13.05.2017
'Uçurtmanın Kuyruğu' da Baba Sahne’de!.
İlker Ayrık ve Aykut Taşkın’ın rol aldığı oyun, 17 Mayıs Çarşamba akşamı Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda sahnelenecek.
Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Aykut Taşkın’ın ustası Savaş Dinçel’in vefatından önce yönettiği son oyunu olan Uçurtmanın Kuyruğu, Dinçel’in doğum gününde açılan Baba Sahne’ye konuk oluyor.
2007 yılında kaybettiğimiz Savaş Dinçel’in yazdığı ve yönettiği oyununun dekor ve kostüm tasarımı ise oğlu Barış Dinçel’in imzasını taşıyor.
Yönetmen yardımcılığını Tarık Şerbetçioğlu’nun, reji asistanlığını Tülay Akın’ın üstlendiği oyunun afiş tasarımı Murat Saner’e ait.
Çocukluğundan beri disiplinle yetiştirilmiş ve disiplini saplantıya dönüştürmüş bir adam intihar etmeye karar verir. Veda mektubunu bitirdiğinde kapı çalar.
Karşısında hiç tanımadığı başka bir adam vardır ve bu bilinmeyen misafir, adam hakkında pek çok şey bilmektedir.
Pervasız Tiyatro tarafından sahneye konan Uçurtmanın Kuyruğu, 17 Mayıs 2017, Çarşamba akşamı saat 20.30’da Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşacak.
İki perdelik “Uçurtmanın Kuyruğu” oyununun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.
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