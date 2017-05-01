1.05.2017
Guardians of the Galaxy Vol. 2 / Galaksinin Koruyucuları 2
2014 yazının en çok kar eden filmi Galaksinin Koruyucuları filminin kaldığı yerden devam eden Marvel Stüdyolarının Galaksinin Koruyucuları 2 filmi, Starlord olarak bilinen Peter Quill ve acayip karakterlerden oluşan çetesinin aksiyon dolu, saygısız, destansı uzay maceraları, Xandar'ı kurtardıktan sonra kazandıkları popülarite ve şöhretle evreni koruyup kollayarak, paralı işler yaparak devam ediyor.
Muhteşem Karışık Kaset 2'nin eşliğinde, yeni buldukları ailelerini bir arada tutmak için uğraşan ekibin hikâyesi Peter Quill’in gerçek ebeveynlerinin gizemini çözmek için evrenin sınırlarını kat ederken devam eder.
Eski düşmanlar yeni müttefikler olur ve Marvel Sinematik Evreni büyümeye devam ederken klasik çizgi romanların hayranları tarafından en sevilen karakterler, kahramanlarımızın yardımına gelir.
Marvel Stüdyolarının filmi Galaksinin Koruyucuları 2, James Gunn (Galaksinin Koruyucuları, Dawn of the Dead) tarafından yazılıp yönetildi ve yapımcılığını Kevin Feige yaptı.
Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Jonathan Schwartz, Nikolas Korda ve Stan Lee de filmin baş yapımcıları.
Filmin oyuncuları Peter Quill / Star-Lord rolünde Chris Pratt (Jurassic World, Galaksinin Koruyucuları), Gamora rolünde Zoe Saldana (Galaksinin Koruyucuları, Star Trek Beyond), Drax rolünde Dave Bautista (Spectre, Galaksinin Koruyucuları), Groot'un sesi olarak Vin Diesel (Galaksinin Koruyucuları, Furious 7), Rocket'in sesi olarak Bradley Cooper (Joy, American Sniper), Yondu rolünde Michael Rooker (Galaksinin Koruyucuları, The Walking Dead), Nebula rolünde Karen Gillan (Galaksinin Koruyucuları, The Big Short), Mantis rolünde Pom Klementieff (Ingrid Goes West, Oldboy), Ayesha rolünde Elizabeth Debicki (The Great Gatsby, Everest), Taserface rolünde Chris Sullivan (The Knick, This Is Us), Tullk rolünde Tommy Flanagan (Gladiator, Sin City), Kraglin rolünde Sean Gunn (Galaksinin Koruyucuları, The Gilmore Girls), Meredith Quill rolünde Laura Haddock (Galaksinin Koruyucuları, Luther), Stakar rolünde Sylvester Stallone (Creed, The Expendables) ve Ego rolünde Kurt Russell (The Hateful Eight, Furious 7).
Yönetmen James Gunn’ın yaratıcı ekibinde ayrıca görüntü yönetmeni Henry Braham (The Legend of Tarzan, The Golden Compass), yapım tasarımcısı Scott Chambliss (Star Trek Beyond, Tomorrowland), kurgu yönetmenleri Fred Raskin (The Hateful Eight, Galaksinin Koruyucuları) ve Craig Wood (Galaksinin Koruyucuları, Tomorrowland), üç defa Oscar adayı olan Judianna Makovsky (Captain America: Civil War, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone), Oscar adayı görsel efekt uzmanı Christopher Townsend (Avengers: Age of Ultron, Iron Man 3), dublör koordinatörü Thomas Robinson Harper (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, Captain America: The Winter Soldier) ve altı defa Oscar adayı olan özel efekt uzmanı Dan Sudick (Captain America: Civil War, Marvel’s The Avengers) var.
Filmin mmknmrtb notu ::
Bir Marvel harikası olan Guardians of the Galaxy serisinin ikincisi, ilkinden hiç de geri kalmayacak güzelliğiyle gönülleri şenlendirirken, yine son derece eğlenceli, heyecanlı, komik ve alabildiğine aşk ve de duygu yüklü..
Birbirlerinden çok farklı, fazlasıyla acayip karakterlerin bir araya gelmesiyle oluşan Koruyucular güruhunda kendime en yakın hissettiğim Rocket Racoon, yine favorim olarak kalsa da Groot'un -şirinler şirini- bebek halini izlemelere doyamadım..
Özellikle üretim tarihi -bencileyin- eski olanları, duydukları o anda mest edebilecek bir soundtrack'e -daha doğrusu- muhteşem bir karışık kasete sahip (içeriğinde Fleetwood Mac, Electric Light Orchestra, Sweet falan var arkadaşım!) bu filmi izleyip de zevk almayan insanın, şu boktan yaşantısının hiçbir aşamasında mutlu olamayacağı kesin bilgidir.. haberiniz ola!.
Ve son olarak; filmin son jeneriğinin son harfine kadar eğlence devam ediyor.. salonu sonuna kadar terk etmeyiniz..
8 /10
Arnold Drake ve Gene Colan tarafından yaratılan “Galaksinin Koruyucuları” 1969 yılında her üyesi türünün son örneği olan 31. yüzyıl kahramanlarından oluşan bir ekip olarak sunuldu.
Marvel Sinematik Evreninin ikinci evre açılımı olarak “Galaksinin Koruyucuları” Marvel'in temel karakterlerinin dışında sunulan ilk yapımdı.
Film ayrıca hava ve tarz olarak diğer Marvel filmleri arasında dramatik bir hareket oldu. Özellikle yaratıcı ve orijinal olan film çıktığında, “Galaksinin Koruyucuları” galaksiler arası acayip karakterleri içtenlikle kucaklayan seyirci kitlesiyle dünya çapında büyük gişe hâsılatı yaptı.
Senarist/yönetmen James Gunn, 2014 yılı yazında popüler kültür Zeitgeist’e yönelen, karakterlerin görülmesine dair tepkisini hatırlatmaktadır. “Koruyucular, karakterlerinin dünya üzerindeki bu kadar insana böyle içten gelerek konuşmuş olması gerçekten sevindirici ve tatmin edici” demektedir Gunn.
“Film, özünde Koruyucular adlı bir araya toplanan ve birlikteliği devam ettirmek için yol bulan bir grup yabancı hakkında. Bunun geniş bir yelpaze içerisindeki insanlara karşılık geldiğini düşünüyorum. Çocukların gelmesi, kendilerinin, anne babalarının ve gene büyükanne ve babalarının filmi sevdiklerini söylemesi güzel bir duygu. Bu karakterler Tayland’dan Güney Amerika’ya, Londra’ya kadar dünya üzerindeki tüm nesilleri birbirine bağlayabilmiştir.”
KARAKTERLER VE OYUNCU KADROSU
Oyuncu kadrosu renkli, benzersiz, işlevi olmayan Koruyucular, karakterleri içerisinde yeniden canlanırken yepyeni bir dinamik oluşmaktadır. İlk film bir aile oluşturmak hakkındayken, Galaksinin Koruyucuları 2 ise aile olmak üzerine odaklanmaktadır.
James Gunn tarafından anlatıldığı gibi, “Bu film aile olan tüm karakterler hakkındadır. Ve aile olmak, aile haline gelmekten çok daha zordur. Oldukça karmaşık bir hikâyedir. İlk filmde, bir dizi karakter yabancıydı. Bunlar bir araya geldiler. Ancak bu onları nereye götürüyor?”
Ve bu tam da seyircilerin keşfedeceği hususlar olup, karakterlerin ilişkileri açığa çıkmakta, bu ise Peter Quill, diğer adıyla Star-Lord ile başlamakta, çözmeye zorlandığı bir aile meselesi- gerçek ebeveynlik ile karşı karşıya gelmektedir.
Chris Pratt rolünü tekrarlamakta, canlandırdığı rol kendisini Marvel hayranlığına ve lider adam statüsüne doğru taşımaktadır.
İkinci filmin başlangıcında bulduğumuz Pratt karakterini tarif ederken, James Gunn “Büyük ölçüde ikinci filmin bir devamıdır. Ama şimdi Peter Quill son filmin sonunda Star-Lord unvanını aldığından dolayı, biraz daha liderlik rolünü, sorumluluk sezgisini ve hesap verme sorumluluğunu almış durumda.” demektedir.
Yönetmen şöyle eklemektedir: “İlk film Peter’in annesiyle olan ilişkisi ve bununla ilgili gelişen şartlar hakkındaydı. İkinci film ise Peter Quill’in babasıyla ve hayatındaki diğer baba figürleri ile olan ilişkisi üzerinedir.”
Zoe Saldana rolüne ölümcül, yeşil derili suikastçı Gamora olarak geri dönüyor; bu karakter, üvey babası Thanos ve kız kardeşinin Nebula olmasıyla ilgili ailevi sorunları taşıyan başka bir karakterdir.
“İlk filmde Gamora iyi biri olarak görünmüş ve Nebula ise kötü biri ve hemen her türlü kötü karakter olmuştur” şeklinde başyapımcı Louis D Esposito açıklamaktadır. “Bu filmde bundan çok daha karmaşık bir ilişki olduğunu öğreniyoruz. Gamora kendi günahları, korkuları ve insanları iten kendi yöntemiyle geliyor ve bu film de gerçekten bunun hakkında.”
Dave Bautista fiziksel olarak korkutulan, dövmeli Drax karakteri olarak geri dönmüştür. Çift yönlü bir karakter olan Drax, hem tehditkâr hem sevecendir ve keyifli bir şekilde, çevresindeki dünyayı algılarken oldukça sade doğasının farkında değildir.
Başyapımcı Jonathan Schwartz, “Sanıyorum seyirciler Drax’i sevdiler, çünkü nereden geldiğini gerçekten biliyorlardı” şeklinde açıklamaktadır.
"Her şeyi kelime kelime alıyor ve söylediği her şeyi komik hale getiren gerçek bir mizah anlayışı bulunuyor. Bu filmde Drax’in gerçekten komik bir hale girdiğini göreceğiz, bu kadar gerçekçi olmamayı öğrenmek için elinden geleni yapıyor. Henüz o kadar başarılı değil ve bu yaptığı her şeye biraz boyut kazandırılmasını sağlıyor.”
Seslendirmeye gelince, karakterde kendisinden bir şeyler olduğunu birçok defa açıklamış olan James Gunn, yönetmen olarak Rocket’in herkesten daha iyi olduğunu bilmektedir. Lime lime edilen ve yerine geri koyulan, aynı zamanda işkence gören küçük bir çirkin yaratık olan Rocket, özellikle Akademi Ödülü® adayı Bradley Cooper tarafından tekrar seslendirildiği zamanlarda hala inanılmaz komik ve samimidir.
“Galaksinin Koruyucuları”nda sahne hırsızını, sadece üç kelimeden oluşan ‘Adım Groot’ cümlesi ile bilge, yaşlı, konuşan insansı ağaç canlıyı canlandıran Groot karakteri Vin Diesel tarafından seslendirilmiştir.
Kendine mahsus görünümüne ve oldukça sınırlı iletişim becerilerine rağmen Groot kendini, sadece bu üç kısa kelime ile dünya üzerindeki seyircilerin kalbine yerleştirmiştir. Değerli bir dost, Rocket ve Koruyucular’a sadık bir arkadaş olan karakter, nihai fedakârlığı yapmakta ve devam filminde Bebek Groot olarak dönmektedir.
Yeniden Diesel tarafından seslendirilen küçük Groot, tamamen farklı bir karakterdir. “Yetişkin Groot’un anıları onda yok ve o bir bebek” şeklinde açıklamaktadır Gunn.
“Tam tapılacak biri, ancak yetişkin Groot’tan daha fazla öfke problemi var. Tüm diğer karakterler Bebek Groot’a farklı yollardan tepki veriyorlar. Drax onu sevmiyor. Rocket ona çok bağırıyor, ama onunla sorunu yok. Gamora’nın ona karşı kesinlikle analık duyguları var ve Quill onun varlığını zorla kabulleniyor.”
Peter Quill’in kendi biyolojik babası Ego’yu bulmasını takiben, “Galaksinin Koruyucuları 2” de yaptığı seyahat kayıt altına alınmakta olup, film aynı zamanda Michael Rooker tarafından canlandırılan, evlat edinen baba rolündeki Yondu’nun hikâyesidir.
“Yondu karakteri oldukça önemli, ilk filmde kendisinin kim olduğuna dair çok izler bıraktık” demiştir James Gunn. “Kimi bakımlardan iyi, kimilerinden kötü olan çok yönlü karakterler karşısında büyüleniyorum. Michael Rooker bu tür karakterleri oynamada en iyisi, çünkü sana yumruk mu atacak, yoksa kucaklayacak mı bilemiyorsun ve bu güzel bir şey. Bunu dinamik halde Yondu’da hayata geçiriyor; Yondu deli biri, ama aynı zamanda oldukça hassas, biz bunu ilk filmin sonunda Peter Quill tarafından kazıklandığında görmüştük, ama kendisi ondan gurur duyuyor. Yine de birçok bakımdan Peter Quill ve Yondu’nun arkadaşlığı bu filmdeki temel ilişki.”
Filmdeki bir diğer önemli rol Gamora’nın düşman kız kardeşi Nebula olup, Karen Gillan tarafından oynanmıştır. Oldukça kötü bir karakter olan Nebula, Gamora’yı ve önüne çıkan herşeyi ve herkesi yok etmeden durmayacaktır.
Galaksinin Koruyucuları 2’deki yeni karakterlerden biri Peter Quill’in babası Ego’dur. İlahi bir varlık ve galaksiler arası bir kâşif olan Ego, uzun zamandır oğlu Peter Quill’i aramaktadır.
Bu çok önemli rol için, filmin yapımcıları ünlü aktör ve hayranlarının favorisi Kurt Russell’ı kadroya almışlardır.
Galaksinin Koruyucuları’na giren bir diğer yeni yabancı karakter, Ego’nun hizmetçisi ve sözde asistanı Mantis olup, Marvel çizgi romanlarında popüler bir karakterdir.
Rolü oynamak üzere, film yapımcıları birçok aktris ile ses testi yapmışlar ve nihayetinde bugüne dek en büyük rolünü alan Pom Klementieff üzerinde karar kılmışlardır.
Filmin açılış bölümünde, Guardians, Sovereign adı verilen ve genetik bakımdan değişmiş bir ırktan gelen yüksek rütbeli rahibe Ayesha adına görevdedir. Ayesha rolü için, filmin yapımcıları 1.90 santimetrelik boyu ile güzel canlılara ait gezegenin lideri için mükemmel olan, çekici ve güzel Avustralyalı aktris Elizabeth Debicki’yi seçmişlerdir.
“Galaksinin Koruyucuları 2”de Yağmacılar, gelecek zamanın zalim dünyası ile ilgili çok önemli bir konuma gelmiştir.
Yondu en çok korkulan ve saygı gören Yağmacılar'dan biridir; sağ kolu sadık ve müebbet Yağmacı rolündeki Kraglin olup, Sean Gunn tarafından oynanmaktadır.
Yönetmen James Gunn “‘Galaksinin Koruyucuları 2’de inanılmaz önemli bir role dönüşen Kraglin hakkında çok şey öğrenmeliyiz” demektedir. “Kraglin filmde olağanüstü önemli role sahip ve oldukça duygusal.”
Kraglin ve diğer Yağmacılar için, Yondu’ya yönelik ayaklanmayı yöneten kışkırtıcı rolündeki Taserface karakteri olup, fiziksel olarak tehdit edici, öze karşı adi ve edepsizdir.
Filmin yapımcıları Chris Sullivan’ı kadroya katmadan önce pek çok yetenekli aktör ile görüşmüştür.
Filmdeki yeni Taserface karakterine ilave olarak, oyuncu kadrosu sıralamasındaki diğer Yağmacı karakterleri, Yondu’nun en yakın arkadaşlarından biri olan ve Tommy Flanagan tarafından oynanan Tulik, ve Akademi Ödüllerine aday gösterilen efsanevi sinema aktörü ve yönetmeni Sylvester Stallone’nin canlandırdığı Stakar rolüdür.
Stallone’nin, “Galaksinin Koruyucuları 2” nin kastına eklenmesi önceden beklenmekteydi ve film yapımcıları da sevilen Hollywood ikonunun filmin seçkin oyuncu kadrosuna eklenmesinden oldukça heyecanlanmışlardı.
Yetenekli aktris Laura Haddock, Peter Quill’in annesi Meredith Quill rolüyle geri dönmüştür.
DÜNYAYI YARATMAK
İlk “Galaksinin Koruyucuları” tümüyle Birleşik Krallık’ta çekilmiş iken, filmin devamı için yapım platformu yapımcılar tarafından Pinewood Atlanta Studios, Fayetteville, Georgia adresine taşınmıştır.
18 sahneli stüdyo, Amerika Birleşik Devletleri’nde Hollywood dışındaki en büyük stüdyo kompleksidir.
Yönetmen James Gunn “Galaksinin Koruyucuları 2”nin görünümü için bir vizyon oluşturmuş ve filmin içerisine olabildiğince pratik setler yerleştirmeye çalıştırmıştır, “ilk filmde görsellerin nasıl olacağı hakkında çok belirgin bir fikrim vardı ve aynısını bu filmde de yaptım” şeklinde açıklamıştır.
“Eski ucuz romanlardan, 1950 ve 60’lardan, bilimkurgudan, adi, basit neşriyattan ilham almak istedim. Bunlar ilham aldığım başlıca kaynaklardır.”
Yönetmen şöyle devam etmektedir: “‘Galaksinin Koruyucuları 2’ biraz daha zor bir yapım, tasarımı ise ilkinden biraz daha akıllıcaydı, çünkü daha çok sayıda setimiz, ziyaret edeceğimiz daha az mekân vardı. Yani, görmemiz gereken mekân ve gezegenlerle ilgili olarak daha fazla ayrıntı ve detay vermeliydik.”
