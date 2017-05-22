22.05.2017

Le jeune Karl Marx / Genç Karl Marx


20. yüzyılın en önemli filozoflarından Marx’ın gençlik yıllarını konu alan Genç Karl Marx, Kapital’in yazarını merkeze alan ilk kurmaca film.

Genç Karl Marx, karısı Jenny ile birlikte sürgüne gönderilir.

1844’te Paris’te, İngiliz proleteryasının doğuşuna şahitlik eden bir fabrikatörün oğlu olan Friedrich Engels ile tanışır.

Narin ve nazik bir yapısı olan Engels, Marx’ın yeni dünya görüşünü oluşturan yapbozun eksik parçasını doldurur.

Birlikte, sansür, polis baskınları, isyanlar ve siyasi kargaşa arasında, o güne kadar ne organize olabilmiş ne de kalıcı olabilmiş işçi hareketinin doğuşuna önderlik edeceklerdir.

Bu hareket, iki parlak, küstahça cesur ve zehir gibi zeki, genç adamın önderliğinde, Rönesans’tan bu yana dünyanın şahit olduğu en sağlam teorik ve politik dönüşüme evrilecektir.




Le jeune Karl Marx / Genç Karl Marx / The Young Karl Marx 


Yönetmen: Raoul Peck
Oyuncular: August Diehl, Stefan Konarske, Vicky Krieps
Ülke: Almanya, Fransa, Belçika
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Raoul Peck
İthalat: Bir Film


Filmin mmknmrtb notu:  7  /10




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