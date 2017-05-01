7 Mayıs Pazar günü Boğaziçi Üniversitesi SineBU’da gerçekleşecek etkinliğe internet üzerinden kaydolan 12-14 yaş arası genç izleyiciler, European Film Academy (EFA) tarafından belirlenen 3 filmi izleyecekler ve günün sonunda her ülkede yapılan oylama sonucu birinci olan film seçilecek.
Avrupa’nın film kültürünü tanıtmayı amaçlayan EFA’nın 31 Avrupa ülkesinde aynı günde düzenlediği EFA Genç İzleyiciler Film Günü ve Ödülü, gençleri sinema yoluyla başka kültürlerden hikayelerle, filmlerle ve insanlarla buluşturuyor.
Sinema kültürünün gençler tarafından da benimsenmesini hedefleyen çalışma, gençlerin sinemayı, sinema salonunda izleme deneyimi yaşamasının önemini vurguluyor.
EFA üyelerinden oluşan özel bir seçici kurulun belirlemiş olduğu 3 filmi izlemek üzere buluşan 12-14 yaş arası gençler; 3 filmi aynı gün içerisinde izleyip film sonrasında kısa tartışmalar gerçekleştiriyorlar.
|Elveda Berlin
Günün sonunda, genç izleyiciler arasından önceden seçilen iki jüri sözcüsünün liderliğinde yapılan oylama sonucu birinci seçilen film; EFA Genç İzleyiciler Ödülü için o ülkenin adayı olarak gösteriliyor.
Etkinlik günü ve oylama sırasında çekilen video ise aynı akşam Erfurt’ta gerçekleştirilecek ödül töreninde yayınlanmak üzere EFA’ya gönderiliyor.
Ülkelerden gelen sonuçlara göre en çok oyu alan filme ödülü, aynı akşam düzenlenen törenle takdim ediliyor.
Bu yıl gösterilecek olan Fatih Akın imzalı Elveda Berlin, İsviçre-Fransa ortak yapımı animasyon filmi Kabakçığın Hayatı ve İsviçre yapımı belgesel film The Girl Down Loch Änzi, EFA Genç İzleyici Ödülü için yarışacak.
|Kabakçığın Hayatı
Film aralarında genç izleyiciler, sürpriz isimlerin moderatörlüğünde seyrettikleri filmler üzerine konuşma ve tartışma imkanı bulacak.
Gençler aynı zamanda gün boyunca, sosyal medya aracılığıyla Erfurt’taki EFA merkezinde bulunan yönetmenlere sorularını iletebilecekler.
Gün sonunda yapılan oylama ile belirlenecek Türkiye birincisi olan film, 30 saniyelik bir oy videosu ile Erfurt’a bildirilecek.
Aynı akşam Türkiye saati ile 21.00’de gerçekleştirilecek ödül töreni ise yaa.europeanfilmawards.eu adresinden canlı olarak izlenebilecek.
|The Girl Down Loch Änzi
Ödüllü yapımcı Zeynep Atakan’ın, sinema alanında profesyonelleşmek isteyen gençlere destek vermek amacıyla kurduğu YAPIMLAB; bu yıl üçüncü defa EFA Genç İzleyiciler Film Günü’ne Türkiye’de ev sahipliği yapıyor.
YAPIMLAB’ın liderliğinde, İstanbul Drama Sanat Akademisi, Başka Sinema, Bir Film, Festivalteam ve bkz. İletişim’in destekleriyle düzenlenen etkinlik, 7 Mayıs 2017, Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin sinema salonu SineBU’da gerçekleşecek.
Gün boyunca İstanbul Drama Sanat Akademisi’nin gerçekleştireceği farklı etkinliklerle de renklenecek olan EFA Genç İzleyiciler Film Günü’ne katılmak için gencizleyici.com adresinden kayıt olmak yeterli.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder