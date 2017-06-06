6.06.2017
Captain Underpants / Kaptan Düşükdon
- Dav Pilkey, Kaptan Düşükdon
DreamWorks Animation, en çok satan yazar ve illüstratör Dav Pilkey'nin çok sevilen kitap serisi Kaptan Düşükdon’dan yola çıkılarak yapılan komik ve deli dolu animasyon filmi, Captain Underpants / Kaptan Düşükdon’u sunar..
Film iki yaratıcı ve muzip, dördüncü sınıfa giden arkadaş arasındaki dostluğa odaklanıyor.
Bu iki arkadaş kazara, kötü müdürlerini kendi yarattıkları beceriksiz bir süper kahraman olan Kaptan Düşükdon’a çeviriyor.
David Soren'in yönettiği filmin yıldızlarla dolu seslendirmesinde Kevin Hart, Ed Helms, Nick Kroll, Thomas Middleditch, Jordan Peele ve Kristen Schaal yer alıyor.
Dav Pilkey'nin 12 kitap serisinin ilk kitabı 1997'de yayınlandı.
Serisi 20 dile çevrildi ve dünya çapında 80 milyon sattı.
Kitaplar, saatlerini ağaç evlerinde kendi tuhaf süper kahramanları Kaptan Düşükdon’un olduğu çizgi romanlarını yaratarak geçiren iki hayalperest, George Beard (Kevin Hart) ve Harold Hutchins'in (Thomas Middleditch) maceralarıyla ilgilidir.
Sonra bir gün, kötü müdürleri iki arkadaşı ayrı sınıflara koymakla tehdit edince, yanlışlıkla onu hipnotize ederek Kaptan Düşükdon’a (Ed Helms) çevirirler.
Filmin mmknmrtb notu ::
Öncelikle şunu belirteyim; filmi, yukarıda adı geçen kişilerin yaptığı orijinal seslendirmeyle izleyemedim, ama bizimkilerin Türkçe dublajı o kadar başarılı olmuş ki, kesinlikle bir eksiklik ya da rahatsızlık hissetmedim..
Birbirlerini anlayan ve tamamlayan iki iyi arkadaşla dostluğu savunan; otoriterleşen her 'iktidar' gibi, iliklerine kadar işlemiş kötülüğünü -ya da mutsuzluğunu- 'disiplin' maskesiyle yasallaştıran bir müdürle dalgasını geçen film, elbette tüm bunları dizginlenmeyen bir aksiyon ve eğlence ve de her yaşa hitap edebilecek esprilerle yapmaya çalışıyor..
Kendisine pek yakışan slip donu aslında hiç de düşük olmayan bir kahramana sahip Kaptan Düşükdon, amaçladığı o sonuçlara tam anlamıyla ulaşamasa da eğlendirmeyi başaran bir animasyon..
6 /10
DreamWorks Animation'ın 35. Projesi olan film, Pilkey'nin en çok satan serisinin ilk dört kitabına dayanıyor.
Filmin yönetmeni, uzun süredir DreamWorks’ün birçok büyük yapımlarından Turbo ve iki Madagaskar’ın yönetmenliğini; Shrek, Köpekbalığı Hikayesi, Orman Çetesi’nin hikaye sanatçılığını yapan David Soren’dir.
Filmin yapımcısı Mark Swift projeye başlamadan çok önce serinin büyük hayranıydı.
DreamWorks Animation'daki başarılı kariyeri boyunca Madagaskar 2, Madagaskar 3: Avrupa’nın En Çok Arananları ve Madagaskar Penguenleri’nin yapımcılığını üstlenmiş olan Swift: "İki büyük oğluma okurdum ve bazen iş yerinde uzun bir günün ardından gözlerimi açık tutmakta zorlanırdım" diyor.
DreamWorks Animation, filmin geliştirme, senaryo, hikaye çizimi, düzen ve editöryel gibi ön uç çalışmalarının hepsini yaptıktan sonra Mikros Image Studio ile animasyonda işbirliği yaptı.
Yapımcı Mark Swift, "Pilkey'nin kitapları dostluk şölenidir" diyor.
"Kendi hayatınıza dönüp baktığınızda, vakit geçirmeyi sevdiğiniz, dünyaya sizin baktığınız gibi bakan arkadaşlarınızı bulmanız harika. Kitap serisi aynı zamanda yaratıcılığın kesintisiz bir şöleni. Kaptan Düşükdon, çocukların kendi başlarına yarattığı bir kahraman ve ekranda gördüğümüz diğer süper kahramanlardan farklı."
Filmde George'u seslendiren popüler aktör ve komedyen Kevin Hart (Zor Biraderler, Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı), bu projenin parçası olmanın onu özellikle heyecanlandırdığını söylüyor.
"Bu filmi gerçekten yapmak istedim, çünkü Kaptan Düşükdon çok büyük bir iş ve aynı zamanda çocuklarımın kendileriyle bağlantı kurabilecekleri bir film. Hem oğlum hem de kızım, bunun içinde biri olarak dünyanın en havalı kişisi olduğumu düşündü."
Hart için, işin en eğlenceli yönlerinden biri, karakterinin ilerlemesine tanıklık etmekti. "George'un basit bir siyah-beyaz eskizden, daha eksiksiz, renkli ve animasyon versiyonuna geçişine şahit olmak çok güzeldi. Seslendirdiğiniz karakterin yavaş yavaş hareket etmesini izlemek gerçekten özel bir deneyimdir. Animasyon sanatçılarının bu karakteri adım adım nasıl inşa ettiklerini ve George'un hayata dönüşüne tanık olmayı çok sevdim!"
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