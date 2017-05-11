Unforgettable / Saplantı, deneyimli yapımcı Denise Di Novi’nin (Crazy, Stupid, Love, Focus) yönetmen koltuğundaki ilk filmi.
Rosario Dawson (Sin City filmleri), Katherine Heigl (27 Dresses, Knocked Up) ve Geoff Stults (TV yapımı The Odd Couple) bu dramatik gerilimin başrollerini paylaşıyorlar.
Tessa Connover (Heigl), eski kocası David (Stults), Julia Banks’le (Dawson) mutlu bir nişanlılık dönemi geçirirken, evliliğinin bitmiş olduğu gerçeğiyle başa çıkmakta zorlanmaktadır.
Eski kocası Julia’yı, eskiden birlikte mutlu bir şekilde yaşadıkları eve getirmekle kalmamış, onu kızları Lily’nin hayatına da sokmuştur.
Julia yeni hayatına alışmaya çalışırken, nihayet rüyalarının erkeğiyle tanıştığına, sorunlu geçmişini geride bırakmasına yardım edebilecek bir erkekle birlikte olduğuna inanmaktadır.
Fakat Tessa, patolojik bir hal alan kıskançlığıyla, Julia’nın bu rüyasını kabusa dönüştürmek için elinden geleni yapmaya başlar.
Filmin başlıca oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimler ve rolleri şöyle sıralanabilir: Tessa’nın annesi Helen rolünde sinema ve televizyon yıldızı Cheryl Ladd; Sarah rolünde Sarah Burns (HBO yapımı Big Little Lies); Julia’nın en iyi arkadaşı Ali rolünde Whitney Cummings (The Wedding Ringer); Michael Vargas rolünde Simon Kassianides (TV yapımı Agents of S.H.I.E.L.D.); Lily rolünde Isabella Kai Rice (True Blood); ve Dedektif Pope rolünde Robert Ray Wisdom (HBO yapımı Ballers).
Di Novi filmi, Christina Hodson’ın senaryosuna dayanarak yönetti.
Di Novi, Alison Greenspan (If I Stay) ve Ravi Mehta (Get Hard) filmin yapımcılığını; Lynn Harris ise yönetici yapımcılığını üstlendi.
Filmin kamera arkası ekibi, birden fazla Oscar ödülü kazanmış görüntü yönetmeni Caleb Deschanel’in (The Right Stuff, The Natural) yanı sıra, yapım tasarımcısı Nelson Coates (Flight), kurgu ustası Frédéric Thoraval (Taken) ve kostüm tasarımcısı Marian Toy’dan (HBO yapımı Ballers) oluşuyor.
Filmin müziği Toby Chu’nun imzasını taşıyor.
Filmin mmknmrtb notu ::
Tamam -bu yapım notunda göreceğiniz üzre- adamlar/kadınlar üşenmemiş konuşmuşlar ve yazmışlar bol bol; lâkin bir eleştirmenin, hakkında konuşmasının/yazmasının gereksiz bi çabadan ibaret olacağı bir yapım Unforgettable.. ki rahatlıkla ve tercihen 'forgettable' bir durumda..
Bu ilk yönetmenlik denemesi, emektar yapımcı Di Novi'yi yeniden eski mesleğine döndürmeli, bu kesin; öte yandan, onun başarısızlığının bir nedeninin, eline verilen senaryonun berbatlığı olduğunu da belirtmek şart bence..
Aynı senaryonun, başrollerdeki iki 'iyi' kadın oyuncunun sergilemeye çalıştığı umarsız ve dramatik çabaları -resmen- komik bir hâle dönüştürdüğünü de eklemek gerek..
Hele ki -devam filmini de muştulayan- o meş'um final yok mu!.
Oh my gosh!.
3 /10
Aşk uğruna ne kadar ileri gidersiniz?
Yönetmen-yapımcı Denise Di Novi için, Unforgettable'ın özünde bu soru yatıyor.
“Hikaye ilgimi çekti; çünkü, kendilerini karmaşık bir aile dinamiğinin içinde bulan iki çok farklı kadını konu alıyordu. Her ikisi de muazzam bir baskı hissediyorlar; biri mükemmel bir hayat yaratma, diğeri ona tutunma konusunda. O baskı birini deliliğe sürüklerken, diğerini hayatı için savaşacak gücü bulmaya itiyor. Bunun çok yoğun bir gerilim yaratacağını düşündüm” diyor yönetmen.
