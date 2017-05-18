18.05.2017
Türkiye’de bir ilk: Fragman Atölyeleri!.
2017 yılı içerisinde iki kere düzenlenecek atölyelerin birincisi 14 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.
Filmlerin tanıtımı ve pazarlanması için en önemli malzemelerden biri olan fragmanın yapım aşamasının önemini vurgulamayı ve Türkiye’de yüksek kalitede fragman üretiminin artmasını hedefleyen atölye aynı zamanda kurgucuların fragman yapımında uzmanlaşmasına da destek olmayı amaçlıyor.
Kimler başvurabilir?
Atölyeye deneyimli kurgucular ve tamamlanmakta olan kurmaca ve belgesel filmleri ile yapımcılar, 1 Haziran Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecekler.
Atölyenin içeriği
Başvuranlar arasından deneyimli 4 kurgucu ile 4 yapımcı atölyeye seçilecek. Atölye programı panel, kapalı grup çalışması, film – fragman gösterimleri ve profesyonel stüdyoda kurgu şeklinde gerçekleşecek. Atölyeye seçilenler Türkiye’den ve uluslararası sektörden kurgucu ve pazarlama uzmanı eğitmenler ile çalışacaklar.
Eğitmenler
Benjamin Mirguet (Kurgucu, Yönetmen / Momerade)
İmre Tezel (Kurgucu / Paz Film Ajansı)
Osman Bayraktaroğlu (Kurgucu)
Program
Seçilen her kurgucunun eşleştirildikleri filmin yapımcısı ve eğitmenler ile yapacakları strateji toplantısı ile atölye başlayacak. Ardından kurgucular filmin fragmanının kurgusunun ilk versiyonu üzerine çalışacaklar. 3 aşamalı olarak yapılacak çalışma eğitmenler danışmanlığında profesyonel bir stüdyoda gerçekleşecek. Her kurgucu bir filmin fragmanını hazırlayacak. Her aşamada fragmanların kurgusu eğitmenler ile birlikte analiz edilecek ve geliştirilecek.
Yapımcılar ise aynı zamanda pazarlama ve tanıtım stratejisi geliştirmek üzere eğitmenlerin danışmanlığında çalışacaklar.
Fragmanların 3. kurgusunda grafik tasarımcı ve dağıtımcı görüşlerinin de değerlendirilmesinin ardından atölyedeki son aşama tamamlanmış olacak.
Hedef
Atölye sonunda fragmanların 3. kurguları tamamlanmış, kurgucular fragman kurgusunun incelikleri hakkında bilgi ve deneyim edinmiş, yapımcılar ise filmlerin pazarlama stratejisini geliştirmiş olacaklar.
Atölye sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.
Başvuru sırasında istenilen malzemeler:
Yapımcılar için:
Genel Bilgiler
• Yapımcı bilgileri
• Yapım şirketi bilgileri
• Filmin adı
• Filmin türü
• Tahmini süresi
• Tahmini vizyon tarihi
• Hangi aşamada olduğu
• Çekim formatı
• Yönetmen bilgileri
• Senarist bilgileri
• Görüntü yönetmeni
• Kurgucu
• Sesçi
• Hedef kitlesi
• (Varsa) pazarlama danışmanı
• Bütçe
Materyaller
• Logline (Türkçe ve İngilizce)
• Sinopsis (Türkçe ve İngilizce her biri en fazla 300 kelime)
• Biyografi ve filmografi (Türkçe ve İngilizce her biri en fazla 200 kelime)
• Yapımcının motivasyon mektubu (Türkçe ve İngilizce her biri en fazla 300 kelime / Atölyeye neden katılmak istediğinizi belirtin )
• Festival ve vizyon stratejisi
• Pazarlama stratejisi
• Filmin linki (varsa şifresi ile)
• Geçmiş filmlerin linkleri (varsa şifresi ile)
Kurgucular için:
• Adı soyadı
• (Varsa) şirketi
• Biyografi ve filmografi (Türkçe ve İngilizce her biri en fazla 200 kelime)
• Motivasyon mektubu (Türkçe ve İngilizce her biri en fazla 300 kelime / Atölyeye neden katılmak istediğinizi belirtin)
• Geçmiş işlerin linkleri (varsa şifresi ile)
• Showreel linki (varsa şifresi ile)
FRAGMAN ATÖLYESİ TAKVİMİ
16 Mayıs Salı Açık çağrı
1 Haziran Perşembe Başvurular kapanır.
12 Haziran Pazartesi Seçilenler açıklanır.
14 Haziran Çarşamba İlk buluşma; eğitmenler ile filmlerin pazarlama ve fragmanların kurgu stratejisinin belirlenmesi
15-29 Haziran Atölye 1. aşama
1-4 Temmuz Atölye 2. aşama
Başvuru için: https://vp.eventival.eu/iff/2017
Sorularınız için: onthebridge@iksv.org
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