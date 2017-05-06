İstanbul Modern: Eskimeyen Filmler

Klasikler, zaman içerisinde kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türkiye sinemasının mevcut birikimini bir araya toplayan program, her gösterim öncesi akademisyen ve yazarların sunumları ile gerçekleşiyor.
Eskimeyen Filmler kapsamında gösterilen filmler arasında Metin Erksan’ın Karanlık Dünya, Memduh Ün’ün Üç Arkadaş, Atıf Yılmaz’ın Ah Güzel İstanbul, Özcan Alper’in Sonbahar ve Semih Kaplanoğlu’nun Bal adlı filmleri de yer alıyor.
Film gösterimlerinin yanı sıra Yeşilçam’da Nostalji ve Melodram ve Türk Sinemasında Yeni Arayışlar başlıklı iki panel de gerçekleştiriliyor.
Eskimeyen Filmler
11-13 Mayıs 2017
Söyleşiler
YEŞİLÇAM’DA NOSTALJİ VE MELODRAM
11 Mayıs Perşembe, 19.00
KONUKLAR: Akademisyen Umut Tümay Arslan, Serpil Kırel
MODERATÖR: Yeşim Tabak
TÜRK SİNEMASI’NDA YENİ ARAYIŞLAR
13 Mayıs Cumartesi, 17.30
KONUKLAR: Yönetmen Yüksel Aksu, Nesimi Yetik
MODERATÖR: Barış Saydam
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