Hikayenin merkezindeki iki kadının yolları kesiştiğinde, ikisi de ayrı ayrı birer dönüm noktasındadırlar. Tessa ile kocası yıllar önce boşanmış oldukları halde, Tessa evliliğinin bittiğini asla kabullenmemiştir ve gizliden gizliye kocası David’le aralarının bir gün düzeleceğine inanmaktadır. Fakat bu umut eski kocasının Julia’yla nişanlanmasıyla paramparça olur. Julia travmatik bir geçmişi ardında bırakıp David’le yeni bir hayatın tohumlarını atmıştır.
Yapımcı Alison Greenspan şunları söylüyor: “Julia çok karanlık bir dönem atlatmış ve nihayet peri masallarındaki gibi -ona kibar ve saygılı davranan, sevecen- bir erkek bulduğunu hissettiği bir noktada. Bilmediği şey ise, nişanlısının eski karısının tahmin edebileceğinden çok daha fazlası olması.”
Di Novi bunu doğruluyor: “Julia, hayallerinin erkeğinin hayal edilemeyecek bir eski karısı olduğunu çok geçmeden anlıyor. İlk başta, Tessa çaba gösterir gibi görünüyor ama zaman geçtikçe ilişkileri gitgide geriliyor… ve gitgide ürkütücü bir hâl alıyor.”
Greenspan ise şunu ekliyor: “Film bir yandan deliliğin ortaya çıkışını izlemekten keyif aldığınız heyecanlı bir yolculuk sunuyor; diğer yandan, daha derinlerde şunu sorgulamamızı sağlıyor: Kendimiz için benimsediğimiz tanıma —eş, anne, partner— meydan okunduğunda ne olur? Kendimiz için özenle yarattığımız kimliği yitirip, kendimizi kaybolmuş hissettiğimizde ne olur?”
Tessa rolündeki Katherine Heigl düşüncelerini şöyle aktarıyor: “İster istemez merak ediyorsunuz: ‘Kocamla ayrılsak ve o başka bir kadınla birlikte yaşamaya başlasa ne yapardım?’ ‘Öyle bir durumda nasıl davranırdım?’ Umarım haysiyetli davranırdım ama yine de yüreğim acırdı. Bu, aileniz ve ortak geleceğiniz için kurduğunuz tüm hayallerin yerle bir olması demek. Ne yazık ki bu durum Tessa’nın aklını kaçırmasına yol açıyor.”
Julia rolündeki Rosario Dawson ise, Tessa’nın aksine Julia’nın henüz hayallerinin başında olduğunu belirtiyor: “Julia’yı tam da ‘biri beni çimdiklesin’ diyecek kadar mutlu ve aşık hissettiği noktada tanıyoruz. Yeni bir hayat kurmak için attığı adımlar konusunda heyecanlı ama daha önce yaşadığı tüm o şeylerden ötürü, Julia için olanlara inanmak ve rüyadan ne zaman uyanacağını merak etmemek zor. Ona yakınlık duydum çünkü onun yaşadığının nasıl bir his olduğunu biliyorum. Sanırım bunu herkes anlayabilir.”
Di Novi hem Julia hem Tessa’nın “yanlış şeyler için endişelendiğini” aktarıyor: “Tessa’nın tüm yaşamı mükemmel hayata yönelik olmuş: Doğru evlilik, doğru koca, doğru ev… Julia taciz edildiği bir ilişkiden kaçmış ve yaşadıklarını geride bırakmak için çok uğraşmış. Bu geçmişini David’den saklıyor. Tüm kimliğiniz iyi ya da kötü bir erkekle ilişkinize dayanıyorsa neler olabileceğine dair kadınları uyarmaya yönelik bir hikaye bu.”
Senarist Christina Hodson ise şunları söylüyor: “Bence film, hepimizin içinde doğuştan var olan bir noktaya parmak basıyor. Benliğimiz son derece birincildir ve temel psikolojimiz açısından çok önemlidir. Bir başkası bunu tehdit ettiğinde, onun üzerinde yeniden hak iddia etmek için ne kadar ileri gideriz? Bu kaygan bir zemin olabilir.”
