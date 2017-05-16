16.05.2017
Baba Sahne: Bir Baba Hamlet
Bir Baba Hamlet, tiyatro yapma aşkının baş döndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.
Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu, kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet”i seçmişlerdir.
Cansiparane bir cesaretle seyircinin önünde buna yeltenirler, ama kısa sürede temsil “can havli”ne dönüşür.
Biri, oyunculuk için istediği ortamı bulamadığı anlaşılan Shakespeare uzmanı gibi davranan yarım porsiyon aktör; diğeri de şarkı söyleme hevesiyle sürekli müzikallerden dem vuran bir şaşkın...
Eli yüzü düzgün, başı sonu belli, dört başı mamur, babalar gibi bir Hamlet düşlerlerken, ortaya çıkan kepazelik “Bir Baba Hamlet”e döner.
“Ha unutmadan, çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda!”
Sebastian Seidel’in kaleme aldığı, Yücel Erten’in dilimize çevirdiği oyunun yönetmen koltuğunda Emrah Eren oturuyor.
Sahne ve kostüm tasarımını Barış Dinçel’in, ışık tasarımını Yakup Çartık’ın, hareket düzenini Işıl Zeynep’in yaptığı oyunun müzikleri Can Şengün’ün, eskrim koreografisi Deniz Özmen’in, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’ün imzasını taşıyor.
20 Mayıs 2017, Cumartesi akşamı 20.30’da ve 21 Mayıs 2017, Pazar günü ise 16.00’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak olan iki perdelik Bir Baba Hamlet oyununun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
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