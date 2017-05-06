L'odyssée / Derinliklere Yolculuk / The Odyssey

Hayatı macera peşinde geçen Cousteau, su altında nefes alabilmeyi sağlayan, devrim yaratan icadı sayesinde bambaşka bir dünyayla tanışmıştır.
Her ne pahasına olursa olsun, artık bu dünyayı keşfedecektir.
Bizlere deniz altını tanıtan araştırmacı kimliğinin yanı sıra, Oscarlı bir yönetmen, bilim insanı, çevreci, fotoğrafçı ve yazar olan Cousteau’nun hikayesini, yönetmen Jérôme Salle beyazperdeye taşıyor.
Salle, Akdeniz kıyılarından Antarktika’ya uzanan bu macerayı Audrey Tatou, Pierre Niney ve Lambert Wilson’un performanslarıyla izleyiciyle buluşturuyor."
L'odyssée / Derinliklere Yolculuk
Yönetmen: Jérôme Salle
Oyuncular: Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou
Ülke: Fransa
Yapım: Nathalie Gastaldo, Philippe Godeau, Olivier Delbosc , Marc Missonnier
İthalat: Mars Production
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Filmin mmknmrtb notu ::
Bildiğiniz üzre -maalesef- fazlasıyla ünlü biri olduğumdan ötürü bendenizle çok sayıda röportaj yapılmıştır..
İşte bunlardan birinde gazeteci arkadaşın, "Nerede, ne şekilde ve kiminle seyrettiğinizi hatırladığınız en eski film hangisidir Sayın Numan Bey Hazretleri?" sorusuna verdiğim yanıt şöyle olmuştu:
"Şimdilerde durum nedir bilmiyorum ama bir zamanlar, yani masallardaki kadar eski devirlerde (gülümsemeler) ilkokullarda film gösterimi yapılırdı.. Bildiğiniz projeksiyon makinasıyla gösterilen bu filmlerden ilk seyrettiğim bir belgeseldi.. Öğretmenimiz ve öğrenci arkadaşlarımla birlikte izlemiştik, Jacques-Yves Cousteau‘nun 1956 yılı yapımı Sessiz Dünya'sını (Le monde du silence).
Evet.. İzlediğim ilk film değildi belki ama, adını hatırlayabildiğim ve sonradan, Oscar ödülü kazandığını da öğrendiğim bu filmle başlamıştı, Kaptan Kusto'yla ilk münasebetim..
Daha sonraları televizyonda yayınlanan bir dizi belgesel filmleriyle, Cousteau ve gemisi Calypso'yu daha ayrıntılı -ama elbette epeyce parlatılmış hâliyle- tanıma imkânı da bulacaktım..
İşte çocukluk kahramanım Kaptan Kusto ve hayatı, bu 'biyografik' filmle ve -bu defa- tüm gerçekliğiyle önümüze serilirken, benimle olan o 'tarihi münasebet'ten -ne yazık ki- bahsedilmiyordu; ama film, Kaptan'ın deniz sevgisinden, derinliklere dalış sevdasına; hep zirveyi hedefleyen hayallerinden, başarılı ve ünlü olma hırsından, çapkın tabiatına; denizleri, insanların dilediğince kullanılabileceği bir kaynak olarak gören 'evrensel' zihniyet biçiminden, 'çevreci bir lider' hâline evrilmesine; en önemlisi de, çok meşgul, çok yoğun geçen yaşam sürecinde, oğulları ve -en büyük ve de daimi sponsoru olan- karısıyla olan ilişki ya da ilişiksizlik hâllerine; hatta o meşhur, kendisiyle bütünleşen kırmızı beresine kadar -oldukça ayrıntılı ve mümkün olduğu kadar da tarafsız bir bakış açısıyla- odaklanmayı başarıyor..
7 /10
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