Büyük ölçüde günümüz sosyal medyasının yaygınlığı —ve her yere nüfuz etmesi— yüzünden, kimliğimiz hiç olmadığı kadar kırılgan. “Bugünlerde hiç farkına bile varmadan aldatılmak ya da manipüle edilmek fazlasıyla kolay” diyor Di Novi ve ekliyor: “Bu da Tessa’nın planlarına tam oturuyor.”
Unforgettable/Saplantı'yı yönetici yapımcı Lynn Harris’le birlikte geliştiren Di Novi, ilk kez yönetmen koltuğuna oturma fırsatı doğduğunda projede zaten yapımcı olarak yer alıyordu. Bu konuda, “Bir yapımcı olarak, neredeyse bütün türlerde filmler yaptım ama bunların hiçbiri gerilim türünde değildi. Aslında bu çok komik, çünkü gerilim filmlerine bayılırım. Dolayısıyla, bu filmi yönetecek olmaktan heyecan duydum, özellikle kadın odaklı bir film olduğu için” diyor.
Yapımcı Ravi Mehta ise şunu belirtiyor: “Dennis projeyi A’dan Z’ye biliyordu. Bu yüzden, yönetmenliğe soyunduğunda, çok doğal bir yetenek sergiledi. Sanki bütün hayatı boyunca film yönetmişti.”
Greenspan de şunu kaydediyor: “Denise ile yıllardır ortak yapımcı olarak çalıştık ve yönetmenlere hep çok destek verdik. Haliyle, onu desteklemek ve bu filmdeki vizyonuna ulaşmasını sağlamak benim için bir zevkti. Setteki herkes ona tapıyordu, sadece üründen dolayı değil süreçten dolayı da. İstediğini elde etmek için ekibinden en iyi performansı çıkarmayı her zaman başardı.”
Filmin her iki kadın başrol oyuncusu da bunu doğruluyor. Di Novi’yle ilk kez birlikte çalışan Dawson, “Denise muhteşemdi” dedikten sonra, şöyle devam ediyor: “Kendisinin engin sinemacılık deneyimi hikaye anlatımında ve çekimlerin her ayrıntısında kendini gösteriyordu. Harika bir iş çıkardı. Onun daha birçok film yöneteceğini umuyorum ve ilk yönetmenlik denemesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum.”
Romantik komedi “Life as We Know It”te Di Novi’yle çalışmış olan Heigl ise, “Denise’a daima sevgi ve hayranlık duymuşumdur. Yönetmen olarak onunla çalışmak müthiş ödüllendiriciydi. Daha ilk günden itibaren çizgiyi belirlediği için kendimi onun ellerine bırakırken son derece güvende hissettim.”
İki aktrisin rol arkadaşı Geoff Stults yönetmen koltuğunda bir kadının olmasını takdir ettiğini belirtiyor ve “Bir erkeğin bakış açısından yönetilseydi bundan çok farklı bir film olurdu. Denise bana asla göremeyeceğim bir bakış açısı gösterdi. Ona gerçekten minnettarım ve bu filmde yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum” diyor.
“Unforgettable'ın ana oyuncu kadrosunda, ayrıca, televizyon ve sinemanın deneyimli isimleri, Cheryl Ladd, Whitney Cummings, Simon Kassianides, Isabella Kai Rice ve Robert Ray Wisdom yer alıyor.
Di Novi şunu söylüyor: “Tüm oyuncu kadromuzun harika yanı —çok yetenekli olmalarının yanında— hikayemizde yer alan çok zor ve zorlayıcı ilişkilere rağmen, oyuncularımızla birlikte çok dayanışmacı bir aile birimi oluşturmamızdı. Bir güven yarattık ve böylece oyuncuların, canlandırdıkları karakterleri yaşadıkları her şeye ulaştırmalarına izin veren bir ortam mümkün oldu.”
JULIA
Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum...
TESSA
Beni tehdit mi ediyorsun?