İlave olarak, başyapımcı Jonathan Schwartz “‘Galaksinin Koruyucuları 2’ deki tüm dünyaların tasarımında yer alan temel nokta, bunların olabildiğince çok sayıda pratik öğeler ile donatılmasıydı. James’in hikâyesindeki mekanların arka planında hep nasıl bir topluluk bulunduğunu düşündük.”
Yapım tasarımcısı Scott Chambliss için, Gunn’ın sahip olduğu vizyonu hatırlatmak üzere, ilk işlerinden bir tanesi, egemen gezegenin düzenleyicisi, Ayesha isimli yüksek rütbeli rahibenin gizli sığınağını meydana getirmekti.
Chambiss, “Egemen gezegen, 1930’ların art deco tasarım estetiğine ait 1950’lerde yapılan ucuz kurgu dönüşümlerini içeren çok sade bir grafiksel çeşitlendirmedir” şeklinde açıklamıştır. “James Gunn bu seride oldukça yumuşak bir duygu uyanmasını özellikle istemişti, ama aynı zamanda çok güzel olmalıydı, çünkü onlar mükemmel bir ırktı.”
Chambliss ve ekibi tarafından hayata geçirilen diğer ana setler ise, en büyüklerinden biri olan, %100 pratik Eclector seti ve farklı kullanım alanları olan setler, 360 dereceli uzay gemilerinin iç mekanları ve Yağmacılar'ın favori barı olan Iron Lotus setidir.
Kostüm tasarımcısı Judianna Makovsky film için bir dizi benzersiz kostüm tasarlamış olup, bunlar arasında Ayesha’nın el yapımı altın sabahlığından, Mantis’in eşsiz görünümlü, Ravagers’in eklektik, renkli, yüksek motor hacimli araba kültürünü hatırlatan kostümleri ve elle yapılan diğerleri arasında 200 tane kostüm bulunmaktadır.
James Gunn “Judianna filmin kostüm tasarımında fantastik bir iş çıkardı” demiştir.
“Beni daha fazla etkileyemezdi doğrusu. Filmdeki kostümlerin pek çoğunu gerçekten havalandırdığını düşünüyorum. Filmin en büyük kazancının Elizabeth Debicki’nin Ayesha karakteri olduğunu düşünüyorum. Bu kostüme ne kadar çok emek harcandığını ve el yapımı sabahlığın ne kadar şaşırtıcı derece güzel olduğunu insanların anlayacağını ümit ediyorum.”
MÜZİKLER
“Galaksinin Koruyucuları 2” içerisinde hareketli aksiyon sahneleri, mizahi öğeler ve yüksek oyuncu performansları barındırmakta, yeni bir ses ve müzik kaydı karışımı ile yoğrulmuş, ilk filmin müziklerinin başarısından da anlaşılacağı üzere, seyircisi ile derin yankı bulan dinamik bir yapı özelliğindedir.
Marvel Music ve Hollywood Records Şirketlerinin Grammy® ödülüne aday gösterilen “Galaksinin Koruyucuları” film müzikleri albümü Amerikan Billboard 200 listelerinde birinci sıraya yükselmiş, tamamen eski şarkıları içerip de birinci sıraya çıkan ilk albüm olmuştur.
Albüm R.I.A.A. (Amerikan Plak Endüstrisi Birliği) tarafından platin derecesiyle onaylanmış, 1.000.000 adetten fazla satmış, ayrıca 60 ülkede de radyolarda birinci sıraya yükselmiştir.
James Gunn’a göre, “Galaksinin Koruyucuları 2” film müzikleri “ilkine göre daha sofistike olup, müzik gerçekten tüm nota dizilerini taşımaktadır.” İlave olarak, “bazı seçimler biraz daha eklektik, bazıları biraz daha popüler, ama son derece şaşırtıcı bir şarkı listemiz var. İlk filmdeki gibi, tüm şarkıları senaryo içerisinde yazdım. Onlar hikâyenin birer parçası. Her bir şarkı yer aldığı sahne için oldukça belirgin özellikler taşımakta.”
Özet olarak söylenecek olursa, Marvel Stüdyolarına ait “Galaksinin Koruyucuları 2”nin Amerika’daki sinemalarda gösterime gireceği 5 Mayıs 2017 tarihi için Gunn şöyle demiştir: “İlk filmin üzerindeki örtüyü kaldırdığımızı ve başka bir noktaya taşıdığımızı umuyorum. Olabilecek en iyi, hareketli hikâyeyi yapmak istedim. Amacım Koruyucular'ın karakter olarak değerli oldukları bir hikâye ve bu karakterlerin değer taşıdıkları bir film yapmaktı ve bunu başardığımızı sanıyorum.”
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