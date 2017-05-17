Yaklaşık 40 yıl sonra, bu sözler, Ridley Scott’ın fütüristik korku başyapıtı Yaratık’daki acımasız yoğunluğu ile aynı kaldı.
Şimdi simgesel serilerin atası olan, sınırları zorlayan bir macera filmi, Alien: Covenant / Yaratık: Covenant ile geri dönüyor.
Gemideki mürettebat ve geri kalan 2.000 ruh, hiper uykudayken, yapay Walter, tek başına koridorlarda yürüyor.
Gemi, gezegen Origae-6'ya giderken, yerleşimciler galaksinin bu uzak tarafında, insanlık için yeni bir yerleşke kurmayı umuyorlardı.
Yakınlardaki bir yıldız ateşlemesi Covenant'ın enerji toplama yelkenlerini parçaladığında, düzinelerce kayıba ve misyonun rotadan sapmasına sebep olur.
Hayatta kalan mürettebat, kısa bir süre içerisinde, bulutlarla kaplı dağları, havaya yükselen ağaçları olan, Origae-6'dan çok daha yakın ve potansiyel olarak yaşanılabilir bir cennet keşfederler.
Ancak buldukları, aslında beklenmedik aldatmacalarla dolu karanlık ve ölümcül bir dünyadır.
Hayal gücünün ötesine geçen korkunç bir tehditle karşı karşıya kalan ve savaşan kaşifler, zor bir kaçış girişiminde bulunmalıdır.
Scott'ın 2012'deki başarısı Prometheus'dan on yıl sonra; gerilim dolu macera, yeni yaratıklar ve eşsiz derecede korkutucu bir hikayeyle, direktörün çığır açan destanının köklerine, Yaratık: Covenant ile geri dönüyor.
Gişe rekorları kıran serinin altıncı bölümüyle beraber vizyoner yönetmen, orijinal filmdeki ölümcül Xenomorf’un gizemli kökenlerini ortaya çıkarmaya yaklaşıyor.
Yaratık: Covenant’ın yıldızları, Michael Fassbender (Prometheus, 12 Yıllık Esaret), Katherine Waterston (Steve Jobs, Gizli Kusur), Billy Crudup (Şöhrete İlk Adım, Görevimiz Tehlike 3), Danny McBride (Üşütük Kafalar, Eastbound & Down) ve Demián Bichir.
Film Ridley Scott (Marslı) tarafından yönetiliyor.
Senaryo John Logan ve Dante Harper'a ve hikaye Jack Paglen ve Michael Green’e ait.
Yapımcılar Ridley Scott, Mark Huffam, Michael Schaefer, David Giler ve Walter Hill; dağıtımcı 20th Century Fox.
YAPIMLA İLGİLİ
Yapımın çekimleri, 2016’da Fox Stüdyoları Avustralya'da ve Yeni Zelanda Milford Sound'ta 74 günde tamamlandı.
Scott, prodüksiyon tasarımcısı Chris Seagers'ı, kendi vizyonunu gemi üzerinde uygulamakla görevlendirdi.
"Gemiler her zaman zordur," diye anlatıyor Scott. "Covenant, dağınık bir gemi değil, bilimsel bir misyon üzerinde olan öncü bir gemi. Başka bir gezegeni kolonileştirmek için insan ve ekipmanları naklediyor. Mantıksal olarak, bir kargo trenine benziyor -büyük bölümlü garajları ve altıgen bağlantıları olan üç bölümden oluşuyor. Her bölüm sütunların olduğu kısımlarla ayrılıyor ve tüm ekipmanların olduğu depolar bulunuyor.
Yapımın diğer bölümlerinde olduğu gibi, orijinal Yaratık'ın, önemli bir mihenk taşı olduğu kanıtlandı.
Covenant’ın iç kısmındaki klostrofobik hissi artırmak için, Seagers ve ekibi geminin tavanını alçak tuttu ve koridorlarını karanlıkla gizledi. Geminin köprüsünü işlevsel hale getirmek ve bunu aktörler için elle tutulur bir deneyim haline getirmek Scott için önemliydi. Bu amaçla, üretim tasarımı ekibi 1.500 devre kurdu, böylece her düğme ve kadran çalıştı.
"Fonksiyonel bir uzay gemisinde olduğumu hissettim," diyor Fassbender.
"Koridorlar, köprü ve uyku odası, tüm bu tasarım öğeleri çok detaylı ve gelişmişti. Bu, fantastik filmler veya yüksek konseptli aksiyon filmler için nadir bulunan bir şey. Genellikle bir sürü yeşil ekran kullanılır. Biz de yeşil ekran kullandık, ancak birçoğu keşfedilmek, dokunulmak ve etkileşime girmek için oradaydı ve buna bugünlerde gerçekten nadir rastlanıyor."
Scott'ın gerçekçilik ve ölçek arzusu, özel efekt süpervizörü Neil Corbould'u heyecanlandıran bir unsurdu.
"Ridley görsel açıdan bakıldığında çok ileri düzeyde bir yönetmen ve bu atmosferi seviyor," diye açıklıyor Corbould.
"Su damlalarında bile, damlacıklarının nerede olması ve ne kadar büyük olması gerektiği konusunda çok hassas. Her ufak detayın görünümüyle ilgili çok titiz ve fiziksel konuları sever, ki bu gerçekten müthiş önemlidir; çünkü bu şekilde büyük oluşumun parçalarını üretmiş oluyoruz.
Gezegenin dış kısmındaki sahneler Milford Sound ve Fox Stüdyoları’nda çekildi.
Scott’ın ortak görüntü yönetmeni Dariusz Wolski, "Milford Sound'taki gerçek havadan ilham aldık" diyor.
"Çok bulutlu ve ışık yumuşak, bazen güneş doğar ama temelde, dramatik bulutların, bulutta görünen ve kaybolan dağların olduğu bir hava. Bunu arka planda birçok kez tekrarladık. Her şeyin gri renkli ve sisli olmasında ısrar ettik, sabit bir şafak veya alacakaranlık gibi."
Filmin mmknmrtb notu: 7 /10
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder