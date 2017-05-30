İstanbul Modern Sinema: Mutlu Olma İhtimalimiz

Güncel sanat sinemasının yerleşik yönetmenlerinin son yapımlarından oluşan seçkide yer alan bazı filmler arasında Fransız yazar-yönetmen Mia Hansen-Løve’ın, Isabelle Huppert’i orta yaş krizine giren bir felsefe profesörü rolünde oynattığı, kalp kırıcı olduğu kadar ironik bir dram olan Gelecek Günler (L’avenir), Güney Kore’nin yıldız yönetmeni Park Chan-wook’un Cannes Film Festivali’nde yarışan filmi Hizmetçi (The Handmaiden) yer alıyor.
2016 Cannes Film Festivali’nden “En İyi Yönetmen” ödülünü kazanan Olivier Assayas’ın Hayalet Hikayesi (Personal Shopper) de programın öne çıkan filmlerinden.
Hem Paris’te ünlü bir modelin alışveriş danışmanlığını yapan bir kadının karakter incelemesi hem de bir hayalet öyküsü.
Gizemli, gergin senaryosu, Fransa’nın Oscarları olan César’dan ödül kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu Kristen Stewart’ın çekici performansıyla yürekli bir film.
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Filmlerin mmknmrtb notları ::
A Teströl és Lélekröl : 9 /10
Paterson : 8 /10
I Am Not Your Negro : 8 /10
Pokot : 8 /10
The Net : 8 /10
Personal Shopper : 7 /10
The Handmaiden : 7 /10
Safari : 6 /10
Things to Come : 6 /10
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