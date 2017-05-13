'The Age of Shadows / Karanlık Görev' 26 Mayıs'ta vizyonda!.

Bu direnişe sızıp içeriden çökertme emri geldiğinde ise kendini hiç beklemediği bir kumpasın içinde bulur.
Örgütün lideri Kim Woo-jin ile tanışır.
Tarihin zıt taraflarında duran ve birbirlerinin gerçek kimliklerinin farkında olan bu iki adam, bilgi alabilmek adına yakınlaşarak çok tehlikeli bir denge kurar.
Bu sırada örgüt, Şangay’dan patlayıcı temin ederek Seul’daki Japon tesislerini hedef almayı planlıyordur.
Operasyon esnasında adeta bir kedi-fare kovalamacası başlar, fakat kaçan da kovalayan da birbirini kullandığı için durum tüm tahminlerin ötesinde bir çıkmaza girer.
Fakat Lee, bu karmaşanın ortasında hızlı bir karar vermek zorundadır.
Çünkü bomba dolu bir tren sınırı geçerek Seul’a doğru hızla yol alıyordur..
Şeytanı Gördüm ve Karanlık Sırlar’ın başarılı yönetmeni Kim Jee-woon, uzun zamandır özlemini duyduğumuz sağlamlıktaki bu polisiye filmde 1920’lerin Japon işgali altındaki Kore’sinde geçen bir casusluk öyküsü anlatıyor.
Dünyaca ünlü sinema listelerinde senenin en iyi polisiyeleri arasına giren, gözünüzü kırpmadan izleyeceğiniz muhteşem bir yapım.
Venedik ve Toronto dahil olmak üzere dünyanın en önemli uluslararası film festivallerinde gösterildikten sonra Karanlık Görev, Güney Kore'de 10 günde 4 milyon izleyiciyle gişe rekoru kırdı.
Kült yönetmen Jee-woon Kim, 1920’li yıllar Asya’sında geçen soluksuz polisiyle filmiyle Güney Kore’nin Oscar adayı olmayı da başardı.
Savaş ve direniş tarihi üzerine etkileyici bir film.
Financial Times
Kült yönetmenden başarılı ve çarpıcı bir aksiyon
filmi.
Variety
Merak uyandıran, şaşırtıcı bir hikaye.
Independent
İzleyenleri heyecanın doruk noktasına ulaştırıyor.
Screen International
Labirentli hikayesiyle büyüleyici bir aksiyon.
IndieWire
Olağanüstü bir casus filmi.
National Post
Filmin mmknmrtb notu: 8 /10
Warner Brothers’ın yapımcılığını üstlendiği gişe rekortmeni Karanlık Görev, Cinemaximum CGV ARTHOUSE salonlarında 26 Mayıs itibariyle gösterime giriyor!
The Age of Shadows / Karanlık Görev
Yönetmen: Jee-woon Kim
Senaryo: Jee-woon Kim
Görüntü Yönetmeni: Kim Ji-Yong
Kurgu: Yang Jinmo
Yapım: Güney Kore
Yapım Yılı: 2016
Dil: Korece, Japonca
Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim
Süre: 139’
Türkiye Hakları: FİLMARTI Film
Dağıtım: FİLMARTI Film
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