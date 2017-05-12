12.05.2017
'İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?' Baba Sahne’de!.
İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu? oyununu ağırlıyor.
Erdemleri ve otoritesi arasında sıkışmış bir insanın, her çağda karşılaşılan değişiminin/dönüşümünün yarı tatlı öyküsünü anlatan oyun, Rusya’nın bir taşra kasabasında geçer.
Petrof, insanlara kâğıtlardan çok inanan, kasabanın en sorumlu, mevki sahibi amiridir. Dürüst, yardımsever, iyi bir insan olan Petrof’u bütün kasaba halkı sevip saygı duymaktadır.
Peki ya otorite?
Petrof otorite sahibi midir?
Erdemleri ve otoritesi arasında sıkışmış bir insanın, her çağda karşılaşılan, çok tanıdık, hatta başımıza gelebilecek değişiminin/dönüşümünün yarı tatlı öyküsüdür bu..
Trajik, komik, hipnotik bir öykü..
Peki, ama bu öyküde “İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu?”
Yönetmenliğini Emrah Eren’in yaptığı oyununun, dekor ve kostüm tasarımında Barış Dinçel, ışık tasarımında Yüksel Aymaz, hareket düzeninde Esra Yurttut imzası var.
Oyuncu kadrosunda ise Aşkın Şenol, Baransel Gürsoy, Berk Yaygın, Deniz Özmen, Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ, Pınar Tuncegil yer alıyor.
15 Mayıs 2017, Pazartesi akşamı saat 20.30’da Baba Sahne’de tiyatroseverlerle buluşacak olan tiyatroadam’ın İvan İvanoviç Var mıydı, Yok muydu? oyununun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder