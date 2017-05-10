10.05.2017
Tiyatro Şenay: Nefertiti Silifke’de
Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Onur Şenay’ın oturduğu, Nur Gürkan’ın tek kişilik performansı Nefertiti Silifke’de oyununda; Fatih Er, Ahmet Tekeş, Elif Güney, Murat Topal, Nurcan Yanık, Erol Özdemir, Güner Özkul, Tuğçe Tekin, Müjgan Dervish ve Ali Poyrazoğlu sesleriyle Nur Gürkan’a eşlik ediyorlar.
Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Nur Gürkan’ın Nefertiti Silifke’de isimli tek perdelik komedi oyununda; yıllardır maddi sorunlarla boğuştuğu için performans sanatına yönelen, fakat yaptığı performanslar dansözlük sanılan, resim ve heykel sanatçısı Canan Yolcu’nun hayat artık canına tak etmiştir. Ve insanların dikkatini çekecek bir şeyler yapmaya karar verir.
“Toplum soğuk yakınlıklar içinde, birbirimizi öldürebilecek bir dil oluşturduk, bütün ilişkilerimiz köle-efendi ilişkisine dönmüş, sanata tutunarak insanların dikkatini çekecek ve ortak bir dil oluşturacak bir şey yapmalıyım” der Canan.
Ve hiç ummadığı bir şekilde, belediye tarafından düzenlenen ev kadınları sergisi için yaptığı heykelle ülkenin gündemine düşer.
Kendisini, hep eleştirdiği o popüler kültürün tam da ortasında bulan Canan da artık şöhret sarhoşudur.
Sanata ve hayata aşık Canan Yolcu, nam-ı diğer Nefertiti’nin komik ve bir o kadar da düşündüren hikayesi, aslında hepimizin hikayesi..
İzlerken hem duygulanacağınız hem de gülmekten karnınızın ağrıyacağı Nefertiti Silifke’de oyunu belki de uzun zamandır birbirimizle kurmayı unuttuğumuz iletişimi bize tekrar hatırlatır.
Uğur Şenay’ın fotoğraflarını çektiği ve afişini hazırladığı oyunun ışık tasarımını Sinan Arslan, özgün müziklerini ise Sanayi Mutlu yaptı.
Tiyatro Şenay’ın tek perdelik yeni oyunu Nefertiti Silifke’de; 12 Mayıs 2017, Cuma akşamı Gayrettepe KATS Sahne’de izlenebilir.
Başlama saati 20.30 olan oyunun biletleri, Biletix’ten ve gişeden temin edilebilir.
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