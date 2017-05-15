Kedi pek yakında geliyor!.

Ceyda Torun’un İstanbul’u İstanbul yapan sokak kedilerine adeta bir saygı duruşu niteliğindeki filmi, başka yerlerde rastlanması pek de mümkün olmayan bu sıradışı durumu baş aktörlerinin gözünden anlatıyor.
Türkiye sinema hakları Bir Film’e ait olan Kedi, Başka Sinema dağıtımı ile hem sinemaseverlerin hem de kedi severlerin gönlünde taht kurmak için hazır bir şekilde bekliyor.
Variety’den The Hollywood Rerporter’a, Roger Ebert.comm’dan Rotten Tomatoes’a izleyen herkesi büyüleyen Kedi, çok yakında karşınızda!
Kedi
İstanbul'un sokaklarında her gün yüz binlerce kedi özgürce dolaşıyor.
Binlerce senedir insanların hayatlarına girip çıkan kediler, bu şehrin zengin yapısının en önemli parçalarından biri.
Sahip tanımayan bu kediler İstanbul'da vahşi ve evcil hayat arasında bir çizgide yaşayarak, evlat edinmeyi seçtikleri insanların hayatına neşe getiriyor.
Kediler sadece İstanbul’da değil, ülkemizin her köşesinde hepimize birer ayna olarak hayatlarımızı akla gelmeyecek şekillerde zenginleştiriyor.
Eleştirmenler ve seyirciler hemfikir, siz İstanbul'un kedilerine aşık olurken, Kedi belgeseli de kalbinizde ve evinizde bir yer edinecek.
“En az konusu olan küçük patiler kadar zarif bu toplu portre, yorgun aklınızı dinlendirecek ve belki de yüksek tansiyona bile iyi gelecek.” - The Hollywood Reporter
“Odak noktası kediler olsa da, ‘Kedi’ aslında bir toplumun portresi. Torun, İstanbul’daki yaşama dair bir fikir sunuyor, çeşitliliğini, güzelliğini, dükkanlarını, yalılarını, insanlarını anlatıyor.” - RogerEbert.comm
“Kedi sizi derinden etkileyecek, yer yer hem rüya gibi hem de sahici olan bu terapi, doğanın gücünü- daha doğrusu patileri ve kuyrukları ile doğanın birkaç gücünü- ve endüstriyelleşmiş dünyada hayatta kalıp büyümesini ele alıyor.” - Variety
Yönetmen: Ceyda Torun
Ülke: Türkiye, A.B.D.
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Ceyda Torun
İthalat: Bir Film
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