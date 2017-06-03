21.06.2017
'3 Generations / 3 Nesil' 7 Temmuz'da vizyonda!.
Çok önemli bir karar aşamasındaki bir ailenin yaşadığı değişimi eğlenceli ve duygusal bir şekilde 3 farklı kuşağın perspektifiyle anlatan film, Ray’in hikayesine odaklanıyor.
Ray (Elle Fanning), cinsiyet geçiş sürecindedir ve hayatında desteğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemden geçmektedir.
Annesi Maggie (Naomi Watts) ve büyükannesi Dolly (Susan Sarandon) bu zorlu süreçte Ray’in yanında yer almakta, ona destek olmaktadır.
Fakat aileyi yıllar önce terk etmiş olan biyolojik babanın yasal onayına da ihtiyaç duyulması, işlerin karışmasına yol açar.
Oscar ödüllü Susan Sarandon, Oscar adayı Naomi Watts ve kendi kuşağının en yetenekli oyuncularından biri olarak gösterilen Elle Fanning’in başrolde olduğu 3 Generations / 3 Nesil, 7 Temmuz'da sinemalarda!
Yönetmen: Gaby Dellal
Oyuncular: Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon
Yapımcı: Dorothy Berwin, Gaby Dellal, Marc Turtletaub, Peter Saraf
Senaryo: Nikole Beckwith, Gaby Dellal
Görüntü Yönetmeni: David Johnson
Kurgu: Jeff Betancourt, Joseph Landauer
Müzik: West Dylan Thordson
Yapım Yılı: 2015
Ülke: A.B.D.
Süre: 92 dk.
Dağıtım: Bir Film
İthalat: Fabula Films
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder