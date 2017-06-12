12.06.2017
'Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna' 14 Temmuz'da vizyonda!.
Evinden koparılıp bir sirke hapsedilen Briar, goril Hugo’nun yardımıyla buraya çabucak uyum sağlar.
Bramble ve Oduncu Vik, sirki yeniden eğlencenin merkezi popüler bir yer haline getiren Briar’ı binbir güçlükten sonra bulurlar.
Yeni hayatından memnun olan ve ormana geri dönmek istemeyen Briar’ın kararını değiştirmesi için sirkin karanlık yüzünün ortaya çıkması gecikmeyecektir.
Köşe kapmacalar, kovalamalar, trenlerden balonlara durmak bilmeyen bir macera Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna’da yine sizi bekliyor.
Yönetmen: Din Liang
Yapım Yılı: 2016
Ülke: Çin
Seslendirenler (Türkçe):
Sinan Divrik
Erhan Türkmen
Arda Kavaklıoğlu
Emin Yaraç
Boonie Bears: The Big Top Secret / Ayı Kardeşler: Sirkte Curcuna, 14 Temmuz'da sinemalarda!
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder