27.05.2017
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales / Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı
Johnny Depp kendisine Oscar adaylığı kazandıran rolü olan acayip, macera dolu, anti-kahraman Kaptan Jack Sparrow ile dönüyor.
Depp bu yeni maceraya Oscar® ödüllü Javier Bardem, Geoffrey Rush, ayrıca “Karayip Korsanları” hayranlarının aşina olduğu eski ve yeni oyuncularla çıkıyor.
Yapımcılığını Jerry Bruckheimer'ın yönetmenliğini Joachim Rønning ve Espen Sandberg'in yaptığı Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, geçtiğimiz 13 yıl boyunca uluslararası fenomen haline gelen açık denizlerin fantezi, mizah ve aksiyon öğeleriyle süslendiği eğlenceli yeni bir hikaye.
2003 yılında Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti'nin çıkışından sonra, Jerry Bruckheimer’ın en başarılı serisinin yeniden doğma zamanı gelmişti.. ki bu, Disney Stüdyoları tarihinin en başarılı film serilerinden biri oldu.
Film serisi yenilikçi, kültür değiştiren, zamanı değiştirici, çığır açıcı bir fenomen oldu, ilk filmin ardından “Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı” (2006), “Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu” (2007) ve “Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde” (2011) çıktı.
Toplamda bu dört film dünya çapında 3,7 milyar dolardan fazla hâsılat yaptı, ama daha önemlisi tüm dünyada her yaştan izleyiciyi tarafından beğenildi ve ilham kaynağı oldu.
Filmin mmknmrtb notu ::
Tamam, bu belki serinin zayıf halkası olabilir.. Amma..
'Askerlerin korsanlara, korsanların askerlere, korsanların korsanlara, hortlak korsanların herkese' girişmesi formülüyle coşan bir aksiyona sahip olan; serinin baş karakteri Jack Sparrow biraz geri planda kalsa da, Javier Bardem'in kendine en yakışan karakteri sonunda yakaladığı Captain Salazar'la adeta bütünleşip devleştiği bu filmi izleyip de, "Hiç sevmedim ki!. hiç eğlenmedim ki!" diyerek salondan çıkanları -bi güzel- pataklamak, her müslümana caizdir..
Lâkin, şu mübarek ayda oruç tutmayanları dövmeye kalkışmak ise külliyen haramdır, önemle duyurulur..
Filmin bir de 'son jenerik sonu sahnesi' mevcuttur; meraklısını -davulsuz- uyandırayım diyorum..
6 /10
Bu çılgın macera içinde talihsiz Kaptan Jack, makus kaderinin rüzgarlarının daha hızlı estiğini anlar, çünkü eski düşmanlarından korkunç Kaptan Salazar (Javier Bardem) ve ölümcül hayalet korsanlardan oluşan mürettebatı, Şeytan Üçgeni'nden kaçıp bütün korsanları öldürmeyi kafasına koymuştur, özellikle de Jack'i.
Jack'in tek kurtuluş umudu Poseidon'un efsanevi Üç Uçlu Mızrak'ına bağlıdır, ama onu bulmak için zeki ve güzel gökbilimci Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Kraliyet donanmasında inatçı genç bir denizci olan Henry (Brenton Thwaites) ile gergin bir ittifak kurmak zorundadır.
Acınacak derecede küçük ve külüstür gemisi Ölen Martı'nın dümeninde Kaptan Jack, sadece makus kaderini değiştirmek için değil, aynı zamanda hayatını en muhteşem ve kötü hayaletten kurtarmak için uğraşıyor.
En son Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? ve Disney’in Alis Harikalar Diyarında: Aynanın İçinden filmlerinde oynayan Johnny Depp dışında, Oscar ödüllü Javier Bardem (İhtiyarlara yer yok, Skyfall), Brenton Thwaites (Seçilmiş, Malefiz), Kaya Scodelario (Labirent: Ölümcül Kaçış filmleri, yeni çıkacak Kral'ın Kızı), Kevin R. McNally (Karayip Korsanları serisi, Macbeth Unhinged), Golshifteh Farahani (Paterson, Yalanlar Üstüne), David Wenham (Lion, 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi), Stephen Graham (Karayip Korsanları serisi, New York Çeteleri) ve Oscar ödüllü Geoffrey Rush (Zoraki Kral, Karayip Korsanları serisi) filmde rol alıyorlar.
Yeni macreanın senaristi Jeff Nathanson (Sıkıysa Yakala, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı).
Baş yapımcılar Mike Stenson, Chad Oman, Joe Caracciolo, Jr., Terry Rossio ve Brigham Taylor.
Sahne arkasındaki yetenekler arasında görüntü yönetmeni Paul Cameron (Tetikçinin Gecesi, Déjà Vu), yapım tasarımcısı Nigel Phelps (Pearl Harbor, Dünya Savaşı Z), kostüm tasarımcısı Penny Rose (Karayip Korsanları serisinin tümü), Oscar ödüllü saç ve makyaj tasarımcısı Peter King (Yüzüklerin Efendisi serisinin tümü ve Hobbit filmi), editörler Roger Barton (Pearl Harbor, Çılgın İkili II) ve Leigh Folsom Boyd (Hızlı ve Öfkeli 6, Öfkeli 7), görsel efekt sorumlusu Gary Brozenich (Oscar adayı olan Maskeli Süvari ayrıca Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde filminde çalıştı), dublör koordinatörü Thomas Robinson Harper (Marvel Stüdyolarının Galaksinin Koruyucuları, Orman Kitabı) ve önceki “Karayip Korsanları” filmlerinde Hans Zimmer ile birlikte çalışan Emmy ödüllü besteci Geoff Zanelli.
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı, 26 Mayıs 2017 tarihinde Digital 3D, RealD 3D ve IMAX 3D olarak sinemalara demir atmıştır.
DÜMENDEKİ KAPTANLAR
Jerry Bruckheimer ve Disney yeni “Karayip Korsanları” filmini yapmaya karar verince, seriyi daha ileri taşıyacak, aynı zamanda ilk filmin olay yaratmasını sağlayan fantezi, aksiyon ve doğaüstü öğeler taşıyan yeni bir hikâye arayışına girdiler.
Bu arayış onları tecrübeli senarist Jeff Nathanson'a götürdü ve o film yapımcılarının vizyonunu ve yeni maceranın ruhunu hayata geçirirken, yönetmen arayışı başladı. Sonuçta, film yapımcıları filmi çekmek için dümene geçecek mükemmel yönetmenleri buldu, Norveçli yönetmen ekibi Joachim Rønning ve Espen Sandberg.
Yönetmen ikili, uluslararası seyircileri etkileyen Oscar adayı olan bir gerçek yaşam okyanus keşfini anlatan destansı hikaye “Kon-Tiki” ve çok beğenilen Netflix mini dizisi “Marco Polo” ile tanınıyor.
Yönetmenler için, “Karayip Korsanları” serisinin bir parçası olması fırsatı hayallerinin gerçek olması demekti.
Sandberg “Bu bizim birlikte büyüdüğümüz ve sevdiğimiz bir filmdi,” diyor. “Bu macera, aksiyon ve komedi karışımı büyük Amerikan filmlerinin en sevdiğimiz yanı.”
Rønning itiraf ediyor, “Korsan filmleri bana çocukken bana film yapımcısı olmam için ilham veren filmleri hatırlatıyor. Şimdi benim de çocuklarım var, onların da seyredebileceği bir film çekmek harika bir şey. Gerçek bir aile filmi."
“Serinin filminde özgün bir şey yapmaya çalışmanın çok zor olacağını biliyorduk ama bizim için önemliydi” diye devam ediyor Rønning ve Sandberg ekliyor, “Önceki filmleri çok fazla seyrettik. Muhteşem bir seri, ve bizim için büyük bir sorumluluk. Dünya çapında bir sürü hayranı var ve biz de filmleri Norveç'te izleyen hayranlarız.”
HERKES GÖREV BAŞINA
Bruckheimer, Rønning ve Sandberg eski ve yeni yeni oyuncularla tekrar tekrar toplantılar yaptı.
Johnny Depp'in hayranlarının en sevdiği bağımsız Jack Sparrow rolünü yeniden almasının ardından, Avustralya’nın ulusal hazinesi Geoffrey Rush da Kaptan Barbossa olarak geri dönüyor, şimdi Kara Sakal'ın eski gemisi Kraliçe Anne’in İntikamı'nı komuta ediyor; Kevin J. McNally, Jack’in ikinci kaptanı Joshamee Gibbs olarak beşte beş yapıyor, hikayelerini anlatıyor ve rom şişelerini deviriyor; Stephen Graham tatlı ahmak Scrum rolünde; Martin Klebba küçük ve kavgacı Marty rolünde; Giles New ve Angus Barnett ise Murtogg ve Mullroy rollerinde, “Dünyanın Sonu” filminin sonunda askerlikten korsanlığa geçmişlerdi; ve önlenemez Maymun Jack, Barbossa’nın sevgili dostu (Kaptan Jack hiç hoşlanmasa da) yetenekli beyaz gerdanlı kapuçin maymunları Pablo ve Chiquita tarafından canlandırılıyor.
Denize çok ilginç bir oyuncu kadrosuyla birlikte açılıyorlar, başlarında Oscar ödüllü Javier Bardem, Kaptan Jack'e çok boyutlu bir rakip yaratmak için korkusuz, sürekli deneysel bir tarz sergileyen “El Matador Del Mar” (“Denizin Katili”) olarak tanınan korkunç Kaptan Salazar'ı oynuyor.
Yaşayan ölülerden oluşan dehşetli mürettebatıyla Salazar şeytani bir vahşilikle Karayipleri korsanlardan temizler, sadece İspanyol Kraliyetine olan bağılılığından değil, özellikle bir korsana karşı olan kişisel intikam duygusu yüzünden.
Ona günümüzün iki yetenekli genç oyuncusu eşlik ediyor. Film yapımcılarını “Seçilmiş” ve “Çete Oyunları” filmleriyle etkileyen Avustralyalı Brenton Thwaites, çok az tanıdığı babasını korkunç kaderinden kurtarmak için zorlu bir arayışa giren genç Kraliyet donanması denizcisi Henry rolünde.
Thwaites serinin ilk filmi yayınlandığında çocuk olduğu için ve başından beri serinin hayranı olduğundan “Salazar'ın İntikamı” filminde rol almak onun için heyecan verici olmuş.
Şöhretini televizyon dizisi "Skins"e borçlu olan ve gittikçe daha iyi filmlerde rol almaya başlayan İngiliz oyuncu Kaya Scodelario iradeli genç bir matematikçi ve gökbilimci, ama güzelliği, zekâsı ve cesaretinden daha çok dikkat çeken Carina rolünde.
Diğer yeni oyuncular, gizemli ve güçlü deniz cadısı Shansa rolünde uluslar arası üne sahip İranlı Golshifteh Farahani ve Scarfield rolünde tecrübeli Avustralyalı aktör David Wenham.
DEMİR AL VE YELKEN AÇ!
Yapım şefleri “Salazar'ın İntikamı” için “Karayip Korsanları”nı tuhaf akıntılara götürdü. Birçok uluslararası mekan incelendikten sonra, yapım şriketi Avustralya'nın doğu sahilinde Queensland bölgesinde turistlerin göz bebeği Gold Coast sahilini seçti. Efsanevi serinin beşinci filmi Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı'nın çekimleri 16 Şubat 2015 tarihinde orada başladı.
Çekimler boyunca, yapım ekibi Avustralya sahillerinde farklı birkaç noktaya daha demir attı, özellikle Moreton Koyu, Lennox Headland Reserve, Hastings Point, Tamborine Dağı ve meşhur Whitsunday Adaları, sonunda 13 günlük final çekimleri için Vancouver, British Columbia'ya geçildi.
“Salazar'ın İntikamı” filminin çekimleri hayatın her alanından çok ve farklı sayıda insanın işbirliği çabasıyla bir şekilde nasıl bir araya geldiğini ve zamanın sınırlarınız zorlayan, soyutu somut yapan, imkansızı mümkün kılan bir ekibin varlığını gösteren başka bir çalışma oldu.
