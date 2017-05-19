Susan Hefuna: Angst Eats Soul

İstanbul sergisine paralel olarak, sanatçının Guggenheim koleksiyonundaki yapıtları, Guggenheim Abu Dabi'nin Temmuz sonuna kadar devam eden The Creative Act: Performance, Process, Presence adlı sergisinde izleyiciyle buluşuyor.
Sanatçı Susan Hefuna 2001 yılından beri dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde Crossroads adlı video serisini üretiyor.
Hefuna'nın Crossroads videoları hem kişiselle hem de genel olanla ilişki kurarken, yer ve zaman içerisindeki iki çizginin buluştuğu/kesiştiği ve seçim yapma gerekliliğinin doğduğu bir noktayı tanımlar.
Sanatçının videoları hayatı olduğu gibi gösterir, tek bir seferde çekilir, düzenleme ya da özel efektlere ihtiyaç duyulmadan nihayetlendirilir.
Hefuna, sinema filmlerine benzer yapımlar yerine, gerçekliğin kabataslak eskizlerini üretmeyi tercih eder.
"Kurgu aşaması aslında ben daha çekime başlamadan önce başlar. Aktif olarak hiçbir şey yapmama süreci ve genellikle çekimlerden yıllar önce bu yerlerle ilgili gözlemler yapmam, bir nevi önceden kurgulamaktır" der sanatçı.
Yapısal unsurlar, Hefuna'nın farklı mecralarda ürettiği işlerinde tekrarlayan ana motiflerdir.
'Tek seferde' üretme yöntemini sadece videolarında değil, çok katmanlı desenlerinde, fotoğraflarında ya da izleyiciyle doğrudan ilişki içerisinde gelişen interaktif projelerinde de kullanır.
|Susan Hefuna, Marxloh Crossroads, 2015, video, 90'
Hefuna'nın Pi Artworks İstanbul/Londra'daki beşinci kişisel sergisi ismini, Angst Eats Soul adlı video çalışmasından alıyor.
Sanatçı 2016 yılında, Fassbinder'in Angst Essen Seele auf (Endişe Ruhu Yer, Münih, 1974) filminden ilhamla, bir gün boyunca, 87 kişiden 'Angst Essen Seele' (Angst Eats Soul) ifadesini söylemesini istemiştir. Bu çalışma, güncel kimliklere, belirli kültürel ve sosyal gruplara aidiyet ve ait olmamaya dair soruları gündeme getirir.
Marxloh Crossroads (2015), Almanya'nın Duisburg kentindeki bir kavşağa odaklanıyor. Sakinlerinin çoğu ikinci ve üçüncü kuşak Türkiyeli göçmenlerden oluşan bölge, aynı zamanda gelinlik mağazaları ve Türk mutfağından örnekler sunan restoranlarıyla meşhurdur.
Burası Alman medyası tarafından gitmekten kaçınılması gereken bir yer gibi sunulurken, burada yaşayanlar toplumun genelinden kopuk ve yabancılaşmış insanlar olarak gösterilir. Diğer taraftan bu sokaklarda yürüyenleri ve Türk yemeklerinin tadını çıkaranları izleyince, tuhaf ya da tehlikeli bir durum göze çarpmaz.
|Susan Hefuna, Ana/Ich, 2006, video, 4'
2006 tarihli Ana/Ich videosunda, Hefuna ve bir gün boyunca Kahire'de karşılaştığı 8o kişi, basit bir ifadeyi tekrarlıyor: ANA (Kendim).
Almanca Ich kelimesinin Arapçası olan Ana, kulağa yuvarlak ve yumuşak gelir, tekrarlandıkça zamansızlaşır ve tersten de aynı şekilde okunabilir; Almanca Ich ise sadece tek bir şekilde okunabilir ve nispeten serttir.
18 Mayıs - 17 Haziran 2017
Pi Artworks İstanbul, İstiklal Cad. Mısır Apt. 163/4 Beyoğlu
Susan Hefuna
d. 1962.
Başlıca sergileri: The Creative Act: Performance, Process, Presence, Guggenheim Abu Dabi, BAE (2017); ToGather (kişisel), Whitworth Art Gallery, Manchester, İngiltere (2017); Barjeel Art Foundation Collection, Whitechapel Gallery, Londra, İngiltere (2016); Susan Hefuna: Crossroads 2002-2015 (kişisel), Pi Artworks Londra, İngiltere (2016); The Strange and the Familiar (kişisel), UBS Schloss Wolfsberg, İsviçre (2015); Contemporary Art of the Middle East, LACMA, Los Angeles, ABD (2015); Another Place (kişisel), Sharjah Art Foundation, Bait Al Serkal, Sharjah, BAE (2014); Buildings (kişisel), Osthaus Museum, Hagen, Almanya (2014); Here and Elsewhere, New Museum, New York, ABD (2014); Nouvelles Vagues- Champs Elysees, Palais de Tokyo, Paris, Fransa (2013); On the Edgware Road, Serpentine Gallery, Londra, İngiltere (2012); Edgware Road @ Cairo 2010/1431 (kişisel), The Townhouse Gallery, Kahire, Mısır (2010); On Line: Drawing Through the Twentieth Century, Museum of Modern Art, New York, ABD (2010); Fare Mondi, 53. Venedik Bienali, İtalya (2009); ve The Jameel Art Prize, Victoria and Albert Museum, Londra, İngiltere (2009).
Yapıtlarının bulunduğu kamusal koleksiyonlar arasında Museum of Contemporary Art Chicago, ABD; LACMA, ABD; British Museum, İngiltere; The Louvre Museum, Fransa; Museum of Modern Art Collection, ABD; Sharjah Art Foundation, BAE; ve Victoria and Albert Museum, İngiltere bulunur.
Hefuna 2008-2014 yıllarında, Hans Ulrich Obrist'le işbirliği içerisinde, üç ciltlik Pars Pro Toto kitabını yayımladı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder