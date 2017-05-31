31.05.2017
Kısa Film Atölyesi başvuruları 7 Haziran'a kadar devam ediyor!.
Köprüde Buluşmalar, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile ilk ve ikinci kısa filmini yapacak yeni nesil genç sinemacılara yönelik Kısa Film Atölyeleri serisi düzenliyor. İki kere düzenlenecek bu atölyelerin birincisi 8-18 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan atölyelerin birincisi için son başvuru tarihi 7 Haziran Çarşamba.
Başvurular arasından seçilecek 4 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini sinema sektöründen deneyimli profesyoneller ile çalışarak geliştirecekler.
Grup çalışmaları formatında düzenlenecek atölyede proje ekipleri yönetmen ve yapımcı eğitmenler ile 2 aşamalı senaryo çalışması yapacaklar. Ayrıca görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, yönetmen asistanı ve yapım amiri ile yapılacak derslerde yapım sürecine hazırlanacaklar.
Atölyenin sonunda ekipler yapımcı – yönetmen çalışması disiplinini geliştirmiş ve eğitmenler ile birlikte projelerinin profesyonel sunum dosyasını hazırlamış olacaklar.
Atölye sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.
Başvuru sırasında istenilen malzemeler:
Logline (Senaryonun esas konusunun bir cümle ile özeti)
Sinopsis- en fazla 250 kelime
Kısa film senaryosu- en fazla 15 sayfa
Yazar/yönetmen ve yapımcı biyografisi (varsa filmografi)- her biri için en fazla 70 kelime
Yönetmen görüşü- en fazla 300 kelime
Yapımcı görüşü- en fazla 300 kelime (Bu metin atölyeye neden katılmak istediğinizi ve projenizin yapım stratejisini içermelidir.)
Tahmini özet bütçe (Senaryo geliştirme, ön hazırlık, prodüksiyon, post-prodüksiyon, pazarlama ve festival masraflarının toplam rakamlarını içermelidir. Detaylı bütçe dökümü istenmemektedir.)
Finans planı (Bütçede belirtilen rakamı hangi kaynaklardan karşılayacağınızı ya da karşılamayı planladığınızı belirtmelidir.)
Referans görsel
KISA FİLM ATÖLYESİ PROGRAMI
5 Mayıs Cuma Açık çağrı
7 Haziran Çarş Başvurular kapanır.
20 Haziran Sal Seçilenler açıklanır.
8 Temmuz Cumartesi Grup çalışması 1: Sunumlar, eğitmenler ile ders ve senaryoların analizi
9,10,11 Temmuz Senaryo ikinci yazım çalışması
12 Temmuz Çarşamba Grup çalışması 2: ikinci yazım senaryoların analizi, eğitmenler ile ders
13,14,15 Temmuz Senaryo üçüncü yazım çalışması
16 Temmuz Pazar Grup çalışması 3: senaryoların görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeni ile analizi, eğitmenler ile ders
17 Temmuz Pazartesi Grup çalışması 3: senaryoların yönetmen asistanı ve yapım amiri ile analizi, eğitmenler ile ders
18 Temmuz Salı Grup çalışması: 4 yapım danışmanı ile proje sunum dosyası hazırlama
Sorularınız için: onthebridge@iksv.org
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