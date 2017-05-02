'Umut' 3 Mayıs'ta Başka Çarşamba'da!.

Geçtiğimiz mart ayında Hürriyet Gazetesi’nin “Sinemamızın En İyi 100 Filmi” başlıklı listesinde bir numara olan, Yılmaz Güney’in eskimeyen eseri Umut.
Yönetmenliğin yanı sıra başrolü de Yılmaz Güney’in üstlendiği yapımda, Şerif Gören bu güçlü senaryoyu Güney’le beraber sırtlıyor.
Film 1970 senesinde vizyona girdiğinden beri aldığı ödüllerle değerinden bir şey kaybetmediğini kanıtlıyor.
2. Adana Altın Koza Film Festivali’nde En İyi Film, Yönetmen, Senaryo, Erkek Oyuncu, Müzik ve Fotoğraf ödüllerinin yanı sıra aynı sene Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan film ayrıca 2015 senesinde SİYAD tarafından Yüzyılın En İyi Türk Filmi seçilerek 47 senelik tarihinde sinemanın en önemli örneklerinden biri olduğunu gösteriyor.
2013 yılında aramızdan ayrılan, sinemamızın unutulmaz oyuncularından Tuncel Kurtiz de filmdeki performansı ile izleyenleri büyülüyor.
Seanslar:
Altunizade Capitol Spectrum – 21:00
Beyoğlu Beyoğlu Sineması – 21:00
Boğaziçi Üniversitesi SineBU – 19:00
Etiler Akmerkez Cinema Pink – 21:45
Kadıköy Rexx – 21:00
Ankara Kızılay Büyülü Fener – 21:15
İzmir Karaca Sineması – 19:15
Umut
Hayatını faytonculukla kazanmaya çalışan Cabbar, bir arabanın çarpması sonucu atının ölmesiyle ailesini geçindirebilmek için yeni bir yol düşünmek zorundadır.
Çalışarak kazanacağı paranın yeterli olmayacağını anlayan Cabbar, kısa yoldan para kazanmayı deneyecektir.
Milli Piyango’dan umduğunu bulamayınca sıra defineciliğe gelir.
Yönetmen: Yılmaz Güney
Senaryo: Yılmaz Güney, Şerif Gören
Oyuncular: Yılmaz Güney, Tuncel Kurtiz, Osman Alyanak, Enver Dönmez
Süre: 100’
Tür: Dram
Yapım Yılı: 1970
Dil: Türkçe
Filmin mmknmrtb notu : 8 /10
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