'Ein Atem / Bir Nefes' 9 Haziran’da vizyonda!.

Yönetmenin, senaryosunu eşiyle beraber yazdığı film, Avrupa ekonomisindeki dalgalanmalar yüzünden yolları kesişen iki kadına; gönülsüz bir şekilde bebek bakıcılığına başlayan Yunan Elena ile sert Alman işkadını Tessa’ya odaklanıyor.
Farklı ülkelerden ve sınıflardan gelen iki kadına, ortak noktaları olan annelik üzerinden mercek tutan film, ekonomik kriz nedeniyle değişen sosyal dengeleri ve etkilenen hayatları, onların dokunaklı hikayeleri üzerinden anlatıyor.
Yönetmen: Christian Zübert
Senaryo: Christian Zübert, İpek Zübert
Oyuncular: Jördis Triebel, Chara Mata Giannatou, Benjamin Sadler, Apostolis Totsikas
Yapım: 2015, Almanya / Yunanistan, 97'
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