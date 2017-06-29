Hjartasteinn / Gençlik Başımda Duman / Heartstone

Thor, bir kızın kalbini kazanmaya çalışırken, Christian, en yakın arkadaşına karşı yeni duygular beslemeye başladığını keşfeder.
Bu karmaşık yazı takip eden, İzlanda’nın zorlu kış şartlarında doğanın hükümleri yeniden geçerli hale gelir ve ikili için oyun alanlarını terk edip, yetişkinliğe adım atmanın zamanı gelir."
Büyümenin en zorlu, en pis dönemi olan ergenliği idrak etmeye başlayan iki oğlanın, doğası sonsuz, sosyal çemberi daracık bir çevrede kendilerini tanıma, hayatı anlama, gerçeklerden korkma ve -en güzeli ve de en içgüdüseli olarak- aşkı / aşkını bulma çabalarını, 'müsait' konusunu asla istismara yeltenmeden, son derece doğal oyunculuklarla ve de gayet ustaca anlatan, müthiş etkileyici bir film bu..
Büyük oranda Thor ve 'acayip davranışlar' gösteren Christian'a odaklanan film, 'karşı' tarafta yer alan ve az çok benzeri bir süreçten geçen kız çocuklarının dünyasına girdiği nadir anlarda da aynı hassasiyeti göstererek, adeta bir belgesel bakışıyla keskinleşen gerçeklikler 'yakalıyor'.
Filmi izlerken, eşcinsellik (ya da ibnelik!) belirtisi veya imasıyla karşı karşıya kalan erkek çocuk tepkisinin, Türkiyeli ya da İzlandalı olmakla hiç değişmediğini gözlemliyoruz..
Hele bir de çocuklardan birinin eşcinselliği söz konusuysa..
bu gerçeğin bilinir olmasıyla birlikte 'zavallı' oğlanın başına gelecek çevresel ve 'evrensel' etki ve tepkilerin şiddetindeki ülke farkı aralığı (bizdeki 'namus cinayetleri' hariç.) öyle pek de büyük görünmemekte..
Öte yandan, bir Uğur Vardan yazısı başlığı olarak sempatik gelebilecekse de, filmin -belli ki ticari kaygıyla- türkçeleştirilmiş bu meş'um adı, şimdiye dek nice abukluklar gördüğümüz bu kulvarda denenmiş en fena seçimlerden biri olabilir..
Hjartasteinn / Gençlik Başımda Duman
Yönetmen: Gudmundur Arnar Gudmundsson
Oyuncular: Baldur Einarsson, Blær Hinriksson, Diljá Valsdóttir, Katla Njálsdóttir
Yapım: Anton Máni Svansson
Ülke: İzlanda, Danimarka
2016 | Dram | 129'
8 /10
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