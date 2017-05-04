4.05.2017
Les Visiteurs: La Révolution / Çılgın Ziyaretçiler 3: İhtilal
Jacquouille La Fripouille’in torunları, inançlı devrimciler, Bastille kalesine el koyarken, aristokrat Montmiral ailesinin zenginliği ve hayatı pamuk ipliğine bağlıdır.
Yönetmenliğini Jean-Marie Poiré'nin üstlendiği filmin senaryosunda Poiré'nin yanı sıra başrol Christian Clavier'ın da imzası var.
Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler ise Christian Clavier, Jean Reno, Franck Dubosc.
Filmin mmknmrtb notu ::
Kendisiyle daha yeni ve bu üçüncü filmle müşerref olduğum, komedi serisi Les Visiteurs'ün esprisi; zamanda yolculuğu -makine falan icat etmeye gerek duymadan- cadı büyüsüyle gerçekleştirip, bir ortaçağ asilzadesi ile uşağını, tüm Fransa Tarihi boyunca dolaştırmasına dayanmakta..
Kolayca tahmin edilebileceği gibi- bu 'fantastik seyahat' sırasında yaşanacak olaylar; yani, kahramanlarımızın yeni girdikleri tarihi dönemde başlarına gelecekler, 'gelecekteki' akrabalarıyla tanışmalarıyla oluşacak tuhaf durumlar falan, öngörülen komikliklerin kaynağı olacaktır..
Bazı sahneleriyle, Fransız dostlarımızı -o da belki- güldürebileceğini tahmin ettiğim film, oyuncuların tüm çabalarına rağmen, 'kaba komedi'ye yüklenen 'itici' yapısı ve kalitesiz esprilerin sıralandığı senaryosuyla vasatın altında kalırken; kendisinden esinlenildiği kuşkusuz olan ünlü seri Back to the Future'ın, yanına bile yaklaşamıyor..
4 /10
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