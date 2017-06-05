5.06.2017
Baywatch / Sahil Güvenlik
İkisi birlikte sahilin geleceğini tehdit eden yerel bir suç planını ortaya çıkarırlar.
Dwayne Johnson (The Fate of the Furious, Central Intelligence) Sahil Güvenlik filminde Zac Efron (Neighbors, Mike and Dave Need Wedding Dates) ile birlikte rol alıyor.
Seth Gordon (Horrible Bosses, Identity Thief) filmin yönetmenliğini gerçekleştirirken, senaryoyu Damian Shannon & Mark Swift yazmış.
Hikaye yazarları Jay Scherick & David Ronn ve Thomas Lennon & Robert Ben Garant.
Priyanka Chopra (ABC’de Quantico), Alexandra Daddario (San Andreas), Jon Bass (Loving), Kelly Rohrbach ve Ilfenesh Hadera (Showtime’da Billions) da filmde rol alıyor.
Baywatch / Sahil Güvenlik’in yapımını Beau Flynn (San Andreas, Hercules), Ivan Reitman (Ghostbusters, Up in the Air) ve Michael Berk, Douglas Schwartz & Gregory J. Bonann gerçekleştirmiş.
İkonik dizinin yapımcıları da ekipte yer alıyor. İdari yapımcılar Michele Berk (Bandits), Mary Rohlich, Louise Rosner-Meyer (The Big Short, The Hunger Games), Tom Pollock (Up in the Air, Old School), Ali Bell (Ghostbusters), Dwayne Johnson, Dany Garcia, David Ellison (Star Trek Beyond), Dana Goldberg (StarTrek Beyond) ve Don Granger (Jack Reacher: Never Go Back).
Hiram Garcia (San Andreas) ve Eli Roth da ortak yapımcılar.
Filmin mmknmrtb notu ::
Akla gelebilecek her meslek dalının icrasından bir serüven, bir kahramanlık ve -elbette- bir kahraman yaratmayı becerebilmiş Hollywood'un, plaj cankurtaranlarını görmezden gelmesini beklemek ne mümkün!.
Başlangıcını -doksanlı yıllarda- televizyon dizisiyle yapan Baywatch -biraz gecikmiş de olsa- nihayet sinemalarda!.
Hem de daha renkli, daha hareketli, daha seksi, daha terbiyesiz ve laubali ve de -sanki- daha eğlenceli..
Tamamen, Dwayne Johnson'ın adeleli vücuduna yaslanarak ayakta durabildiğini iddia edebileceğimiz film, Kelly Rohrbach ve Alexandra Daddario'nun muhteşem güzellikleriyle seyircisini oyalarken, Zac Efron ve Jon Bass'la da komik olmaya çalışıyor..
Ama ne fayda!.
Doğada -ve hatta sinemada- şöyle de bir gerçek var, unutulmaması gereken; aslı ne menem şeydi ki zaten, ondan türeyenden hayır gelsin..
Sen istediğin kadar süslesen de püslesen de, boş..
Ne demiş atın biri: Eşeğe altın semer vursalar, eşek yine eşektir.
4 /10
BABANIZIN SAHİL GÜVENLİĞİ DEĞİL
Tüm dünyadaki TV severler için Sahil Güvenlik ismi güneş, sörf ve kırmızı mayoları içinde ağır çekimde koşan heykel gibi cankurtaran görüntüleri demektir.
İdari yapımcı ve yıldız Dwayne Johnson şunları söylüyor; “Sahil Güvenlik, televizyonun en başarılı dizilerindendi. Bu yüzden sevilen bir diziyi onunla büyümeyen yeni izleyicilere yeniden tanıtacak olmak ilgimi çekti.
Yönetmen Seth Gordon şunları söylüyor; “Eğlenceli bir pop kültür eseri. İnsanlar genelde temel öğeleri biliyor; David Hasselhoff, Pamela Anderson ve sahilde ağır çekim koşma. Ama onun ötesinde markayı yeniden tanımlamak için gerçekten bir fırsat bulduğumuzu düşündüm.”
Yapımcı Beau Flynn şunları söylüyor; “Dizi tam bir gerçekten kaçıştı. Tüm dünyadaki insanlar için günlük hayatlarından uzaklaşmak ve plajdaki muhteşem insanların dünyasına gitmek için kusursuzdu. Filmin arkasında yatan fikir de bu özelliği abartmak ve aynı zamanda eğlenmek.”
Johnson şunları söylüyor; “Orijinal dizide başarılı olan çok şey vardı. Bu yüzden ana öğelerden bazılarını korurken, sinema filmi için çıtayı yükselttik. Tehlikeli sahneler daha çok. Aksiyon daha yoğun. Ama biz kendimizi dizideki kadar ciddiye almıyoruz. Doğru dengeyi bulmak için çok çalıştık. Seth çok iyi işledi. Bu filmdeki aksiyon ne kadar zorlayıcı olsa da hepimiz işin sırrını biliyoruz. Hepimiz eğleniyoruz. Sahil Güvenlik’te değil, Sahil Güvenlik’le birlikte gülüyoruz.”
