2.05.2017
Kaygı'ya Ankara'dan iki ödül!.
Ödülünü Ressam Yalçın Gökçebağ'dan alan Kerem Ardahan, filmin diğer sanat yönetmeni Sıla Karaca ve tüm ekibi adına ödülü kabul ettiğini söyledi, festivale ve jüriye teşekkür etti.
Jüri başkanı Onur Ünlü, "bilinen bir şeyi hiç bilinmeyen hatta beklenmedik biçimde anlattığı ve Türkiye sinemasında pek rastlamadığımız tür kodlarını kullandığı için" Jüri Özel Ödülü'nü yönetmen Ceylan Özgün Özçelik'e takdim etti.
Özçelik başta ekibine, festivale ve jüriye teşekkür ettikten sonra ödülünü diren hafıza, diren sinema diyerek aldı.
Toplumsal bellek ve hafıza ile ilgili psikolojik gerilim filmi Kaygı'nın başrolünde Algı Eke yer alıyor.
Geçmişinin peşine düşen bir medya çalışanının öyküsünü anlatan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Özgür Çevik, Selen Uçer, Asiye Dinçsoy, Kadir Çermik, Boncuk Yılmaz, İpek Türktan Kaynak ve Kerem Kupacı yer alıyor.
Dünya prömiyerini Şubat ayında Berlinale'de yapan film, Mart ayında gösterildiği South by Southwest Film Festivali’nden öne çıkan kadın yönetmenlere verilen LUNA Gamechanger Ödülü'yle dönmüştü.
Mayıs ayında Krakow'da düzenlenen Off Camera Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali'nde gösterilecek film, 12 Mayıs'ta gösterime girecek.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder