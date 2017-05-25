25.05.2017
Maymunlar Cehennemi: Savaş’tan Türkçe altyazılı fragman!.
Eleştirmenlerce çok beğenilen Maymunlar Cehennemi serisinin üçüncü bölümünde Caesar ve maymunları, acımasız Albay’ın önderliğindeki bir insan ordusuyla büyük bir çatışmaya zorlanır.
Maymunların hayal edilemez kayıplarından sonra Caesar, karanlık içgüdüleriyle mücadele eder ve türünün intikamını almak için kendi efsanevi macerasına başlar.
Yolculuk onları en sonunda yüz yüze getirdiğinde; Caesar ve Albay, türlerinin ve gezegenin kaderini belirleyecek epik bir savaşta birbirlerine karşı savaşırlar.
War for the Planet of the Apes / Maymunlar Cehennemi: Savaş, 14 Temmuz'da 2D, 3D altyazı ve dublaj seçenekleriyle sinemalarda.
Yönetmen: Matt Reeves
Oyuncular: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer & Terry Notary
Yapımcılar: Peter Chernin, Dylan Clark, Rick Jaffa, Amanda Silver
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