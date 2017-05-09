The Last Face / Gerçeğin İki Yüzü

Savaş yıkıntıları arasındaki Liberya'da, onları çevreleyen çatışmanın en iyi nasıl çözülebileceği üzerine ortak bir tutkuyla savaşan Miguel ve Wren, ilişkilerini olağanüstü zor koşullarda canlı tutmanın bir yolunu bulmalılardır.
İki defa Akademi Ödülü kazanan Sean Penn'in yönettiği Gerçeğin İki Yüzü’nün yıldızları arasında Emmy adayı Jared Harris, ve Fransız aktörler Jean Reno ve Adèle Exarchopoulos bulunuyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Hemen yanı başlarında oluk oluk Afrikalı kanı akıtılırken, kâh sevişen kâh didişen, arada da hüzünlenip barış mesajları lütfeden, her fırsatta romantizm kasmayı ise asla ihmal etmeyen karakterleri canlandıran Charlize Theron ile Javier Bardem dışındaki tüm mühim oyuncularına figüran muamelesi çeken bir film bu..
Bazı gerçekçi ve etkili vahşet sahneleri dışında (ki bu durumda bunlarda bir nevi meze işlevi görmekte) her açıdan 'boş teneke' özellikleri gösteren The Last Face, Sean Penn’in -dünyaca meşhur- o insani hassasiyetini ve muhalif duruşunu sorgulatmaktan başka bir işe yaramıyor..
4 /10
YAPIMIN İLERLEYİŞİ İLE İLGİLİ
Yazar / yönetmen Erin Dignam ile olan 25 yıllık ilişkisi sayesinde, yapımcı Matt Palmieri, Dignam tarafından yaratılmış bu olağanüstü materyali gördü.
"Erin, Orta Afrika'da hikayeyi araştırmak için çok zaman harcadı ve Sierra Leone'den iki çocuk evlat edindi, bu sebeple bu hikaye onun için çok kişisel bir hikaye ve uzun yıllar onu kendisi yönetmek istedi" diye hatırlıyor Palmieri.
Çocuklarını yetiştirdiği zamandan vazgeçemeyen Dignam, Palmieri'den bunu devralmasını istedi.
Palmieri, "Şimdiye kadar okuduğum en iyi senaryolardan biriydi; sayfadaki her kelime olması gereken yerdeydi, içinde duygusallığın da olduğu olağanüstü bir hikayeydi, içinde harika karakterler vardı ve Erin doğru şekilde yapılacağıyla ilgili bana güvendi." diyor ve hikayenin onda duygusal düzeyde derin bir yankı uyandırdığını da ekliyor.
Daha önce Güney Sudan'daki soykırımla ilgili bir savaş bölgesi çatışma filmi olan Darfur Now'u seyirciyle buluşturan yapımcı, insani bir zeminden geliyor.
"Annem bir barış aktivisti ve babam Carter yönetimi sırasında Somali ve Etiyopya'da çalışan Birleşik Devletler Mülteci ilişkileri Büyükelçisi’ydi, bu yüzden çocukluğumun çoğunu Afrika'da geçirdim ve Erin geçmişimi biliyordu."
Yapımcı Bill Gerber şunları ekliyor: "Erin, kişisel olarak Afrika'da bulunmuş ve bu konudaki ilgisinin bir kısmı çok gizemli bir yere ışık tutmak. Böyle bir hikayeyle çıktığı için de övgüyü hak ediyor; çünkü bu hikaye bir romandan alınmamış, bu onun ürettiği orijinal bir hikaye. Böyle bir aşk hikayesini dramatik bir şekilde anlatmak büyük bir başarı."
Bir aktivist ve mülteci şampiyonu olan Javier Bardem, Batı Sahra kolonizasyonunun, yaklaşık 200.000 kişinin mülteci kamplarında yaşamak için bırakılmasını belgeleyen bir film olan Sons of the Clouds: The Last Colony 'de ortak yapımcı ve oyuncu olarak rol aldı.
Palmieri, Bardem'in Erin’le sürekli dahil olduğunu söylüyor ve "Javier için bir tutku projesiydi ve o bir araya geldiğinde bana başvurdu" diye ekliyor.
Palmieri senaryoyu dünyadaki en iyi yönetmenleri önermiş olan temsilcilere gösterdi. "Fakat aklımın bir köşesinde bunu yapmak istediğim tek film yapımcısı, aynı zamanda eski dostum olan Sean'dı. O sadece olağanüstü bir yönetmen değil; aynı zamanda bu hikayeyi dünyanın diğer film yapımcılarından daha iyi biliyor. Ayrıca insanları kendilerini aşmaya teşvik edebilen, tutkulu bir lider. Onun bu özellikleri, filmi senaryoda olduğu şekilde yapabilmemiz için ihtiyaç duyduğumuz unsurlardı."
Penn, projeyi River Road Entertainment'tan, Özgürlük Yolu’nun yapımcısı olan ve daha önce Hayat Ağacı ve Dürüst Oyun’da beraber çalıştığı Bill Pohlad'a götürdü.
Son olarak Gerçeğin İki Yüzü’nde de bu beraberliği sürdürdüler.
Pohlad, "Hikaye bende merak uyandırdı ve River Road'a doğru yönelme eğiliminde olmamıza sebep olacak türden bir filmdi." diyor.
Pohlad, "Belli bir konuya dikkat çekmek için onu burnunun dibine getirmeden bunu yapabilen öykülerden etkileniyorum. Gerçeğin İki Yüzü, dünyayı değiştirmeye veya eğitici ifadeler üretmeye çalışan birçok filmden farklı olarak, filmin odağı olan aşk hikayesi aracılığıyla insanlık krizlerine değiniyor."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder