Cars 3 / Arabalar 3

Yeni neslin ışık hızındaki arabalarıyla gafil avlanan efsanevi Şimşek McQueen, kendini bir anda sevdiği spordan uzaklaştırılmış halde buluyor.
Yapımcı Kevin Reher; “Pek çok sporcunun kariyerlerinin devamında yaşadıkları türden sorunlarla boğuşuyor.” Diyor. “Peki zirveye ulaşabilecek mi, yoksa sonuna kadar savaşacak mı?”
Yönetmen Brian Fee’ye göre Şimşek, hâlâ seyircinin on yıldan uzun süre önce âşık olduğu aynı özgüvene sahip, kararlı ve eğlenceyi seven bir yarış arabası ve bu özgüveni pistteki yeni çaylaklar tarafından sınanıyor.
Fee; “Şimşek McQueen’le ilk tanıştığımızda genç bir çaylaktı – bir süper kahramandı. Önünde uzun bir hayat vardı. her ne kadar son gördüğümüzden bu yana iyi şeyler yapsa da – çok iyi şeyler – beş Piston kupası kazansa da, artık genç bir yarışçı değil.” diyor.
Film yapımcılarının danıştıkları NASCAR kıdemlileri arasında dört defa NASCAR şampiyonu Jeff Gordon ve üç şampiyonluğu sırasında Gordon’un ekip şefi olan Ray Evernham bulunuyor.
Fee; “Bir sürü araştırma yaptık. Diğer sporlardaki sporculara da baktık, ama özellikle NASCAR sürücülerine odaklandık. Onlar erken yaşta başlıyorlar ve tüm hayatları sürüşe odaklanıyor. Pek çok yarışçının başka bir şey bilmediğini söyleyen bir spor psikoloğuyla bile konuştuk. Başka bir şeyi yapmayı hayal edemiyorlar.” dedi.
Şimşek McQueen de öyle. Ve oyuna geri dönmek için genç ve hevesli bir yarış teknisyeni olan ve kazanmak için kendi planları olan Cruz Ramirez’in yardımına ihtiyacı olacak.
Cruz, elit Rust-eze Yarış merkezinde yetenekli bir eğitmen. Tamamen teknolojiyle ilgileniyor ve simülatör yarış pistlerinde garip yaratmayı çok iyi biliyor. Ama Şimşek eski usul bir araba ve başarıya giden bu farklı yolda Cruz’la birlikte sürüş yapması gerektiğini fark ediyor.
Gordon burada önemli bir kaynak olduğunu kanıtladı. Yardımcı yapımcı Andrea Warren; “Genç yarışçıların nasıl enerji dolu olduklarından bahsettik. Onlar çok hızlı ve sert gitmek isterlerken daha deneyimli sürücüler bunu yapmak zorunda olmadıklarını biliyorlar. Sadece oyunu farklı bir şekilde oynayabilecek kadar iyi bilmeleri gerekiyor.” Diyor.
Şimşek burada köklerine dönmeye karar veriyor; sevgili akıl hocası, merhum Muhteşem Hudson Hornet’in kendisine söylediği bir sözü hatırlıyor.
Sonunda rehberlik ve ilham için Doc’un başarılı günlerinde yanında olan ve sonunda akıl hocalığının gücünü fark eden koçların koşu Smokey’e gidiyor.
Film yapımcıları bunun için Evernham gibi gerçek hayat koçlarını ve onların yaşamlarını incelediler. Fee; “Bir film yapımcısı olarak seyirciyle bir fikir paylaşmak istiyorsanız, önce bunu hissetmeniz gerekiyor. Bu yüzden bu filmde ana amacım bu duyguyu bulmak ve anlamak oldu.” diyor.
Fee sözlerine şöyle devam ediyor; “Pek çoğumuz gibi ben de tutku projelerimi keşfetmek için zaman bulmakta zorlandım; hepimizin işyerlerinde ve evde sorumluluğu olduğu için fazla boş zamanımız olmuyor. Sonra bir gün kızlarıma sanatı öğretmek için birkaç saatimi basit bir resim yapmaya harcadım. Ondan sonra bir şeyler değişti. Bu deneyimi tahmin ettiğimden fazla tatmin edici buldum. Bu filmde Şimşek McQueen ve Doc arasındaki ilişkiyle vermeye çalıştığımız şey de bu.”
Doc’u anmak ve Şimşek McQueen’in kariyerine etkisini göstermek, seyirciye orijinal “Arabalar” filmindeki duyguları çağrıştırmanın bir parçası.
“Arabalar” serisinin yaratıcı yönetmeni Jay Ward; “Seyirci ilk Arabalar filmiyle çok özel bir bağ kurmuştu. Radyatör Kasabasındaki yüreği görmüşlerdi; karakterler arasındaki duyguları hissetmişlerdi.” Diyor.
Ward sözlerine şöyle devam ediyor; “’Arabalar 2’ eğlenceli ve heyecan verici olan bir ajan filmiydi. Ama daha çok Mater’ın hikâyesiydi. ‘Arabalar 3’ filminde Şimşek McQueen’e ve ilk filmde pek çok kişiyi etkileyen sıcaklıkla derinliğe geri dönmek istedik.”
Filmin mmknmrtb notu ::
Her büyük 'sporcu' gibi, yurt içi ve yurt dışında nice badireler atlatıp, nice başarılar kazanarak bir efsaneye dönüşmüş, ama haliyle de artık yaşlanmış sevgili arabamız ve de kahramanımız Şimşek McQueen, kendisini bi kenara itmeye gelmiş yeni nesil arabalara -tabii onların destekçilerine de- hadlerini bildirebilmek için elinden/motorundan geleni yapmaya kararlıdır..
Hayvanların, insanlara benzetilerek, insani öykülerle canlandırılması -son tahlilde ikisi de hayvan oğlu hayvan olduğundan sanırım- daima başarılı neticeler vermiş ve artık hiç yadırganmayan, klasik bir yönteme dönüşmüştür..
Tamamen insansız bir dünyada, kendi başlarına var olan ve hayatlarını -tamamen 'insansı' bir biçimde- idame ettirebilen bilumum taşıtlarla, benzeri bir işi -malzemenin tüm elverişsizliğine karşın- yapmak için ise bir mucize lâzımdı ki on yıl kadar önce bunun gerçekleştiğini görmüş, doğrusu pek de şaşırmamıştık..
Üçüncüsünü idrak ettiğimiz bu serinin -ne kadar zorlama gibi gelse de- tüm gerçeklerine adapte olmak, artık çok daha kolay..
Yalnıız.. o eski iddiamı tekrarlamak istiyorum; keşke, arabaların gözleri, ön camlarına çizilerek değil de -hem morfolojik, hem de fizyolojik olarak- en uygun yerleri olan farlarıyla oluşturulsaymış..
6 /10
Arabalar 3 filminin oyuncuları arasında; Şimşek McQueen’i seslendiren Owen Wilson (Tenenbaums Ailesi, yeni Wonder); Cruz Ramirez’i seslendiren Cristela Alonzo (The Angry Birds Movie) ve yeni nesil yarışçı Jackson Storm’u seslendiren Armie Hammer (Bir Ulusun Doğuşu) bulunuyor.
İstatistik analisti Natalie Certain’ı seslendirmesi için Kerry Washington (ABC’den Scandal, HBO’dan Confirmation) çağrıldı.
Nathan Fillion (ABC’den Castle, ABC’den Modern Family) harika iş arabası Sterling’i seslendirdi.
Lea DeLaria (Netflix’ten Orange is the New Black) amansız okul otobüsü Miss Fritter’ı seslendirirken, Formüla 1 sürücüsü Lewis Hamilton da sesle kumanda asistanı Hamilton’ı hayata geçirmeye yardımcı oldu.
Arabalar 3 filmi, gerçek hayattaki dört araba yarış efsanesini temel alan dört karakterle NASCAR’a hürmetlerini sunuyor.
Chris Cooper (Tersyüz, Amerikan güzeli) Doc Hudson’ın ekip şefi Smokey’i seslendiriyor; takım sahibi ve NASCAR yarış efsanesi Junior Johnson, Junior Midnight Moon’u seslendiriyor; üç defa Emmy® galibi Margo Martindale (FX’ten The Americans, FX’ten Justified, Amazon’dan Sneaky Pete) Louise Barnstormer Nash’i seslendiriyor; ve Isiah Whitlock Jr. (HBO’dan The Wire, Çılgın Bir Haftasonu, HBO’dan Veep) ise River Scott’ı seslendiriyor.
Filmde ayrıca NASCAR sürücüleri ve sporun arkasındaki seslerin yanı sıra, Radyatör kasabasıyla “Arabalar” yarış dünyasının karakterleri de geri dönüyor.
Yönetmenliğini Brian Fee’nin (Resimli öykü sanatçısı Arabalar, Arabalar 2), yapımcılığını Reher’in (Bir Böceğin yaşamı, La Luna Kısa) ve yardımcı yapımcılığını Andrea Warren’ın (LAVA Kısa) üstlendiği Arabalar 3 filminin başyapımcısı, ilk iki filmin yönetmenliğini üstlenen John Lasseter.
Film müziğini Oscar® ödüllü besteci Randy Newman’ın (Oyuncak Hikâyesi 3, Arabalar) yaptığı Disney•Pixar’dan Arabalar 3 filmi 16 Haziran 2017’de tam gaz sinemalara geliyor.
Arabalar 3 filminde kimler var?
Şimşek McQueen, filmdeki yolculuğunda yeni ve ilginç karakterlerle karşılaşıyor ve yapımcılar onları hayata geçirmek için büyük yetenekleri çağırdılar. Bunlara Şimşek McQueen’in kariyerini tekrar canlandırmaya kararlı olan şevkli bir eğitmenden, zamanında Muhteşem Hudson Hornet’in kendisiyle birlikte pistlerde olan bir grup efsanevi yarışçı dâhil; filmdeki karakterler kesinlikle beyaz perdede izlerini bırakacaklar.
ŞİMŞEK MCQUEEN
Kaputunun altında beş Piston kupası galibiyeti olan dünya şampiyonu bir yarışçı. Fakat bir anda yeni nesil yarışçıların, sadece bu spordaki üstünlüğünü değil, kendisini oraya getiren özgüvenini de tehdit etmesiyle karşı karşıya kalır. Tekrar pole pozisyona dönmeye kararlı olan 95 numara’nın yarışlara olan aşkının hayatının dönüşünü yapmaya yetip yetmeyeceğine karar vermesi gerekir.
Yönetmen Brian Fee; “Kariyerinin alacakaranlığında olan bir sporcunun başına gelenleri görmek çok ilgimizi çekmişti. Şimşek McQueen’in istediği tek şey bir şampiyon olmaktı – ve bunu başardı. Peki bu hayatının bittiği anlamına mı geliyor? O başka bir şey bilmiyor.” Diyor.
Yapımcı Kevin Reher’a göre Şimşek McQueen, etrafta dolaşıp yarışları kazanıyordu; ama yeni nesil yarışçılar sahneye girdikleri zaman panikledi. Reher; “Büyük bir kaza yaptı ki bu epey ciddiydi ve Doc Hudson’ın kariyerini bitiren kazaya benziyordu. Ama Şimşek bu şekilde spordan çıkmak istemedi. Geri dönüş yapmak istedi; ama artık on yıl önceki halinin ileri teknoloji versiyonları olan daha yeni ve daha hızlı arabalara karşı yarışıyordu.” Diyor.
Owen Wilson yine 95 numarayı seslendiriyor. Fee; “İlk filmde Şimşek McQueen’le tanıştığımız zaman pislik biri olduğu söylenebilirdi. Ama seyircinin ana karakterden hoşlanmamasını istemezsiniz; ve işte Owen’ın Şimşek McQueen’e kattığı sihir de burada. Karakteri beğenilir yapan o. Ve ‘Arabalar 3’ filminde Şimşek, eskisi gibi bir kahraman olmadığını fark edince öfkeleniyor. Ve kazasından sonra da epey savunmasız bir hale geliyor. Owen sadece bu duyguları ortaya çıkarmakla kalmadı, fazlasıyla eğlence değeri de kattı.” diyor.
CRUZ RAMIREZ
Rust-eze Yarış Merkezinde sıra dışı bir eğitmen olan teknoloji dehası. Uzman bir şekilde takımın yetenekli çaylaklarını ileri teknoloji cihazlarla donatarak pisti sarsmalarını sağlıyor; ama Piston kupası şampiyonu Şimşek McQueen geldiği zaman neredeyse motoru stop ediyor. Zirveye geri dönüş yolunu bulmasına yardım etmek istese de yarışın çok daha hız kazandığını biliyor ve zafer de tamamen hızla alakalı – yoksa değil mi?
Cruz Ramirez’in yarış tutkusu, eğitim taktikleriyle ortaya çıkıyor. Fee; “Son derece iyimser biri. Eğitimdeki yarışçılarının şampiyon olmalarını istiyor ve en güçlü yönlerinden biri her birindeki doğru motivasyon kaynağını bulabilmek.” Diyor.
Ve iş Şimşek McQueen’e geldiği zaman Cruz elinden geleni ardına koymuyor. Her ne kadar hayatı boyu yarış hayranı olan Cruz, 95 numaranın muhteşemlik yolunda ilerleyişini izlese de – ona artık yaşlı ve yavaş olduğunu söylemekten de korkmuyor.
Arabalar serisinin yaratıcı yönetmeni Jay Ward; “Onda yeni nesil bilgisi var. Teknoloji, simülatörler ve hızla ilgili her şeyi biliyor. Ama eski usul yarış bilgeliğinin gücünü fark etmemiş durumda.” Diyor.
Bu karakteri seslendirmesi için Cristela Alonzo çağrıldı.
Reher; “Cristela’nın hikâyesinden çok etkilendik. Komedyenlik yeni gelenler için çok göz korkutucu bir endüstridir ve Cristela’nın büyük zorluklara rağmen yolunu bulması gerekiyordu. Cruz’un yarış tutkusu da Cristela’nın deneyiminin iyi bir yansıması.” Diyor.
Senaryo yazarı Kiel Murray şöyle ekliyor; “Cruz’un hikâyesi bir engeller hikâyesi değil. Bunu yapmak kolay olurdu, özellikle de profesyonel yarış dünyasında. Ama kendi kızıma baktığım zaman onun hikâyesinin bu olmadığını görebiliyorum. Pek çok insan için en büyük engeller, dünyaya dayatılmış sınırlar değil, kendi kendilerine yarattıkları sınırlar. Cruz’da kendine engel kolay insanlarda neler olduğunu görmek istedik.” Diyor.
JACKSON STORM
Hızlı, şık ve kazanmaya hazır. Yeni nesil yarışçılar arasında önce giden Storm’un özgüveni epey yüksek ve kibirli tavırları epey itici; ama benzersiz hızı, sporu baştan tanımlama tehdidi yaratıyor. İleri teknoloji simülatörlerle eğitim yapan ve kusursuz teknikle ivme yüksekliğine programlanan Jackson Storm, resmen yenilmemek üzere yapılmış – ve bunun farkında.
Ward; “Jackson Storm, Şimşek’in düşmanı, filmin kötüsü. Gerçi aslında hakiki bir kötü değil. O yarışlarda olanı temsil ediyor –hem filmde hem de gerçek hayatta. Bu spora giren pek çok genç yarışçının gerçek pist yerine daha çok video oyunu oynama deneyimi oluyor. Ve yarışları kazanıyorlar.” Diyor.
Fee’ye göre bu karakter Şimşek’in eski haline benziyor. Yönetmen; “Storm son derece yetenekli biri. En iyi ekipmanlara sahip ve gençlik onun tarafında. Temelde Şimşek’e ‘Burası artık senin dünyan değil’ diyor.” Diyor.
Fee sözlerine şöyle devam ediyor; “Zaman değişiyor. Ama Şimşek aslında Jackson Storm’u tehdit olarak görmüyor – en azından başlarda. Ardından Şimşek korkunç bir kaza geçiriyor. Ama bu ölümsüzlükle ilgili değil; Şimşek’in eğer ileri gitmek istiyorsa farklı bir şey yapması gerektiğini gösteriyor.”
NATALIE CERTAIN
Son derece saygı duyulan ve sayıları iyi bilen bir istatistik analisti. Kitap kurdu ve matematik yeteneğine sahip olan Certain, yarış dünyasına taze bir nefes katıyor. Yarışçı istatistiklerini değerlendirme becerisiyle kendine iyi bir yer edinebilecekken, kararlılığın önemini biraz küçümsüyor olabilir.
Senaryo yazarı Mike Rich’e göre bu karakter spor endüstrisini yansıtıyor. Rich; “Spor dünyasında artık pek çok istatistik ve ölçü bilim kullanılıyor. İstatistikçiler tanım olarak matematiğin herhangi bir sporda neler olabileceğini tahmin edebileceğine inanıyorlar. Ama yüreği ölçemezler. Bu karakter sporun yıllar içinde değişen yönlerinden birini temsil ediyor.” Diyor.
Reher şöyle ekliyor; “Natalie yeni nesil yarışçıların sesini temsil ediyor. Yarış sunucularına istatistikler sağlayarak Jackson Storm ve diğer ileri teknoloji yarışçıların neden kazanmak için yapıldıklarına dair pek çok sebep sunuyor. Elinde bütün sayılar ve bilgiler var – ve hiç biri Şimşek McQueen’in başaracağına işaret etmiyor.”
Natalie Certain’ı Kerry Washington seslendirdi. Fee; “Natalie tam kitaba göre hareket eden bir karakter, bize bu bilgileri özgüven içerisinde veren ama bunu nazik bir şekilde yapan biri gerekiyordu. Kerry bunu başardı.” Diyor.
STERLING
Ülkenin en başarılı elit eğitim tesislerinden biri olan Rust-eze Yarış Merkezini işleten başarılı iş arabalarından biri.
Sterling, şık görüntüsüne ve bariz zenginliğine rağmen son derece dünyadan habersiz ve rahat görünüyor. Ama iş iştir ve Sterling bütün yatırımlarının karşılığını almayı garantiliyor.
Hikâye denetmeni Scott Morse’a göre Sterling, Rust-eze’in eski sahiplerinden çok farklı biri. “Dusty ve Rusty her zaman Şimşek’i kollarlarken Sterling sadece işle ilgileniyor. Şimşek McQueen’in değerini görüyor ama bu tam olarak Şimşek’in güvendiği tarzda değil.”
Fee; “Onun –ben odadaki en güçlü arabayım diyen- şişko arabalardan biri olmasını istemedik. Sterling kendine o kadar güveniyor ki bunu kimseye söylemeye gerek duymuyor. Çok tarz. Onu her zaman üstüne yapılmış takım elbiseli biri gibi düşündük. Onun için baktığımız arabalar bir sürü cam alanına sahip küçük ve zarif modeller oldu.” diyor.
Sterling’i Nathan Fillion seslendiriyor. Fee; “Fillion muhtemelen en çekici seslerden birine sahip. Egoyla hareket eden bir diktatör istemiyorduk ve Nathan bu dengeyi çok iyi yakaladı.” Diyor.
MISS FRITTER
Yıkım derbilerinin çarpıp kırma hayatını seviyor. O Thunder Hollow Speedway’de yerel bir efsane, Fritter’ın amansız okul otobüsü boy olarak göz korkutucu, ama genelde rakiplerinin yön değiştirmelerine sebep olan asıl şey kıyamet dumanları, jilet keskinliğindeki dur tabelası ve kurbanlarının plakalarından oluşan çılgın koleksiyonu.
Senaryo yazarı Bob Peterson; “O kâbuslarınızın okul otobüsü. En sevdiğim laflarından biri ‘Lower Belleville vilayeti birleşik okul bölgesi öfkesiyle tanışmaya hazır olun.’” diyor.
Peterson sözlerine şöyle devam ediyor; “Bu yıkım derbisinin bir ambulansı var, bir taksi ve bir karavan. Normalde o kargaşanın içinde bu işle alakası olmayan bu araçların kıyamet koparmalarını izlemek çok eğlenceli.”
Miss Fritter’ı Lea DeLaria seslendiriyor. Yapım tasarımcısı Jay Shuster; “Lea’nın onu seslendireceğini öğrendiğimiz anda karaktere çok kalın ve siyah çerçeveli gözlükler verdik. Ön camını son derece heybetli yaptık.” Diyor.
EFSANELER
Film yapımcıları “Arabalar 3” filmini, yarış tarihi ve ilk günlerin nostaljisiyle birleştirmek istediler. Şimşek McQueen zirveye dönmekte zorlanırken keşifleri onu araba yarışlarının köklerini temsil eden bir grup karakterle tanışmaya götürdü – ve bu da Şimşek’in merhum koçu Doc Hudson’a bir bağlantı sağladı. Bu karakterlerin kimler olacağına gelince, hikâye ekibinin üyeleri NASCAR’ın Daytona 500 yarışlarına giderek o atmosferi soludular. Rich; “Orada bu karakterleri bulabilmemiz için destek sağlayacak yığınla bilgi topladık. Onlar Şimşek’e yarışın ömür boyu sürebilecek bir şey olduğunu gösteriyorlar. Bu zamanla değişebiliyor ama uyum sağlayıp farklı yarışmayı öğrenmesi gerekiyor. Bu efsaneler için yarış aşkı asla geçmiyor.” Diyor.
Eski Piston Kupası takım sahibi SMOKEY, 50’lerde Muhteşem Hudson Hornet’le takım olmuştu. Kaba kasası ve sert fikirleri ekip şefi olarak çok işine yaradı – ve tartışmaya açık olsa da kasabada en iyi garaja sahip. Hâlâ kafasına veya içgüdülerine güvenmekte zorlanıyor ama iş dostlara geldiği zaman, sadece yürekle düşünüyor.
Smokey için gerçek hayat efsanesi olan Henry “Smokey” Yunick’ten ilham alındı. NASCAR’ın ilk dönemlerinde yarışçı ve tasarımcı olan Yunick, en iyi tamirci, imalatçı ve ekip şefi olarak tanınıyordu. İki kere NASCAR Yılın Tamircisi ödülünü aldı ve takımları 57 kere NASCAR Kupası yarışlarını kazandı, buna 1950’lerin başındaki iki şampiyonluk da dâhil. “Smokey’den Şehrin En İyi Garajı” 40 yıl boyunca Daytona Beach’teki en meşhur yer oldu.
Bu filmde Smokey’i Chris Cooper seslendirdi.
Piston Kupası efsanesi JUNIOR “MIDNIGHT” MOON çıkışını yolu sadece ayın aydınlattığı ormanlık arka yollarda ev yapımı yakıtıyla yaptı.
Bu karakter için NASCAR efsanesi Robert Glenn “Junior” Johnson’dan ilham alındı ve seslendiren de o oldu. Johnson 1950’lerde ve 1960’larda 50 NASCAR yarışı kazandı. Çıkışını en sıra dışı şekilde yapmış olan Johnson, Kuzey Carolina’nın doğusundaki dağlardan aile işi için içki teslimatı yaparak başladı. Daha sonra bu tarif Piedmont Distillers ile paylaşıldı ve Junior Johnson’s Midnight Moon etiketi altında satılmaya başlandı.
Yarışın First Lady’si olarak tanınan LOUISE “BARNSTORMER” NASH’in yarışlardaki ilk ve tek kadın yarışçı olarak çıkışı pek kolay olmamıştı – ilk yarışında yarışabilmek için yarış numarasını çalması gerekmişti. Ama korkusuz sürüş tarzı kısa sürede kendisine yarıştığı her arabanın saygısını kazandırdı. Nash, Piston Kupasının ilk günlerinde Muhteşem Hudson Hornet’le yarışmış ve arka arkaya üç yarış kazanmıştı.
Bu karakter için NASCAR’dan Louise Smith ilham kaynağı oldu. ilk NASCAR yarışını sadece izlemeyi reddeden Smith yarışa katılmıştı – ama sonunda ailesinin yeni Ford Coupe’sini geri vermişti. Smith yedi yıllık kariyeri içinde 38 yarış kazandı.
Bu karakteri seslendiren kişi Margo Martindale oldu.
RIVER SCOTT çok mütevazı bir başlangıçla geldi ama sert sürüşü ve asla pes etmeyen tavrı onu Piston Kupasında öncü yaptı – bu sayede 50’lerin başlarında yedi pist galibiyeti aldı. Kavgacı ve doğaçlama konuşan Scott, çiziklerinden gurur duyuyor.