JULIA
Evet, seni tehdit ediyorum. Böyle yapmayı sürdürürsen, pişman olacaksın.
Unforgettable/Saplantı, Julia Banks’in polis tarafından sorgulanışıyla başlar. Bir adam öldürülmüştür. Julia’nın geçmişinden bir adam. Ve dayak yemiş gibi görünen, üstü başı kan içindeki Julia olası şüpheli gibi durmaktadır.. aslında tek şüphelidir.
Film birkaç ay öncesine gider: Çok daha mutlu bir Julia, San Francisco’daki hayatına yeni veda etmiş, müstakbel kocası David ve onun kızı Lily’yle paylaşacağı Güney California’daki evine taşınmıştır.
Dawson, “Bu yeni deneyime kesinlikle heyecanla başlıyor” dedikten sonra şöyle devam ediyor: “Ama ebeveyn olma konusunda güvenli hissetmesine neden olacak şekilde yetiştirilmediği için, tereddüt de yaşıyor. Bu durum onu Lilly’nin annesi Tessa’yla tanıştığında bariz şekilde dezavantajlı konuma düşürüyor. İlk başta, Tessa genç kadının geçişini olabildiğince kolaylaştırmaya çalışıyor gibi görünüyor ama çok geçmeden onun aslında rol yaptığını ve Julia’nın altını oymaya çalıştığını anlıyorsunuz.”
Heigl da şunu kaydediyor: “Tessa, David’in kendisinden bu kadar farklı birini nasıl seçtiğini anlamıyor. Julia güzelliği ve çekiciliği için çaba harcamıyor gibi görünürken, Tessa çok daha katı, kontrollü ve deneyimli. Tessa, Julia’yı bariz bir tehdit olarak algıladığı için, kendi kafasında, sadece kendisine ait olduğuna inandığı şeye sahip çıkmaya çalışıyor. Konu yalnızca David ve Lily de değil -her ne kadar en önemliler olsa da. Tessa kendisinin merkezi haline geldiğine inandığı yaşam tarzı ve kasabaya da sahip çıkmaya çalışıyor.”
Öte yandan, Dawson’a göre, “Julia deplasmanda ve bu onu fazla zayıf kılıyor. Dolayısıyla, daha en başından cesareti kırılmaya müsait bir durumda. Tessa kadar manipülasyoncu biri bunu alıp amacına uygun şekilde kullanacak. Julia’nı tedirgin etmenin bir yolunu bulacak.”
Heigl, Tessa’ya göre Julia’nın zayıflığının katlanılamaz bir karakter kusuru olduğunu belirtiyor: “Tessa kendisinde o tür bir zayıflığa izin vermeyeceği için başkalarında da buna tahammül edemiyor. Eğer dengeli, gerçekçi bir insan olsaydı, eski kocasının yeni ilişkisini zarafetle kabullenmenin bir yolunu bulurdu. Oysa bunun yerine en temel içgüdülerine ve duygularına boyun eğip, delilik noktasına geliyor.”
Di Novi ise şunu ekliyor: “Kocasını kaybetmek Tessa’nın başına gelen en kötü şeydi. Sonra bir de kocasını Julia’ya aşık görünce ve Julia, üvey kızının kalbini kazanmaya başlayınca Tessa aklını kaçırıyor. Çok ileri gidiyor olsa da, onun neden uçuruma sürüklendiğini anlamanız benim için önemliydi. Julia’yı eski kocası ve kendi çocuğuyla mutlu, yeni bir aile birimi olarak gördüğünde, bunun onun açısından nasıl bir acı olduğunu hayal edebilirsiniz.”
Rollerinin gerektirdiği gerilimi bir yana bırakırsak, Heigl ve Dawson birbirlerine hayranlık besliyorlar. Dawson, “Katherine, Tessa’ya sizin için bir pencere açmada müthiş başarılıydı. Ayrıca, karakterlerimiz arasındaki dinamiği yaratırken çok güzel vakit geçirdik. Muhteşemdi; onunla çalışmayı çok sevdim” diyor.
Heigl ise buna şöyle karşılık veriyor: “Rosario rüya gibi. Son derece enerjik ve sevimli bir insan. Müthiş destekleyiciydi. Bu da onunla karşılıklı oynamayı çok eğlenceli ve kolay kıldı, özellikle de büyük kavga sahnemizde.”
