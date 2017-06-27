27.06.2017
Büyü 2 :: Peki!.
Türk korku filmlerinin efsanesi Büyü, 13 yıl aradan sonra ikincisi ile geliyor.
Çekimleri İzmir ve Ödemiş’te gerçekleştirilen Büyü 2'nin senaryosu ilkinde de olduğu gibi Servet Aksoy ve Şafak Güçlü imzalı.
Başrollerini Gizem Salkım, Özgül Kavruk, İlayna Kıyak ve Can Arapacı’nın paylaştığı filmde Yeşim Salkım da konuk oyuncu olarak rol alıyor."
Öncelikle belirtelim ki Büyü, Türk korku filmlerinin efsanesi falan değil; galasında çıkan yangın olayını iyi kullanıp merak duygusu yaratması ve zamanımızda hızını aynen koruyan 'Türk Korku Filmleri Furyası' öncesinde devreye girme zamanlamasıyla da gişesi iyi olmuş, çok kötü bir filmdi..
Ki bu ikincisi de -hem de- ilkinin 'muhteşem' oyuncu kadrosunun yanından bile geçemeyecek amatörlükte oyunculara sahip olmasına karşın, aynı 'zemine yakın' seviyeyi tutturmayı başarıyor!.
Şimdi benden -üstelik şu bunaltıcı havada- öyle uzun uzun film analizi, eleştirisi falan beklemeyin lütfen..
Sadece şunları ekleyip, saygıyla huzurlarınızdan ayrılmak istiyor; geçmekte olan Şeker Bayramı'nızı da kutluluyorum..
"Andolsun ki, onu yapan ve yaptıran için de ahirette cennetten bir nasip olmadığını biliyorlardı."
Filmde bir motto gibi kullanılan bu ayetin muhataplarının, büyücüler, büyü yapanlar olduğu kesin elbette; ama onu izlerken, asıl muhatabın -üzgünüm ama- bu filmi yapanların olması gerektiğini düşünmekten kendimi alamadım..
Tövbe yarabbi!.
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