24.05.2017
Gifted / Deha
Frank Adler (Chris Evans), Florida'nın bir kıyı kasabasında genç yeğeni Mary'i (Mckenna Grace) yetiştiren bekar bir adamdır.
Mary 7 yaşında parlak dahi bir çocuktur.
Frank, Mary'nin normal bir hayat sürmesini ister; fakat zorlu annesi Boston'lı Evelyn (Lindsay Duncan) Mary'nin matematiğe olan hakimiyetini fark eder ve Frank'le Mary'yi birbirinden ayırmaya çalışır.
Aile gerilimleri ve kopuklukları patladığında, amca ve yeğeni, ev sahibeleri ve yakın arkadaşları olan Roberta'dan (Octavia Spencer) ve öğrencisine olan ilgisi kısa sürede amcasıyla da aralarında bağ oluşmasına sebep olan Mary'nin öğretmeni Bonnie'den (Jenny Slate) destek görürler.
Başroldeki Chris Evans ve çocuk oyuncu Mckenna Grace’in başarılı performanslarının yanı sıra sivri diyalogları ve güçlü karakterleriyle Deha, kalpleri fethedecek.
Bu son derece eğlenceli ve sıcak komedi-dram, 7 yaşındaki yeğeni Mary’i tek başına ve kendi kurallarıyla yetiştirmeye kararlı Frank’i izliyor.
Mary’nin matematik alanında dehâ olduğunun anlaşılması, Frank’i kendi annesiyle Mary’nin velayeti için karşı karşıya getiriyor.
Aşkın (500) Günü filminden tanıdığımız Marc Webb’in yönettiği Deha, çocuk yetiştirme, aile ve sistemin karşısında durma hakkında, başından sonuna keyifle izlenen bir yapım.
Yönetmen: Marc Webb / Senarist: Tom Flynn / Görüntü Yönetmeni: Stuart Dryburgh / Kurgucu: Bill Pankow / Özgün Müzik: Rob Simonsen / Oyuncular: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Jenny Slate, Octavia Spencer / Yapımcılar: Karen Lunder, Andy Cohen / Yapım Şirketi: FilmNation Entertainment / Dünya Hakları: Fox Searchlight Pictures / Türkiye Hakları: TME / Abd / 2016 / DCP / Renkli / 101´
Gifted / Deha, 26 Mayıs'ta sinemalarda..
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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