Yönetmen Di Novi her iki aktrise de övgüler yağdırıyor: “Katherine’le başka bir filme çalışmıştım. Kendisi her rolün altından kalkabilen müthiş bir aktristir. Dolayısıyla, daha en başından, Tessa’yı onun canlandırmasını istedim. Bu, onun daha önce oynadığı rollerin hepsinden farklı: Karakter çok aykırı ve nefret edilecek bazı şeyler yapıyor. Katherine bunu göze alacak cesarete sahipti. Ona minnettarım.”
Di Novi şöyle devam ediyor: “Rosario’yla bir araya geldiğimizde beni etkileyen şey içinde doğuştan gelen bir iyilik ve kocaman bir yüreğinin olmasıydı. Bunun rol için ideal olduğunu biliyordum. Julia’nın da aynı türde bir yaşam sevgisi var. Bu sayede, Rosario, Julia karakterine çok güzel büründü. David’in neden Julia’ya aşık olduğunu anlıyorsunuz: Komik, seksi ve spontan; biraz dağınık olmayı umursamıyor. Bu, her şeyin mükemmel görünmesini sağlamakta çok iyi olan Tessa’yla yıllarca evli kalmış David için çok hoş bir değişiklik.”
OYUNCULAR
DAVID
Ben taraf tutmuyorum. Neye inanacağımı bilmiyorum...
JULIA
Bizim için ve bu hayat için çok şey feda ettim. Bu neden senin için bir anlam ifade etmiyor? Niçin senden vazgeçmiş bir kadına inanıyorsun?
David, Julia’yı sevse de, Tessa onun eski eşi ve kızının annesidir. Dolayısıyla, durumun ciddiyetini tam olarak anlaması zaman alacaktır. Geoff Stults bunu şöyle açıklıyor: “David çocuğunun annesinin sonradan anlaşıldığı kadar kindar olduğuna inanmakta zorluk çekiyor. Filmin büyük bir kısmında, sadece Julia ile Tessa’nın anlaşamadığı düşüncesinde. Tessa’nın bu kadar manipüle edici olduğu bir senaryo tasavvur edemiyor. Julia ise onun olup bitenleri nasıl göremiyor olduğunu anlamıyor. Bu durum Julia ile David’in arasında bir mesafe yaratıyor, tam da Tessa’nın istediği gibi.”
Stults, ayrıca, Tessa ile Julia’nın arasında kalmış bir erkeği canlandırmanın “çok eğlenceli” olduğunu esprili bir dille belirtiyor: “Her iki kadın da beni dehşete düşürüyordu. Onlardan korkmuyormuş gibi yapmaya çalıştım ama aslında ödüm patlıyordu.”
Greenspan’e göre, “David’in Tessa ile Julia arasında ince bir çizgide yürümesi gerekiyordu. Geoff bu rolde müthiş bir iş çıkardı. Kendisi uzun boylu, yakışıklı, güçlü ve çekici; dolayısıyla, bu iki düşman kadının onun için savaştıklarına inanmak zor değil.”
Çocuk aktris İsabella Kai Rice’ın canlandırdığı, Tessa ile David’in altı yaşındaki kızları Lily, Julia’nın devre dışı kalması için annesinin yaptığı planlarda istemeden piyon olur.
“Lily annesinin Julia’ya kötü davrandığını görmüyor ve neler olup bittiğini gerçekten bilmiyor ama bir şeylerin yanlış olduğunu seziyor” diyor Rice.
“Lily’nin annesiyle yaşadıklarını izlemek tek kelimeyle yüreğinizi parçalıyor” diyen Di Novi, şöyle devam ediyor: “Bu rol için Isabella’yı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel bir kız ve çok zeki. Bu kadar küçük yaşta biri için öylesine duygu ve derinliğe sahip ki onu izlemek bir keyifti.”
Tessa’nın kendi gibi mükemmeliyetçi annesi Helen, Tessa’nın neden böyle biri olduğuna ışık tutuyor. Di Novi role oyuncu seçimi için şunları söylüyor: “Katherine Heigl’ın annesini canlandıracak bir aktris bulmakta zorlandık; çünkü Tessa kadar güzel ve onun kadar kusursuz görünebilen birini istedik. Cheryl Ladd odaya girdiğinde, tam aradığımız kişi olduğunu anladık. Fakat öylesine tatlı ve zarifti ki o soğuk ve gergin anne olabilecek mi diye merak ettim. Ama Cheryl karaktere anında bürünüp kesinlikle tüyler ürpertici biri oldu. O olmasa, Tessa’yı aynı şekilde anlamanız mümkün olmazdı bence. Aşırı talepkar bir annenin kabusu andıran bir versiyonuna hayat vererek Tessa’nın karakterine başka bir boyut kattı. Annesinin Tessa’nın beynine kazıdığı olgu şuydu: En büyük değerin güzelliğin ve iyi bir kocaya sahip olmandır.”
Ladd canlandırdığı rolü şöyle tanımlıyor: “Bence Helen hayata böyle dar bir kabul edilebilir davranış kalıbıyla yaklaşmış; hayattaki zorlukları ele alışı da bu kalıbın içinde yer alıyor. Tessa annesi için bir hayal kırıklığı; çünkü Helen onu bundan daha iyi yetiştirdiğini, karşılaştığı her türlü engeli aşabilecek şekilde donattığını düşünüyor. Helen’ın, Tessa’nın kocasını elinden kaçırdığı için duyduğu memnuniyetsizliği saklaması zor; Tessa’nın bunu hissetmemesi ise daha da zor.”
Ladd’in ifadesiyle, kendisini projeye çeken ilk şey, “son derece sürükleyici” olarak tanımladığı senaryo, sete geldiğinde ise yönetmen koltuğunda bir kadının oturuyor olmasıydı: “Denise harikaydı. Bilirsiniz biz kadınların ilginç bir sözsüz diyaloğu vardır. Denise daha cümlesinin yarısına geldiğinde, ne istediğini hemen anlıyordum. Tüm süreç gerçekten çok hoşuma gitti.”
Tessa’nın entrikaları tehlikeli bir hâl almaya başladığında, Julia’nın gerginliği daha da artar. Tek desteği en yakın arkadaşı Ali’dir. Ali, Julia eski erkek arkadaşı tarafından taciz edilirken de onun yanında olmuştur. Julia’nın en yakın sırdaşı rolünü üstlenen aktris-komedyen Whitney Cummings şunları söylüyor: “Julia ona neler olup bittiğini anlattığında, Ali ona güveniyor ve inanmak istiyor; ama arkadaşının başına gelenler yüzünden travma sonrası stres sendromu yaşadığını bildiğinden bazı şeyleri hayal ediyor olabileceğini de düşünüyor. Julia’yı sorun olmadığına ve belki biraz aşırı tepki verdiğine ikna etmeye çalışıyor, fakat bir yandan da Julia’nın güvenliğinden endişe duyuyor. Bir arkadaş için sevdiğiniz birinin böyle bir şey yaşıyor olduğunu görüp bir şey yapamamak çok zor bir durum.”
Di Novi, Ali rolü için istediği tüm niteliklerin Cummings’de mevcut olduğunu söylüyor: “Whitney, tanıdığım en parlak, komik ve açık yürekli insanlardan biri. En yakın arkadaşınızdan bekleyeceğiniz sıcaklığı yayıyor. Gecenin bir yarısı onu arayabileceğinize ve onun size yardıma hazır olduğuna inanıyorsunuz. Ayrıca, onun komik oluşu da hoşuma gidiyor, çünkü bu sayede role biraz sıradışılık, filme de hafif bir mizah katmayı başarıyor.”
Julia’nın hayatında Ali’nin karşı kutbunda yer alan kişi Michael Vargas’tır. İlişkileri sırasında Julia’ya taciz uygulayıp onun kaçmasına yol açan —ve Julia’nın David’den sakladığı— Vargas’ı Simon Kassianides canlandırdı.