Yaratıcı ekip de filmin dobra mizah tonunu kabul etmiş.
Johnson şunları söylüyor; “Başından beri söylediğim bu filmin R kategori olması gerektiği oldu. Zoru başaralım.”
“Dwayne’le Sahil Güvenlik hakkında konuşmaya başladığımızda insanların TV dizisindeki beklentilerini kırmak için ne olursa olsun R kategorinin tüm avantajlarından yararlanacağımıza karar verdik.” diyor Flynn.
“R kategori istediğiniz gibi heyecanlı ve saygısız olmanız için müthiş bir tuval. Bu yüzden dili, erkek ve kadın çıplaklığını kullandık. Filmde kalması için mücadele ettiğimiz müstehcen “vay canına” anlarıyla gurur duyuyoruz.”
Johnson şunları söylüyor; “Şaşırtıcı mizah konusunda çıtayı yükseltmek istedik. Mizahlarda ‘eğlence’ vardır. Ondan sonra “Muhteşem. Bu düzeyde bir eğlenceyi beklemiyordum” vardır. Onun da ötesinde ‘müstehcen eğlence’ vardır. Size şunu söyleyeyim müstehcen eğlence önemlidir. Ender bulunur. Sahil Güvenlik ‘ışıkları kapat, oyun bitti, Noel’i iptal edebiliriz’ düzeyinde bir müstehcen eğlence.”
SAHİLİN YENİLMEZLERİ
Emerald körfezinde kimse efsanevi cankurtaran Yüzbaşı Mitch Buchannon’dan (Johnson) daha iyi değildir. Sahil Güvenlik ekibinin lideri olarak Mitch yerel bir halk kahramanı olmuştur.
Johnson şunları söylüyor; “Mitch’in herhangi bir günde tek amacı plajını ve keyfini çıkarmak için oraya gelenleri korumaktır. Emerald körfezi halkına çok değer verir ve onlar da bu yüzden onu çok severler. O kadar ki yerel halk onunla ilgili bir efsane bile yaratmış. ‘Google’ı o mu icat etti?’ ‘Kırklı yaşlarının başında olmasına rağmen aya ilk roketin gönderilmesine o mu yardım etti?” Sırlarla dolu biri.”
Flynn şunları söylüyor; “Dünyada başka hiç kimse bu rolü Dwayne gibi oynayamazdı. Onu Denizlerin tanrısı Poseidon gibi düşünüyorum. Suda o kadar yuvasındaymış gibi görünüyor ki elektriği ve enerjisiyle ekranı dolduruyor.”
Johnson şunları söylüyor; “Sahil Güvenlik, sahilin Yenilmezleri. Herkes işinde çok iyi ve kendi uzmanlık alanına sahip.”
Sahil Güvenlik başından beri bir kanka komedisi olarak görülmüş ve yapımcılar Johnson’ın ekrandaki efsanevi alter egosuna karşı dayanabilecek bir oyuncuya ihtiyaçları olduğunu biliyormuş. Kusursuz eşleşmeyi “R” kategori komedilerde başvurulacak bir oyuncu olan ve son dönemdeki çalışmaları arasında Mike and Dave Need Wedding Dates (2016) ve Neighbors 2: Sorority Rising (2016) yer alan Zac Efron’da bulmuşlar.
Efron şunları söylüyor; “Küçükken Sahil Güvenlik’i izlemem yasaktı. Ama gece geç vakitte eski bir TV’de Howard Stern’den sonra gizlice izlediğimi hatırlıyorum. Bir keresinde kanalları geziyordum ve teknelerle ve patlamalarla dolu harika bir diziye rastlamıştım. Dizinin olağanüstü olduğunu düşünmüştüm. Dizi bittikten sonra Sahil Güvenlik olduğunu fark etmiştim. ‘Aman Tanrım. Muhteşemdi.’ Demiştim.”
Johnson rol arkadaşı hakkında şunları söylüyor; “Zac son derece yakışıklı, sevimli ve komik. Bazen çok çocuksu özellikleri oluyor. Onu kardeşim gibi seviyorum. Karşınıza çıkabilecek en iyi adamlardan biri. Bu yüzden onun küstah bir pisliği oynaması ve ortalığı karıştırması daha da eğlenceli."
Efron, Matt Brody’yi canlandırıyor. Kötü çocuk, Olimpiyat yüzücüsü ve iki madalyalı. Emerald körfezine Mitch’in son derece rekabetçi, özenle seçilmiş Sahil Güvenlik ekibinde kendisine bir yer bulma beklentisiyle geliyor.
Johnson şunları söylüyor; “Brody, işleri bozuyor. Birbirine kaynaşan bir ekibimiz var. Ama o Olimpiyatlardan gelen ve gerekli eğitimi almadan ekibe katılacağını düşünen nüfuzlu biri.”
“Brody, Olimpiyatlarda bireysel yarışlar kazanmış ama bayrak yarışını mahvetmiş. Çünkü bir gece öncesinde sarhoş olmuş. Yasa dışı şeyler yapmış ve Sahil Güvenlik’e katılmak, şartlı tahliyesinin bir kısmı” diyor Efron.
Gordon şunları söylüyor; “Brody’ye yaklaşımımızda Ryan Lochte’den ilham aldık. Zac de hemen tepki verdi. Karakter, gerçek Lochte’un başını derde sokmasından önce yazılmıştı ve beklenmedik bir şekilde öngörülü çıktı.”
Flynn şöyle anlatıyor; “Onunla karşılaştığımızda Brody küstah, yetkin bir serseridir. Sahil Güvenlik’i, takım çalışmasını ya da Mitch’in yarattığı aile dinamiğini anlamaz. Bronzlaşmak, maaşını almak ve eve gitmek için oradadır.”
Efron şöyle söylüyor; “Mitch için Sahil Güvenlik’e katılmak hak edilmesi gereken son derece rekabetçi bir onurdur. Ama Brody için bu bir ceza.”
Efron’un beklenenden daha az başarı gösteren Brody’sinin aksine Alexandra Daddario, hiper rekabetçi, başarı vaat eden bir cankurtaran Summer Quinn’i canlandırıyor.
Flynn şunları söylüyor “Dwayne ve ben Alex’le San Andreas üzerinde çalıştık ve ikimiz de ona aşık olduk. Zac’le birlikte insanlık ve muhteşem flörtçü bir hava getirdi.”
Gordon şöyle diyor; “Summer, Brody’ye gerçekten de dişe diş bir mücadele sunuyor. Çünkü akıllı, sert ve gerçekten de her yönden ondan daha iyi.”
Daddario şunları söylüyor; “Kendi kişilikleri olan güçlü ve farklı karakterlerin olduğu bir senaryoyu okumak eğlenceliydi. Bütün karakterlerin kendi tarzlarında sert olma fırsatını elde etmesini beğendim.”
Daddario, San Andreas’taki rol arkadaşı Johnson’la yeniden bir araya geldiği için heyecan duymuş.
“The Rock” ile iki filmde birlikte oynadım diyebilmek harika. Dwayne en samimi, iyi ve çalışkan insanlardan biri. Onunla çalışmak mutluluk.”
“Alex, muhteşem bir oyuncu ve her yönden güzel bir insan. Zeki, komik ve her zaman esprili” diyor Johnson.
Sports Illustrated mayo modeli Kelly Rohrbach, özgür ruhlu C.J. Parker’ı canlandırıyor.
Bu rol aynı zamanda efsanevi Pamela Anderson’a şöhreti getiren rol.
Karakterin kültürel önemi serinin uzun süredir fanı olan Rohrbach tarafından da vurgulanmış.
Rohrbach şunları söylüyor; “Kız kardeşlerim komik olduğunu düşünüyor. Çünkü Sahil Güvenlik küçükken izlediğimiz tek diziydi. İlk anılarımdan biri parmağı emmek ve Sahil Güvenlik’i izlemekti. Pop kültürün simgesel bir eseridir. Herkesin onunla ilgili bir anısı vardır. Senaryonun diziyi arsızca ele almasına bayıldım.”
Johnson şunları söylüyor; “Kelly, erkeklerle takılmak istemeyen bir kız. Bir sporcu ve olağanüstü bir golf oyuncusu. (Rohrbach, Georgetown’a 1. Lig bursuyla girmiş) ve kendini küçümseyen bir mizah anlayışı var.”
Rohrbach da kendisinden önceki Anderson gibi Sahil Güvenlik’in en ünlü ağır çekim koşu sahnelerinden birçoğunu gerçekleştiriyor.
Flynn şöyle anlatıyor; “Seth’in bulduğu ve bence muhteşem olan bir fikir de ne zaman biri C.J.’in koştuğunu görse ağır çekimdeymiş gibi görünüyor. Dizinin en çok hatırlanan bölümlerinden biri. Filmin de en çok hatırlanacak sahneleri olacaklarına hiç şüphem yok.”
Ilfenesh Hadera, Stephanie Holden’ı canlandırıyor. Mitch’in çok organize, kurallara uyan yardımcısı.
Haldera şunları söylüyor; “Mitch grubun baba figürüyse Stephanie de anneleri olur. Biraz daha yaşlı, bilge ve despot biri ama aynı zamanda daha az deneyimli cankurtaranları kanatlarının altına alıyor.”
Flynn şunları söylüyor; “Stephanie, Sahil Güvenlik’in gündelik işlerini yürütüyor. Ilfenesh, rolü için okuma yaptığında bizim için hemen öne çıktı. Çünkü ekibi çok iyi toparlayan gerçekçi, güvenilir bir özellik getirdi.”
“Karakteri gibi Ilfenesh de sert ve zeki ve ödevini yapıyor.” Diyor Gordon. “Muhteşem bir oyuncu ve bence çıkış yılı olacak.”
Ekibin son üyesi ise Ronnie (Jon Bass, Loving). C.J.’e karşı büyük duygular besleyen ve Sahil Güvenlik’e katılmak için daha da büyük hayalleri olan Emerald körfezinden bir çocuk.
Bass şunları söylüyor; “Ronnie, tuhaf ve sıradan biri ve kendisini diğer herkesin süper güzel ve süper havalı olduğu bir ekipte buluyor. Perdenin arkasından nadir bir görüntü alan sıradan biri.”
Gordon şunları söylüyor; “Ekipteki herkesin Yunan Tanrısı gibi olmaması fikrini beğendim. Yanlış anlama Jon. Jon’u hepimiz seviyoruz. Dört yönlü bir tehdit oluşturuyor. Şarkı söyleyebilir, dans edebilir, rol yapabilir ve hatta son derece komik.”
Bass’in Ronnie karakteri gerek kazara erkeklik organını bir plaj sandalyesine sıkıştırmak olsun, gerekse karma duşların kurallarını yanlış anlaması olsun genelde Sahil Güvenlik’in daha acımasız şakalarının merkezinde.
Bass şunları söylüyor; “İnsanlar sinema tarihinin önemli sahnelerinden söz ediyor. Sanırım aletimi plaj sandalyesine sıkıştırmam da Baba filmindeki bir sahneyle birlikte listedeki yerini alacak. Umarım insanlar o sahneyi ödül sezonunda hatırlarlar.”
Johnson, Bass’a şöyle demiş: “Jon’a çekimin başında ‘Bu filmi sen çalacaksın. İzleyicilerin seni görmesi için sabırsızlanıyorum.”
Sahil Güvenlik’in komik, gizli silahı olmanın yanı sıra Ronnie aynı zamanda filmin beklenmedik duygusunu da vermiş.
Flynn şunları söylüyor; “Jon’un kendi sahnelerine getirdiği ciddiyetsizliği çok sevdik. Ama aynı zamanda karakterin ruhunu ve tutkusunu da. Sahil Güvenlik’in parçası olmak için yapmayacağı hiçbir şey yok. Cankurtaran olmak sportmenlikle ya da fizikle ilgili değil. Her şey ‘ne kadar çok istediğine bağlı. Okyanusta boğuluyor olsan ve dev bir ahtapot beni aşağı çekiyorsa beni kurtarması için Jon’u seçerdim. Çünkü içinde hiç pes etme duygusu yok.”
Johnson şunları söylüyor; “Sahil Güvenlik herhangi bir düzeni bozuk aile gibi. Çatışma var ama altında saygı var. İnsanlarla aylarca birlikte çalışacaksanız, onlarla geçinmek istersiniz. Bunu yaptığımızı söylemekten mutluluk duyuyorum.”
CENNETTE SORUN
Emerald körfezi sahiline yeni ve tehlikeli bir uyuşturucu vurmaya başladığında yeni Sahil Güvenlik ekibi sınanır.
Zamanlama, Miss World 2000’nin galibi Priyanka Chopra’nın canlandırdığı kötü karakter Victoria Leeds’in sahibi olduğu tatil beldesi Huntley Club’ın açılışıyla çakışır.
Halen uluslararası bir süper star olan Chopra, Sahil Güvenlik ile ilk Amerikan filminde oynuyor.
Chopra şunları söylüyor; “Sahil Güvenlik’in Hindistan’da büyük bir hit olduğunu çok fazla kişinin anladığını sanmıyorum. Ben hala büyük bir hayranıyım bu yüzden senaryoyu okuduğumda favori karakterlerime ne yaptıkları konusunda endişe ettim. Ama gülmekten kendimi alamadım. Kötü bir karakteri oynadığım için çok heyecanlıyım. Çünkü bu tamamen yeni bir karakter ve ne olmak istersem olabilirdim.”
Başlangıçta filmin kötü karakteri bir erkek için yazılmıştı. Ama Johnson, Gordon ve Flynn, Chopra’nın oyuncu kadrosuna alınmasının karaktere yeni bir dinamik kazandıracağına inanmıştı.
Gordon şunları söylüyor; “Dwayne’in karşısına güçlü bir erkeği koyarsanız o erkeğin kaybedeceğini bilirsiniz. Ama Priyanka, Victoria karakterine Mitch’in bir rakipte beklemediği bir incelik ve anlayış getiriyor.”
“Victoria, Mitch’in her konuda zıddı. Mitch, sadık bir kamu hizmetlisi. Victoria kendini beğenmiş, süper zengin ve saf bir kötü. Mitch, üniformasını hiç çıkarmıyor. Victoria özel dikim kıyafetler giyiyor ve plajı iğrenç buluyor. Bir oyuncu olarak kötüyü oynamak her zaman ilginçtir. Gerçek hayatta yapamayacağınız her şeyi yapabilirsiniz.” Diye anlatıyor Chopra.
Chopra, yorucu çekim takvimini, vaktini Sahil Güvenlik’in Florida ve Georgia’daki mekan çekimleri ve Quantico’nun New York seti arasında paylaştırarak dengelemiş.
Chopra şunları söylüyor; “Her günüm ya Sahil Güvenlik’e ya da Quantico’ya ayrılmıştı. Ama işe yaradığı için mutluyum. Çünkü bu işi yapmayı gerçekten istiyordum ve yürümeyeceğinden %100 emindim. İkisini de başarabileceğime güvendikleri için minnettarım.”
Leeds, Huntley Club’ın sahibi olarak operasyonunu genişletmek ve Mitch ve Sahil Güvenlik ekibiyle doğrudan çatışmaya girmek için Emerald körfezindeki mekanları ele geçirip kapatmaya ihtiyacı vardır.
Johnson şunları söylüyor; “Tek bir Emerald körfezi var. Sadece bir kumsal olabilir, ama bu ekip için çok önemli. Onu korumak için her şeyi yaparlar.”
Mitch’in Huntley Club hakkındaki kişisel araştırması yerel sahil polisi Çavuş Ellerbee'ye (Yahya Abdul-Mateen II) uzanır.
Abdul-Mateen II şunları söylüyor; “Mitch kendisine yüzbaşı diyor. Ellerbee’nin de ona sadece bir cankurtaran olduğunu hatırlatması gerekiyor. Bu yüzden çatışıyoruz. Ellerbee emretmeyi, organizasyonu seviyor. Yani ihtiyacı olan son şey fazla istekli bir cankurtaranın suçları çözmesidir.”
Gordon şöyle anlatıyor; “Yahya muhteşem bir oyuncu. Başında başka bir rol için okuma yaptı. Ama Ellerbee olması gerektiğini biliyordum. Bence kendini fazla ciddiye alan o şapşal polis daha önce canlandırdığı hiçbir role benzemiyordu. Onu The Get Down gibi işlerde izlediğinizde kokain bağımlısı bir katili canlandırdığını görüyorsunuz. Her türlü role bürünebiliyor.”
Tecrübeli komedi oyuncuları Rob Huebel (Transparent, Children’s Hospital), Oscar Nuñez (The Office) ve Hannibal Buress (Daddy’s Home, Broad City) kadroyu tamamlıyor.
Flynn şunları söylüyor; “Albay Thorpe, Mitch’in patronu ve fenomen oyuncu Rob Huebel canlandırıyor. Bütün cankurtaranların başındaki yakın idareci ve aynı zamanda Brody’yi ekibe getirmekten sorumlu olan kişi.”
“Oscar Nuñez, Victoria’nın kötü tarafına denk gelmiş bir konsey üyesi. Birkaç sahnede cesedi canlandırması gerekiyor. Ama ona her türlü kötü şeyi yaparken orada çok başarılı bir şekilde uzandı.”
Gordon şunları söylüyor “Hannibal Buress, favori stand up komedyenlerimden biri. Ronnie’nin arkadaşlarından ve ince esprileri olan yerel bir hacker olan, her konuda her şeyi bildiğini düşünen Dave’i canlandırıyor. Filmin birkaç önemli yerinde müthiş bir iş çıkardı.”
Son olarak, hiçbir Sahil Güvenlik tekrarı, birkaç tanıdık yüz olmadan tamamlanmış olmayacaktı. Gordon şunları söylüyor; “Orijinal oyuncu kadrosundan birkaç ünlü oyuncuyu beklemedik şekillerde konuk etmeyi her zaman istemiştim. David Hasselhoff ve Pamela Anderson geldiklerinde ikisi de çok hoş bir geçiş anı yaşanıyor.
Flynn şunları söylüyor: “Pam ve David’in katılımı bizim için çok önemliydi. Hepsi Sahil Güvenlik’i saygıyla anmak için. Bu filmde yer aldıkları için şanslıyız. David rolü aldığımda bana bir tavsiyede bulundu. ‘Şimdiden eğleniyor gibi görünüyorsun ama daha çok eğlen. Ben Mitch’i canlandırırken her gün eğlenmiştim.’” Dedi. Tavsiyesine uydum ve her gün eğlendim.”
SUDA YANGIN
Sahil Güvenlik, sınırları zorlayan müstehcen eğlenceyi dengelemek için etkileyici oranda gerilim dolu aksiyon sahnelerine de yer veriyor.
Johnson’ın şartı basitmiş. “Biraz suda aksiyon yapalım. Genelde tipik bir Sahil Güvenlik filminden beklemeyeceğiniz bir şey olur.”
Gordon şöyle anlatıyor; “Cankurtaranlar, itfaiyecilere benzerler. Aylaklık etmek için çok fazla boş vakitleri vardır. Ama birini kurtarma vakti geldiğinde işleri inanılmaz tehlikeli olur. Yabancıların hayatlarını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atarlar.”
Gordon, Sahil Güvenlik’in ölüme meydan okuyan kahramanlıklarını tasarlamak için ikinci ekip yönetmeni/ süpervizör akrobasi koordinatörü Kevin Scott (Deepwater Horizon) ve akrobasi koordinatörü J.J. Dashnaw’dan (Avatar) oluşan tecrübeli akrobasi ekibine yönelmiş.
Gordon şöyle anlatıyor; “İnsanların kurtarılması gereken tüm farklı yolları gerçekçi bir şekilde sunmak istedik. Bu yüzden helikopterler, ATV’ler, jet-ski’ler kullandık. Bunun için de memnunum. Çünkü bir gün gerçek bir cankurtaran, kendisininki orada olmadığı için birine yardım etmek üzere bizimkini ödünç aldı.”
Önemli bir sahne de Efron’un boğulan bir aileyi kurtarma çabasıyla kalabalık bir rıhtımda motosikletiyle hız yapmasın içeriyor.
Gordon şöyle anlatıyor; “Zac’in karakteri rıhtımın kenarından suya düşen bir aileyi kurtarma çabası birçok kişiyi tehlikeye atıyor. Karakterinin ne kadar çılgın olduğunu göstermek için heyecanlı bir yöntem olacağını düşündüm. Sonunda gerçekten eğlenceli bir sahne oldu.”
Flynn şunları söylüyor; “Tek bir çekimde büyük bir motosiklet kovalamacası sahnemiz var. Kalabalığın içinden geçmek ve rıhtımdan atlamak anlamında daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Efsanevi ve insanlar çok sevecek.”
Filmin en detaylı kurtarma sahnesi Sahil Güvenlik ekibinin karaya oturmuş üç genç kızı (Meksikalı pop şarkıcısı Belinda, Brezilyalı süper model Izabel Goulart ve mayo modeli Charlotte McKinney) okyanusun ortasındaki yanmakta olan bir tekneden kurtarma çabası olmuş.
Johnson şunları söylüyor; “Aksiyon sahnelerimizin yaratıcı ve eğlenceli olmasını istedik. Ama söz konusu okyanus ve yangın olduğunda çok hızlı bir şekilde yoğunlaşabiliyor.”
Gordon şöyle açıklıyor; “Teknedeki insanları kurtarmak için yüzeydeki aktif yangının altından yüzmek zorunda kalıyorlar. Nasıl görüneceğini bilmiyorduk.”
Flynn şunları söylüyor; “Böyle bir şeyi yapmak için herhangi bir kitapçık ya da rehber yok. Gerçekten kendiniz çözmeniz gerekiyor. Çok fazla planlama ve güvenlik önlemleri, mühendislik ve matematik kullanıldı. Oyuncuların kendilerini tehlikeye atmadan ellerinden geleni yapmasını istiyorsunuz.”
Gordon şunları ekliyor; “Bu filmin o kadar büyük bölümü suyun yüzeyinde veya sualtında geçiyor ki mümkün kılmak için bir dizi tanker inşa etik. Bunun oyuncularla birlikte nasıl güvenli yapılacağını çözmek ve gerçekleştirmek harika. Daha sonra da sizi o teknenin üzerine gerçekten koymak için görsel efektler kullanılıyor. Bence bu da filmi, ortalama bir aksiyon komedinin çok üstüne çıkarıyor.”
SAHİL GÜVENLİK’İ İNŞA ETMEK
Sahil Güvenlik’in prodüksiyonu Şubat 2016’da Miami’de, Boca Raton’da ve bitişik sahil kasabaları Deerfield Plajı’nda ve Hollywood’da başlamış. Ardından da Georgia’nın sahildeki Savannah kasabasına ve yakındaki sahile, Tybee’ye taşınmış.
Yapım tasarımcı Shepherd Frankel, daha önce Gordon’la Four Christmases, Horrible Bosses ve Identity Thief filmlerinde birlikte çalışmışlar ve Emerald körfezinin Amerika’daki sıradan bir plaj estetiği taşımasından sorumluymuş.
Frankel şunları söylüyor “Emerald körfezinin filmdeki başka bir karakter olmasını istedik. Tanıdık ve bağ kurulabilir bir yer. Bu yüzden Miami’deki, Savannah’daki ve diğer plajlardaki çekimleri birbirine bağladık.”
Gordon şöyle anlatıyor; “Shepherd, iki farklı eyalette bulunan farklı plajlardan çok sayıda ay ve sınırsız sayıda mevsim ile karışık bir plaj yapabileceğinizi teklif etti. Ama sonunda film bittiğinde tek bir plajmış gibi hissettirdi.”
Flynn şunları ekliyor; “Kusursuz görünüyor. Bana göre orası sadece Emerald körfezi.”
Frankel şunları söylüyor; “Oyuncuların etrafında inşa ettiğimiz dünya, hikayeyi desteklemek, en yukarı çekmek için tasarlandı. Önemli test diyalog yoksa sadece ortama bağlı kalarak ne kadar toparlayabilirsin?”
Frankel, Mitch’i Poseidon gibi gösteren muazzam bir kumdan heykel üzerinde çalışmış. Toplumun gözüpek cankurtaranına duyduğu hayranlığın görsel bir sembolü olarak filmin başlarında görülüyor.
Frankel şunları anlatıyor; “Klasik Roma mermer heykellerini inceledik ve bazı çizimleri Miami bölgesindeki bir kum heykeltıraşına gönderdik. Üç günde yapıldı. Sonunda 2 metre boyunda, 4 metre eninde, çok detaylı bir eser oldu. Dwayne Johnson’ın tam bir kopyasıydı ve gurur duyuyoruz.”
Frankel’ın ekibi, Sahil Güvenlik’e katılmanın zorluğunu vurgulamak için cankurtaran seçme sahneleri için zorlu bir engel parkuru tasarlamış. Zorlu parkurda triatlon, Tough Mudder, American Ninja Warrior ve World’s Strongest Man’den öğeler yer alıyor.
Frankel şunları söylüyor; “Engel parkurunun sevdiğim yanı cankurtaran olmanın bir şaka olmadığını çok net ortaya sermesi. 5 kilometre koşudan, yüzmeden ve duvara tırmanmadan sonra daha parkuru bile görmediğinizi fark ediyorsunuz. Hala telefon direkleri, kamyon çekme, buzdolabı kaldırma ve traktör lastiği çevirme gibi üç katlı cangıl parkuru yer alıyor. Parkur çok büyük ve detaylı. Bir aşamada başlıyor, başka bir aşamada bitiyor.”
Her kahraman ekibinin farklı bir merkezi olmalıdır ve Sahil Güvenlik için de durum farklı değil. Frankel şöyle anlatıyor; “Sahil Güvenlik Genel Merkezi’nin Emerald körfezinde göze çarpan bir binada olması gerekiyordu. En önemlisi de sahile yakınlığıydı. Pencereden bakınca suyu, Bir Nolu Cankurtaran Kulesi’ni görmeli ve seçmeleri binanın hemen önünde yapabilmeliydik.”
Frankel, Miami bölgesinde birkaç yere baktıktan sonra mükemmel “büyük, boş, güzel, modern binayı” South Beach’deki Collins caddesinde bulmuş.
Frankel şöyle anlatıyor; “Mekanı çok sevdik. Bu yüzden hemen taslaklar çizmeye başladık. Suya bakabileceğimiz kaptan köşkü, Mitch’in ofisi, önü ve ortası gibi.”
Boca Raton’daki büyük Boca Sahil Kulübü, Victoria Leeds’in çok şık Huntley Club’ı olmuş.
Frankel şöyle anlatıyor; “Emerald körfezi, izleyicinin bağ kurmasını ve bir parçası gibi hissetmelerini istediğimiz bir topluluksa, Huntley Club bunun tam tersidir. Bunun filmde özellikle belirgin olmasını istedik. Emerald körfezinin renkleri parlak ve sıcak. Ama Huntley Club, siyah beyaz renkleriyle ayrılıyor.”
Etraftaki alanda film boyunca diğer sahnelerde kullanılan beyaz kumlu plajlar, büyük palmiye ağaçları, servis yolları, su yolları bulunuyor.
“Film, şehirde geçseydi karanlık anlar karanlık bir sokakta, dumanların çıktığı, belki bir kedinin kareden geçtiği bir yerde geçerdi. Plajda ise sokaklarınız servis yolları, su yolları ve kum tepeleridir.”
HEYECANLANDIRMAK ÜZERE GİYİNMEK
Sahil Güvenlik ekibinin ikonik mayo üniformalarını yeniden tasarlamak için prodüksiyon, kostüm tasarımcı Dayna Pink’e (Focus, Crazy Stupid Love) başvurmuş.
“Pink şunları söylüyor; “Sahil Güvenlik’i düşününce en belirgin şey kırmızı mayodur. Seth’in orijinal mayoyu korumak isteyip istemediğinden emin değildim. Ama ‘Değiştirebilir miyiz? Rengini koyulaştırabilir miyiz? Fermuar ekleyebilir miyiz’ diye sordum. Seth aynı fikirdeydi. Tanıdık bir görünümü alıp modernleştirmek ve her karaktere özgü bir görünüm ve siluet vermek hoşuma gitti.”
