1.06.2017
'Anayurt Oteli' 30 yıl sonra yeniden vizyonda!.
Film, yalnızlıktan kurtulamayan otel müdürü Zebercet üzerine bir psikolojik gerilim öyküsü gibi görünse de özünde Ömer Kavur, rüyalar, simgeler, nesneler ve eylemlerin gizli anlamları aracılığıyla, zamanın geçişini anlatır..
Ünlü edebiyatçı Yusuf Atılgan tarafından 1973 yılında kaleme alınan roman, aynı isimle sinemaya uyarlanmış ve Ömer Kavur'un en önemli filmlerinden biri olarak kabul edilmiştir.
Film aynı zamanda, Türk sinemasının en güçlü edebiyat uyarlamalarından biri olarak da kabul ediliyor.
Filmin başrol oyuncusu Macit Koper bu filmdeki performansıyla Nantes Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü ve SİYAD tarafından Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildi.
30 yıllık ve son derece yıpranmış olan film, Fanatik Film tarafından uzun ve özenli bir çalışmanın ardından büyük titizlikle yenilendi.
Tüm çizik, toz ve leke gibi hasarlardan tek tek arındırılan her bir film karesi, orjinaline sadık kalınarak onarılırken, filmin ömrü de 500 yıl uzatılmış oldu.
Anayurt Oteli, 2 Haziran'da Başka Sinema'da..
Filmin mmknmrtb notu: 9 /10
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