Bu karaktere NASCAR’dan Wendell Scott ilham verdi. Scott 1963’te Jacksonville Speedway Park’taki Grand National Series yarışlarında yarışan ilk Afrika-Amerikalı sürücü oldu. Scott ölümünden sonra 2015’te NASCAR Ünlüleri arasına girdi.
Bu karakteri Isiah Whitlock Jr. Seslendirdi.
NASCAR’IN SESLERİ
Film yapımcıları filmdeki karakterleri için çaylak sürücülerden efsanelere kadar NASCAR’ın arkasındaki tüm büyüklerle anlaştı. Warren; “İyi hikâyeleri çok severiz. Onların hikâyelerini dinleyebildiğimiz, yarış sahnesinin arkasında olanları öğrenebildiğimiz için çok şanslıyız. Bu bağlantı karakterlerimizin aralarındaki ilişkilerde çok şekilde ortaya çıktı.” Diyor.
CHASE RACELOTT’ı Chase Elliott seslendirdi. RYAN “INSIDE” LANEY’yi Ryan Blaney seslendirdi. DANNY SWERVEZ’i Daniel Suárez seslendirdi ve BUBBA WHEELHOUSE’u da Bubba Wallace seslendirdi. JEFF GORVETTE’i Jeff Gordon seslendirirken Richard Petty tekrar STRIP “THE KING” WEATHERS’ın sesi oldu. RAY REVERHAM’ı Ray Evernham seslendirdi. FOX’dan Darrell Waltrip, DARRELL CARTRIP’in sesi olarak geri döndü. Yine FOX’tan Shannon Spake, SHANNON SPOKES’u seslendirdi. Humpy Wheeler, TEX DINOCO’nun sesi olarak geri döndü ve FOX Sports’tan Mike Joy da MIKE JOYRIDE’ı seslendirdi.
SERİ KIDEMLİLERİ
Tam yüklü, dâhili ses komuta asistanı HAMİLTON, Cruz Ramirez’in eğitim cephanesindeki pek çok aletten biri. Şimşek McQueen eğitimini yol dışına çıkardığı zaman Cruz, zorlanan yarışçıyı pistte tutabilmek için Hamilton’ın yardımına başvurdu. Formüla 1 sürücüsü Lewis Hamilton bu karakteri seslendirmek üzere “Arabalar” dünyasına geri çağrıldı.
“Arabalar 3” Şimşek McQueen’in Radyatör Kasabasındaki arkadaş grubunu geri getirdi. Bunlara Şimşek’in en iyi dostu MATER (Seslendiren Dan Whitney/Larry the Cable Guy) ve 95 numaranın bir numaralı hayranı SALLY (Seslendiren Bonnie Hunt) de dâhil. Memleketlerinin kahramanını destekleyen diğer arkadaşlar arasında FILLMORE (Seslendiren Lloyd Sherr), SARGE (Seslendiren Paul Dooley), LIZZIE (Seslendiren Katherine Helmond), RAMON (Seslendiren Cheech Marin), SHERIFF (Seslendiren Michael Wallis) ve FLO (Seslendiren Jenifer Lewis) bulunuyor.
Sadık nakliyeci MACK (Seslendiren John Ratzenberger), koca yürekli İtalyan Fiat 500 LUIGI (Seslendiren Tony Shalhoub) ve çekici küçük İtalyan forklifti GUIDO (Seslendiren Guido Quaroni) Şimşek McQueen’in yarış başarılarını desteklemeye devam ediyorlar. Dünyaca ünlü spor sunucusu BOB CUTLASS (Seslendiren Bob Costas) yine yarışları anlatıyor ve CHICK HICKS (Seslendiren Bob Peterson) geri dönüyor – bu defa Yarış Sporları kanalı için sunucu olarak. Sevilen ikili DUSTY (Seslendiren Ray Magliozzi) ve RUSTY (Seslendiren merhum Tom Magliozzi) Rust-Eze’in baş mülk sahipleri olarak geri dönüyorlar – gerçi Şimşek McQueen için ellerinde büyük şeyler var.
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