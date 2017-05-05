5.05.2017
'The Dark Tower / Kara Kule' 4 Ağustos’ta vizyonda!.
Dünyanın en ünlü yazarlarından biri olan Stephen King’in, ihtiraslı ve yürekli hikayesiyle beğeni kazanan Dark Tower / Kara Kule'si, sinema perdesine geliyor.
Son Savaşçı Şövalye, Roland Deschain (Idris Elba), bütün evreni bir arada tutan Kara Kule’nin yok olmasını engellemek için, Siyah Giyen Adam olarak bilinen Walter O’dim’e (Matthew McConaughey) karşı sürdürdüğü, sonsuz bir savaş içinde esir kalmıştır.
Dünya’nın kaderinin pamuk ipliğine bağlı olduğu, iyi ve kötünün ters düştüğü bu son savaşta Roland, kaleyi Siyah Giyen Adam’dan koruyacak tek kişidir.
Yönetmen: Nikolaj Arcel
Senaryo: Akiva Goldsman & Jeff Pinkner and Anders Thomas Jensen & Nikolaj Arcel
Uyarlanan Romanın yazarı: Stephen King
Yapımcılar: Akiva Goldsman, Brian Grazer, Ron Howard, Erica Huggins
Yönetici yapımcılar: G. Mac Brown
Oyuncular: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim, Fran Kranz, Abbey Lee ve Jackie Earle Haley
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder