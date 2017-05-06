6.05.2017

İstanbul Modern: Eskimeyen Filmler



İstanbul Modern Sinema, Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden Türkiye sinemasının ödüllü filmlerine kadar uzanan geniş bir seçkiyle Eskimeyen Filmler adlı bir program düzenliyor.

Klasikler, zaman içerisinde kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türkiye sinemasının mevcut birikimini bir araya toplayan program, her gösterim öncesi akademisyen ve yazarların sunumları ile gerçekleşiyor.

Eskimeyen Filmler kapsamında gösterilen filmler arasında Metin Erksan’ın Karanlık Dünya, Memduh Ün’ün Üç Arkadaş, Atıf Yılmaz’ın Ah Güzel İstanbul, Özcan Alper’in Sonbahar ve Semih Kaplanoğlu’nun Bal adlı filmleri de yer alıyor.

Film gösterimlerinin yanı sıra Yeşilçam’da Nostalji ve Melodram ve Türk Sinemasında Yeni Arayışlar başlıklı iki panel de gerçekleştiriliyor.

Eskimeyen Filmler


11-13 Mayıs 2017




Söyleşiler

YEŞİLÇAM’DA NOSTALJİ VE MELODRAM

11 Mayıs Perşembe, 19.00

KONUKLAR: Akademisyen Umut Tümay Arslan, Serpil Kırel

MODERATÖR: Yeşim Tabak




TÜRK SİNEMASI’NDA YENİ ARAYIŞLAR

13 Mayıs Cumartesi, 17.30

KONUKLAR: Yönetmen Yüksel Aksu, Nesimi Yetik

MODERATÖR: Barış Saydam



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