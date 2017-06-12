Eshtebak :: İnsan İnsanlığın Kurdudur!.

Devriminin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Mısır'da hayat hala normale dönmemiştir.
Mursi'nin devrilmesiyle de ülke yeniden kaynama noktasına ulaşır ve insanlar tekrar sokaklara dökülür.
Bu kaosun ortasında polisin gözaltına aldığı bir grup insan, bir kamyonette bir gün boyunca mahsur kalır.
Değişik geçmişleri, inançları ve hayatları olan bu insanlar, yaşadıkları zorlu sınavı atlatmak için her şeyden önce insan olduklarını hatırlayabilecekler mi?"
Bize hiç de yabancı olmayan- bağnaz politikacıların belirlediği kesin çizgilerle cephelenmiş halktan bir grup, kapatıldıkları bir polis aracında -ya da ülke sınırları içinde- ve hep birlikte cehennemi yaşamaları üzerine, ibretlik bir Mısır filmi..
Ülkelerinin insani durumu özgür olmaktan, siyasi durumu da demokratik olmaktan çok uzak koşullara sahip olmasına karşın, kendilerini yönetecek kişileri ve yaşamsal kaderlerini kendileri belirlemek isteyen, lâkin hayata bakışları tamamen farklı kesimlerden oluşan bir halkın birbirlerine, partilere ve de devlete karşı 'topyekün' isyanı..
Dinciliğin Arap örgütlenmesi olan Müslüman Kardeşler üyelerinin (sempatizanlarının bile!) eğitimli, pek sıkı disiplinli örgütçülüğüne karşın, bu güruhun karşısında yer alan -bizim Gezi Direnişi misali- tamamen plan dışı buluşan, bağnazlığın, gözlerinin hemen önünde pompaladığı pisliklerle büyümekte olan o karanlık çukuruna düşmemek için haykırmak ihtiyacı hisseden bireylerden meydana gelen bir direnişin naif mensupları..
Her kesim, diğerinin kesinlikle karşısında ve öfke dolu..
Mükemmel bir biçimde teşkilatlanmış, 'gözü pek ve kararlı' Dinciler, ele geçirdikleri iktidarlarına son veren orduya isyanda; bu dinci bağnazların esareti altına girmemek, demokratik bir ülkede özgürce yaşamak hayallerini yitirmemek için çırpınan 'örgütsüz ve ürkek' halk kesimi, bu uğurda 'ehven-i şer' gördüğü askeri cuntanın tarafında durmak zorunda; halihazırdaki devletin polisi ise -her zamanki refleksiyle- halkın isyan etmesine karşı olarak, her türlü zulmü mübah görmekte..
Genel olarak -polisin, mevcut durumdaki çaresizliğini ya da sinsice kastını gösterircesine- karşıt görüşlü herkesin kapatıldığı bir polis aracından ibaret daracık bir mekandan kamerasını çıkarmayan; aracın demir parmaklı ve tel örgülü küçük pencerelerinden ya da arada açılıp kapanan kapısından, başka bir araçta tutulan eylemcilerle irtibat kurmaya da çalışan göstericilerin ve araç etrafındaki polislerin hallerinden ve de kaosun etkisindeki kentten enstantaneler sunan filmin görüntü yönetimini överken; adeta bir belgesel gerçekliği ortaya koyan oyunculukları ve elbette tüm bunları oluşturan senarist - yönetmen Mohamed Diab'ı kutlamayı da unutmuyoruz..
Eshtebak / Çatışma / Clash
Yönetmen: Mohamed Diab
Senaryo: Khaled Diab, Mohamed Diab
Oyuncular: Nelly Karim, Hani Adel, El Sebaii Mohamed, Ahmed Abdelhamid Hefny, Mahmoud Fares
Yapım: 2016, Mısır / Fransa, 97'
7 /10
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