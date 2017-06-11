Ein Atem :: Almanya Acı Vatan!.

İstediği bir işe giremediği gibi hamile olduğunu öğrenmesiyle hayatı daha da içinden çıkılmaz hale gelir.
Tessa ise Almanya’da yaşayan 30’lu yaşlarında iyi bir anne, eş ve iş kadınıdır.
Bebeğine bakıcı ararken Elena ile yolları kesişir.
Farklı ülkelerden, geçmişlerden ve deneyimlerden gelen bu iki kadının ortak bir hayali vardır: mutlu olmak.
Fakat bir annenin en büyük kabusu beklenmedik bir anda başlarına gelince, Tessa kendini Yunanistan’da bulur.
İşinde ve evliliğinde yaşadığı sorunları unutturan bu trajedi sonunda hayatı değişen sadece Tessa olmayacaktır."
Kişisel ya da ülkesel yoksulluğun gözü kör olsun!.
Ülke insanı olarak bizim de artık genlerimize sirayet etmiş "Almanya Acı Vatan" sorunsalının, hem de günümüzde, hem de Avrupa Birliği üyesi Yunanistan'da hâlâ damarlandığını görmek çok acı, ama hiç de şaşırtıcı değil, öyle değil mi?.
Memleketindeki kriz nice hayalleri yok ederken, güzel yaşamak üzerine hayal kuran güzeller güzeli bir Yunan kızı, bunu gerçekleştirmek üzere -riske girmekten korkan erkek arkadaşı karşı durmasına rağmen- Almanya'ya gidecek ve bir ailenin bebeğine bakıcılık yapacaktır..
Yoksulun bahtı ne zaman açık olmuştur ki Elena kızımızın da yüzü gülsün..
Yabancı olduğundan 'olağan şüpheli' muamelesi gören, ilk fırsatta dışlanan Elena'nın başına bu sırada öylesine büyük bir bela gelir ki yer yarılıp da içine düşse belki daha iyidir..
Olanlara ve bundan sonra olacaklara Alman bebeğin annesi ve Elena'nın gözünden ayrı ayrı bakmayı tercih eden film, ünlü ozanımız Aşık Serteli'nin bir deyişinde dediği, "Ana gibi yâr, baba gibi de hıyar olmaz" sözünü de hatırlatan 'ibretlik' bir minvalde gelişen hikâyesini güzel güzel anlatıyor..
O değil de, tek başına Türkiye'ye gelen 'eli yüzü düzgün' bir Alman kadının başına -iyi ya da kötü anlamda- neler gelebilirse, Yunanistan'a gittiğinde de aynen geldiğini görmenin beni mutlu ettiğini söyleyecek değilim; lâkin, bu dünyada 'yalnız' olmadığımızı bilmek de yürek ferahlatıcıydı..
Ein Atem / Bir Nefes / One Breath
Yönetmen: Christian Zübert
Senaryo: Christian Zübert, Ipek Zübert
Oyuncular: Jördis Triebel, Chara Mata Giannatou, Benjamin Sadler, Apostolis Totsikas, Nike Maria Vassil, Pinilopi Sergounioti, Mary Nanou, Akilas Karazisis
Yapım: 2015, Almanya / Yunanistan, 97'
6 /10
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