Pink şöyle devam ediyor; “Üniformalar çok önemli. Fonksiyonel ama aynı zamanda ilginç ve farklı olmaları gerek. Bir yandan da zaten ikonik olan orijinal kostüme benzer olmaları gerek. Yapmamız gereken iş çok büyüktü.”
Üniformalar her oyuncuya göre uyarlanmış. Pink şöyle anlatıyor; “Her kıyafet hikaye anlatım sürecinin bir parçasıdır. Ne giyiyorlar, nasıl giyiyorlar gibi. Fermuarı ne kadar açıyorlar? C.J. biraz daha müstehcen. Bu yüzden boyundan askılı giyiyor ve fermuarı çok açık. Sumer’ın yeleği var ve fermuarı biraz daha yukarıda. Stephanie biraz daha muhafazakar ve fermuarı da daha yukarıda ve uzun kollu giyiyor.”
Hadera şöyle söylüyor; “Plajda biraz daha kapalı olduğum için şükrediyorum. Dayna mayolarıyla karakterlerin özünü yakalamakta muhteşem bir iş çıkardı.”
Chopra’nın Victoria Leeds karakterinin lüks tarzı Pink’in plajdan uzaklaşıp Huntley Club’ın mermer zeminli iç mekanına girmesine olanak vermiş.
Kendisi de bir moda düşkünü olan Chopra, buğulu sesli kötü karakterin kusursuz görünümü için Pink’le birlikte çalışmış.
Chopra bu konuda şunları söylüyor; “Dayna ile Victoria’nın diğer kızların tam zıttı görünmesi gerektiği konusunda çok konuştuk. Stilettolar ve dar elbiseler giyiyor. Her zaman pür makyajlı oluyor. Plajda göreceğiniz bir tarzda değil. Stil rehberimiz Jessica Rabbit oldu, ama kötüsü.”
Pink, Sahil Güvenlik ekibinin görsel markasını geliştirmek için Frankel’le birlikte çalışmış. Üniformaların, genel merkezin, araçların ve gözetleme kulelerinin estetik açıdan aynı tarzda olmasını sağlamış.”
Pink, Sahil Güvenlik setindeki işbirlikçi atmosferden memnun kalmış. “Shepherd Frankel ofisime gelirdi ve gereken değişiklikleri yapardık. Sahil Güvenlik genel merkezinin renklerini ekibin kostümlerinde kullandığım kırmızıya uyarladı.”
Frankel şöyle söylüyor; “Oyuncuların en iyi nasıl göründüklerini bilmek ve herkesin olabildiğince seksi ve havalı görünmesini sağlamak istedim. En önemlisi bu.”
Pink şöyle anlatıyor; “Hepsinin üniformalarıyla dışarı çıktığı ve “Kayıt!” komutunu duyduğunuz an çok güzel bir andır. Ayların çalışması; renkler, kesimler, tasarım, detaylar, her şeyin üzerinde düşünüldü, tekrar düşünüldü ve onaylandı. Bu yüzden oraya çıkıp işlerini yapabilirler ve harika hissedebilirler.”
Bu yaz Sahil Güvenlik dünyaya güneş yanıklarından, dış kulak iltihaplarından ve ayakkabılarının içine kaçan kumlardan uzak, yepyeni bir plaj kaçamağı sunuyor.
Gordon şöyle anlatıyor; “Bence bu çılgın yıldan sonra, özellikle şu anda herkesin gülmeye ihtiyacı var. Sahil Güvenlik’in bir an için onları uzaklaştıracağını ve iyi vakit geçirmelerini sağlayacağını umuyoruz. Amacımız bu.”
Efron şunları söylüyor; “Dünya uzun bir süre Sahil Güvenlik’ten mahrum yaşamak zorunda kaldı. Bu yüzden onu geri getirdiğim için çok heyecanlıyım. En iyi TV dizilerinden birinin üzerine inşa ediyoruz. Dwayne, Ilfenesh, Jon, Alexandra, Kelly ve Priyanka, hepsi muhteşem ve çok yetenekli. Çok komik, aksiyon yüklü bir film olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım.”
Flynn şunları söylüyor; “Büyük bir kaçış.. Sahil Güvenlik’i izledikten sonra gelecek yılın ekibinde yer almak için seçmelere katılmak isteyeceksiniz.”
Johnson şöyle özetliyor; “Sahil Güvenlik’i izlerken tek beklentiniz EĞLENCE olabilir. Yeni düzey, hayat değiştiren, müstehcen, muhteşem eğlenceden söz ediyoruz. Gülmekten kırılacaksınız.”
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