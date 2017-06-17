17.06.2017
'2:22' 30 Haziran'da vizyonda!.
Bir gün, saat 2:22’de bir ışık huzmesi yüzünden birkaç saniyeliğine kör olup, iki uçağın neredeyse havada çarpışmasına neden olmasıyla hayatı tepetaklak olur.
Bir süreliğine işinden uzaklaştırılan Dylan, daha sonra her gün aynı saatte, aynı seslerin ve olayların birbirini tekrar etmeye başladığını fark eder.
Giderek artan bu tekrarlar, onu her gün saat 2:22’de gizemli bir biçimde Grand Central Terminali’ne çeker.
Bir sanat galerisinde çalışan güzeller güzeli Sarah ile tesadüfen tanışan Dylan, onun da çarpışmak üzere olan uçaklardan birinin yolcusu olduğunu öğrenir.
Sarah ile karmaşık bir ilişkinin içine sürüklendikçe geçmişin döngüsünü kırıp, zamanın kontrolünü yeniden eline alması gerektiğini fark edecektir.
Başrollerini Michiel Huisman (Age of Adeline) ve Teresa Palmer’ın (Hicksaw Ridge, Berlin Syndrome) paylaştığı gizem dolu gerilim filmi 2:22, 30 Haziran’da, ABD ile aynı anda seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Yönetmen koltuğunda Paul Currie’nin oturduğu filmin çekimleri ABD ve Avustralya’da gerçekleştirildi.
Yönetmen: Paul Currie
Senaryo: Todd Stein, Nathan Parker
Oyuncular: Michiel Huisman, Teresa Palmer, Sam Reid
Yapımcılar: Steve Hutensky, Jodi Matterson, Paul Currie
Görüntü Yönetmeni: David Eggby
Müzik: Lisa Gerard, James Orr
Yapım Yılı: 2017
Ülke: ABD & Avustralya
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