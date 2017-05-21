Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul :: Savulun Heffley Ailesi Geliyor!.

Tüm zamanların en çok satan kitap serilerinden birine dayanan bu ailenin ülke çapındaki macerası, Heffley'lerin unutamayacağı bir deneyim haline gelir."
Aşırı özetlenen konuyu çok eksik bırakan, hatta önemli bir yanlış da içeren bu yapım notcuğunu biraz alışkanlıktan, birazcık ibret olsun diye, bir nebze de ilginçlik taslamak üzre yazının başına yerleştirdim; haberiniz olsun..
Durum şudur efenim: Heffley Ailesi, içinde kahramanımız Wimpy Kid -yani- Saftirik Greg'in de bulunduğu, anne, baba ve üç kardeşten oluşan beş kişilik bir kurum olup, Amerikan toplumunun en küçük sosyal birimlerinden biridir..
Her türlü belayı, aksiliği kendine çektiğinden- aslında adına Saftirik değil de Sakar dense daha doğru olacak Greg'in annesinin anneannesine Meemaw dendiği, 90 yaşını idrak ettiği ve şirin ailemizin, ülkenin diğer ucundaki bu doğum gününe katılmak için arabayla yola çıktığı doğrudur; lâkin Greg oğlan, video oyunu falan düzenlememiştir..
Yine de ortada videolu ve komik bir hâl vardır; çünkü Greg, bir top havuzuna gömülmüş kardeşi Manny'i ararken eline yapışan kirli çocuk bezinden can havliyle kurtulmaya çalışırken, orada bulunanlar tarafından videoya çekilmiş ve Bez Elli adıyla Youtube'e yüklenen bu görüntülerle de cümle aleme rezil olmuştur..
Ailesiyle birlikte çıkılacak uzun yolculuğa başta karşı duran Saftirik, eline yapışan bez misali üzerine yapışan Bez Elli lakabını insanlara unutturacak başka bir ilginç videoya vesile olabileceğini hesap ederek, bu yolculuğa razı olacaktır..
Tabii -seriyi bilenlerin hemen tahmin edebileceği gibi- bu yolculuk hem Greg için, hem de tüm ailesi için hiç de öyle kolayca ve sakin bir biçimde geçmeyecektir..
Aksine -şöyle söyleyeyim- normal bir ABD vatandaşı şu dünyaya bir kez değil de yüz kere bile gelse, yine de bu Heffley Ailesi'nin -sadece bir yolculukta- başına gelenleri yaşaması mümkün değildir..
Kitaplarının okuru değil elbette ama -hepsi ülkemizde de gösterildiği için- film serisinin sadık izleyicisi durumunda, nadirattan bir sinema yazarı olduğum, basın gösterimindeki toplam 3-5 kişiden de belliydi..
Şurası artık kesin ki ben ölmeden ölmeyecek gibi görünen İçimdeki Çocuk'a hitap ederken, kâh heyecanlandıran, kâh güldüren bu serinin bana sempatik gelişinin bir sebebi de belki, 'sakar ve saftirik' Greg'de kendimi görüyor olmamdır -bilemiyorum valla..
Doğal olarak- fazla 'Amerikan' görünse, son derece abartılı bir komedi anlayışı benimsese de Diary Of A Wimpy Kid'lerin, çocukluk ve ergenlik çağına olduğu kadar, ebeveyn dünyasına, hatta bazı sosyal ilişkilere olan yaklaşımı oldukça gerçekçi ve kesinlikle de evrensel..
Yine, zaman zaman devreye sokulan orijinal illüstrasyonlarla, sahnelerine renk ve hareket kazandırılan bu yapımı; kalıplaşmış 'yol filmi' özelliklerini ve komedi unsurlarını başarıyla kullanabilen, Alfred Hitchcock'un Psycho ve The Birds filmlerine şahane göndermelerde bulunan, 'seyre değer' bir aile filmi olarak nitelendirebiliriz..
O değil de, bir zamanlar Aerosmith'in Crazy videosunda oynayarak, erkek milletinin aklını almış o 'sarışın çıtır' Alicia Silverstone'u burada üç çocuklu bir anne olarak izlemek, oldukça moral bozucuydu..
Diary Of A Wimpy Kid: The Long Haul / Saftirik Greg'in Günlüğü: Bende Bu Şans Varken
Yönetmen: David Bowers
Senaryo: Jeff Kinney ve David Bowers
Oyuncular: Jason Ian Drucker, Charlie Wright, Owen Asztalos, Tom Everett Scott, Alicia Silverstone
Yapımcı: Nina Jacobson, Brad Simpson
Yapım: 2017, ABD, 91'
6 /10
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