Bruckheimer’ın yapımı “Pearl Harbor” filmi için devasa ve özenle ayrıntılandırılmış setleri ve gemileri yaratan yapım tasarımcısı Nigel Phelps “Salazar'ın İntikamı” için aynı derecede göz korkutucu bir görevle karşı karşıya kalmıştı: çok sayıda mekanı tasarlaması ve inşa etmesi gerekiyordu, bunlar bir Karayip Kasabası, okyanusun derinliklerinde bir tanrı lahiti, on üç adet gemi, kimi 50 metre boyunda. Bunların arasında tamamen yeniden yapılan Siyah İnci ve Kraliçe Anne’in İntikamı, Kaptan Salazar’ın "yüzen kalesi” etkileyici kalyon Sessiz Mary'nin hem hayalet öncesi hem hayalet sonrası hali, ayrıca İngiliz gemileri, korsan gemileri ve Kaptan Jack'in yoklukta komuta ettiği zavallı virane Ölen Martı adlı gemi.
“Asıl önemlisi geçmiş filmlerdeki her şeye saygı göstermek istiyorsunuz” diyor Phelps, “onlar muhteşemdi ama yine de tazelenmek ve sinemada daha önce görülmemiş şeyler de sunmak istiyorsunuz."
Gemide çekimler için, film yapımcıları birkaç Oscar ödüllü özel efekt sorumlusu John Frazier tarafından geliştirilen üzerinde gerçek boyutta gemilerin yerleştirildiği bilgisayar donanımlı yalpa çemberleri ve döner platformların olduğu devasa “gemi arenası”nı kullandı.
Gemilerin 34 metre ve 40 metrelik iki versiyonu vardı, ve altında aynı şasi ve şaryoyu kullanan yapım tasarımcısı Nigel Phelps ve ekibi onların üstünde 10 taneden fazla gemi yarattı.
“Karayip Korsanları” filminde beşinci kez, muhteşem Penny Rose rolü ne kadar küçük veya büyük olursa olsun beyaz perdeye yansıyan herkese gösterdiği değişmez titizliği ile binlerce kostüm tasarladı.
Rose ekibine daha çok opera ve tiyatro kökenli 30 Avustralyalı kostümcü getirdi, kostümcüler, tekstil sanatçıları, kesiciler, boyacılar, kadın terzileri ve yardımcılardan oluşan gerçek bir ordu meydana getirdi. Rose ve şirket Village Roadshow Stüdyolarında 1500-2000 metrekarelik koca bir sesli çekim stüdyosunu devraldı, burası aynı zamanda karakter ismine, tipine, cinsiyetine ve yaşına göre ayrılmış 2000'den fazla kostüm, şapka, ayakkabı ve aksesuarın deposu oldu.
HEPİMİZ İÇİN KORSANLIK!
Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı” 26 Mayıs tarihinde vizyona girince, seyirci yine açık denizlere açılmak üzere en cesur korsanların renkli, maskaralık dolu, içinizi ısıtan dünyasına taşınacak.
Yetenekli film yapımcılarının vizyonu ve olağanüstü oyuncularıyla, film daha önce benzeri olmayan bir sinema macerası vaat ediyor.
Yönetmen Joachim Rønning'in dediği gibi “Gelmiş geçmiş en iyi korsan filmini çekmek istedik. Çok güçlü duygusal içerikli ve harika karakterlerin olduğu eğlenceli, muhteşem bir aksiyon, destansı bir film yapmak istedik. İlk filmin ruhunu yakalamak ve aynı zamanda ‘Salazar'ın İntikamı’ filminin yepyeni ve bambaşka hissettirmesi için yıllardır çok çalışıyoruz. Şimdi bunu başarıp başaramadığımızı görme sırası seyircide.”
“İlk filmi yaptığımızda bizi buralara getireceğini hayal bile edemezdik,” diye yorumluyor Jerry Bruckheimer. “Büyük bir ayrıcalıktı ve bunu sadece ‘Karayip Korsanları’ filmlerinde kameranın her iki tarafında çalışan büyük sanatçılara ve ustalara değil, bu filmlerin heyecanlandırdığı dünya çapındaki seyircilere de borçluyuz. Tek istediğimiz onları eğlendirmekti, birkaç saatliğine onları farklı bir dünyaya götürmekti ve bunun onları o dünyaya neredeyse on beş sene boyunca götüreceğini bilemezdik."
Bruckheimer gülerek ekliyor, “Sanırım hepimiz için tam bir korsanlık oldu!”
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