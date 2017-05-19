19.05.2017
The Emoji Movie / Emoji Filmi
Textopolis şehrinde bir mesajlaşma uygulamasının içinde yaşayan emojiler, telefonun sahibi tarafından seçilecekleri günü bekleyerek ve favori emojiler arasına girmeyi ümit ederek yaşamaktadırlar – tabi Gene hariç.
Gene, filtresiz doğmuştur ve diğer emojiler gibi sadece bir ifadesi yoktur, birden fazla ifadesi vardır.
Bu durumu emojiler dünyasında pek de hoş karşılanmaz.
Diğer emojiler gibi “normal” olabilmek için en iyi arkadaşı Beşlik (Hi-5)’ten ve kötü bir şöhrete sahip hacker Kaçak’tan yardım ister.
Birlikte, uygulamalar arasında, Gene’i düzeltebilecek kod’u aramak üzere bir maceraya çıkarlar.
Yönetmen: Tony Leondis
Senaryo: Tony Leondis & Eric Siegel and Mike White
Yapımcı: Michelle Raimo Kouyate
Ülkemizde 8 Eylül’de vizyona girecek The Emoji Movie / Emoji Filmi’nin ilk fragmanı, 70. Cannes Film Festivali’nin açılışında, filmin orijinal versiyonunda baş karakter Gene’i seslendiren T.J. Miller’ın katılımıyla yayınlandı.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder