'Genç İzleyiciler' Fatih Akın'ı seçti!.

Avrupa Film Akademisi Genç İzleyiciler Film Günü, Zeynep Atakan tarafından kurulan YAPIMLAB’ın liderliğinde bu yıl Türkiye’de 3. kez, 31 ülkeyle aynı günde Boğaziçi Üniversitesi SineBU’da gerçekleşti!
31 Avrupa ülkesinde, Avrupa Film Akademisi (EFA) tarafından belirlenen üç filmi seyreden genç izleyiciler, gün sonunda izledikleri filmleri oyladılar.
Aynı akşam Almanya’nın Erfurt şehrinde gerçekleştirilen ödül töreninde ise tüm ülkelerden gelen oylar açıklandı ve Avrupa Film Akademisi Genç İzleyici Ödülü, en çok oyu alan Fatih Akın imzalı Elveda Berlin filminin oldu.
Ödüllü yapımcı Zeynep Atakan’ın, sinema alanında profesyonelleşmek isteyen gençlere destek vermek amacıyla kurduğu YAPIMLAB; bu yıl üçüncü defa Avrupa Film Akademisi Genç İzleyiciler Film Günü’ne Türkiye’de ev sahipliği yaptı.
YAPIMLAB’ın liderliğinde, İstanbul Drama Sanat Akademisi, Başka Sinema, Bir Film, Festivalteam ve bkz. İletişim’in destekleriyle düzenlenen etkinlik, 7 Mayıs 2017, Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin sinema salonu SineBU’da gerçekleşti.
Sinemasever gençler, Avrupa Film Akademisi tarafından belirlenen Fatih Akın imzalı Elveda Berlin, İsviçre-Fransa ortak yapımı animasyon filmi Kabakçığın Hayatı ve İsviçre yapımı belgesel film The Girl Down Loch Änzi'yi 31 ülke ile aynı anda izlediler.
Avrupa Film Akademisi Genç İzleyici Ödülü için yarışan filmlerin gösterimleri arasında genç izleyiciler; hem Zeynep Atakan’ın moderatörlüğünde filmler üzerine tartıştılar, hem de sorularını, sosyal medya aracılığıyla Erfurt’taki EFA merkezinde bulunan, filmlerin yönetmen ve yazarlarına ilettiler.
Genç izleyiciler ayrıca, gün içerisinde İstanbul Drama Sanat Akademisi’nden eğitmenler ile çeşitli oyunlar oynadılar.
Gün sonunda, Türkiye’deki genç izleyicileri temsil eden 50 katılımcı oylarını kullandı ve Fatih Akın’ın Elveda Berlin filmi, Türkiye’nin birincisi olarak belirlendi.
Aynı akşam 21.00’de Erfurt’ta gerçekleştirilen ödül töreninde ise 31 ülkeden gelen oylar açıklandı ve Avrupa Film Akademisi Genç İzleyici Ödülü, en çok oyu alan Elveda Berlin filminin oldu.
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