Dawson’ın bu konudaki açıklaması şöyle: “Julia, David’in onu hayat dolu ve güçlü bir kadın olarak görmesini istiyor, zayıf bir kadın ya da kurban olarak değil. Bu, birçok insanın yaptığı bir şey: Böyle bir olay sanki onlar hakkında kötü intiba uyandırıyormuş gibi, utanç ve suçluluk hissediyorlar. Ama gerçek hayat böyle değil; çaresizliğin utanılacak bir şey olduğu fikrini başkalarına ve kendimize işlemeye son vermeliyiz.”
Julia’nın talihsizliği şudur ki Tessa onun sırrını öğrenir ve bunu ona karşı şeytani bir silaha dönüştürür: Michael’a, Julia’nın hayatına yeniden girmesi için kapı açar.
PERDELER ARDINDA
JULIA
Neden buradasın? Neden her zaman buradasın? Bizim evimizde?
TESSA
Dünya senin etrafından dönmüyor, Julia. Eğer ebeveyn olacaksan, özellikle de benim kızıma, senin bu dersi öğrenmeni istiyorum. Hızlı bir şekilde.
Di Novi yönetmen olarak ilk filmini çekerken görüntü yönetmeni Caleb Deschanel’le çalıştı. “Caleb gelmiş geçmiş en iyi görüntü yönetmenlerinden biri. Kamera arkasında yanımda böyle bir usta olduğu için minnet duyuyorum” diyor Di Novi ve ekliyor: “Onun ortağım olması paha biçilmez bir şeydi. Kendisinin dahiyane kamera çalışmaları, ışık ve gölgeyi kullanış biçimi, filmin havasını ve ortamını yaratmama yardımcı oldu.”
Deschanel ise şunları söylüyor: “Film iyi ile kötünün, aydınlık ile karanlığın bir hikayesini anlatıyor. Dolayısıyla, her sahnenin havasıyla bir gizem ya da keşfi yansıtacak şekilde oynamak ilginçti. Gerilimi arttırmak ve ana karakterler arasındaki çatışmayı vurgulamak için atmosferi, hava şartlarını ve gölgeleri kullandık.”
Unforgettable / Saplantı'nın çekimlerinin tamamı California’da Los Angeles bölgesinde; ana çekimler Sierra Madre, Pasadena, Encino ve Los Angeles merkezinin çeşitli mekanlarında gerçekleştirildi.
Güzel Sierra Madre şehri Lily’nin ilk okuluna; Julia’nın Lily’yi gözden kaybettiği Çiftçi Pazarı’na; ve Julia’nın düğün için sade, beyaz dar bir elbise —Tessa bu elbiseye el koyuyor— satın aldığı butiğe mekan oluşturdu.
Tessa kayda değer binicilik becerilerini South Pasadena’daki San Pascual Ahırı’nda sergilerken, kızını da alışık olmadığı kadar iri bir ata binmeye zorlar.
David kendi bira üretimhanesini kurmak için Wall Street’te başarılı bir kariyeri ardında bırakmıştır.
Yapım tasarımcısı Nelson Coates ve ekibi üretimhaneyi Los Angeles merkezinde bulunan Arts District’teki tuğla bir depoda yarattılar. Yine Arts District’teki bir eski matbaa binası, Julia’nın cinayet zanlısı olarak sorgulandığı polis merkezine dönüştürüldü.
David’in artık Julia’yla paylaştığı evi ve Tessa’nın evi, filmin iki kilit mekanını oluşturdu. David ile Julia’nın yuvası olan İspanyol tarzı yapı, Encino semtinde bulundu.
Coates, “David ile Julia’nın evinin bol yeşillik ve doğal bitki örtüsü sayesinde sakin bir Güney California havası var. Evin orijinali 1920’lerde güvenlikli bir sitenin içinde inşa edilmiş ve ilginçtir ki ilk başta bir rahibenin eviymiş. Evin planı Denise’le ikimizin elde etmek istediğimiz görüntü açısından harika bir başlangıç noktası sunuyordu. Hangi odaların hangi amaç için kullanılacağına karar verdikten sonra, tüm evi yeniden boyadık ve dekore ettik; ön kapıyı yandan ışıklandırmalı ve üzerinde buzlu camlar olan İspanyol tarzı bir kapıyla değiştirdik. Böylece dışarıdaki insanları sadece siluet olarak görüyordunuz. Evin içinin dekorasyonunda seçkin antikalar ile nostaljik mobilyalar kullandık. Ayrıca, Latin esintileri taşıyan yerel sanatçıların eserlerine yer verdik. Julia’nın evde yalnız olduğu zamanlarda tedirgin bir hava yaratmak için pencerelerde gevşek ve dalgalı bir uygulama yaptık” diyor.
Tessa hâlâ evliyken David’le paylaştığı evde yaşamaktadır. “İki ana karakterin yuvaları arasındaki tezatı vurgulamak çok önemliydi” diyen Coates, şöyle devam ediyor: “Tessa için kullandığımız, South Pasadena’da yer alan ev, onun çok düzenli ve aşırı kurallı yaşamını yansıtacak şekilde yeniden dekore edildi. Kullandığımız sanat eserlerinin çoğu onun başlıca hobisi olan binicilikle ilgiliydi. Ayrıca, mobilyaları da Tessa’nın yaşadığı alanda isteyeceği mükemmellik anlayışına uygun şekilde yerleştirdik.”
Öte yandan, Tessa’nın Julia ile arasındaki gitgide büyüyen düşmanlık şiddetli bir kavgaya dönüşünce o mükemmel düzen net bir şekilde yok olur. Di Novi bu konuda şunları söylüyor: “Kavgalarının duygusal olduğu kadar, fiziksel de olmasını istedim. Konu sadece güç değil; bu iki kadından taşan tüm o duygular. Ayrıca, o sahnedeki diyalog da çok anlamlı. Artık rol yapmanın bittiği noktadalar. Ve her ikisinin taşıdığı acı birbirlerine söyledikleri dolaysız sözcükler aracılığıyla ifade ediliyor.”
Julia ile Tessa’nın kişilikleri arasındaki fark, kıyafetlerinde de kendini gösteriyor. Kostüm tasarımcısı Marian Toy bunu doğruluyor: “Tessa’nın kıyafetleri çok oturaklı ve derli toplu; kişiliğini yansıtıyor. Her şeyinin dört dörtlük olması gerekiyor. Çok belirgin bir renk paleti var: Her şey açık ve düz renklerde.”
Toy, Tessa’nın dikkatli ve kuralcı stilinin ona mükemmel giyinen annesi Helen tarafından aşılandığının net bir şekilde algılanmasını istedi. Bunu şöyle açıklıyor: “Helen’ın giyim tarzı ile Tessa’nın giyim tarzı arasında belirgin bir bağ olduğunu ve Tessa’nın da Lily’yi aynı şekilde giydirdiğini yansıtmak istedik.”
Aksine, “Julia’nın tarzı biraz bohem, ama bir şekilde de büyük şehirde kariyerli bir kadın oluşuna uygun olarak sofistike ve kibar. Dolabındaki giysiler, onun daha yaratıcı ve umarsız mizacını yansıtacak şekilde, daha dökümlü kumaşlardan ve renkli desenlerden oluşuyor” diyor kostüm tasarımcısı.
Fakat Tessa’nın planları karşısında Julia’nın kaygısı ve paranoyası arttıkça, Toy’a göre, “kıyafetlerinin tonu koyulaşıyor ve bir korunma şekli olarak vücudunu daha çok örtüyor.”
Unforgettable'ın son yaratıcı unsuru Toby Chu’nun müziğiydi. Yönetmen bu müziğin gerilimin ve ona dahil olan insanların tüm katmanlarını yakaladığını belirtiyor. “Toby müthiş yaratıcı. Kontrolden çıktıkça Tessa ve Julia’nın aklından geçenlere ışık tutacak bir müzik yelpazesinde, sürükleyici, duygusal temalar besteledi.”
Di Novi sözlerini şöyle noktalıyor: “Tessa’nın attığı her adımda dönemeçler ve sürprizler daha da korkutucu bir hâl alıyor. Hepimizin gerçekten kıskanç ve intikam dolu hissettiğimiz anlar olmuştur; ama en karanlık saatlerimizde bile, asla Tessa’nın Julia’ya yaptıklarını yapmayız. Yönetmen gülümseyerek ekliyor: “Ama onun bunları yapışını izlemek gerçekten eğlenceli.”
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