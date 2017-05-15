İstanbul Modern Sinema: Kara Göründü!

Liman, denizden gelen için sığınak, karadan bakan için ise umut.
Liman, sinema tarihi boyunca farklı dönem ve türden filmlerde yer alır; bazen öykünün bazen resmin başrolü olur, çoğu zaman ise karakterin hayatında açılan veya kapanan bir kapı görevini görür.
Japonya’dan Şili’ye uzanan, toplam 11 filmin gösterileceği programda Aki Kaurismäki’nin Umut Limanı (Le Havre), Wim Wenders’in Amerikalı Arkadaş (Der Amerikanische Freund), Alejandro Jodorowsky’nin Gerçeğin Dansı (La Danza de la Realidad) gibi filmler yer alıyor.
18 - 28 Mayıs 2017
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