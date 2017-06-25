25.06.2017
'Inconceivable / Bakıcı' 30 Haziran'da vizyonda!.
Burada, bir kızı olan ve daha büyük bir aileye sahip olmak isteyen Angela Morgan (Gina Gershon) ile arkadaş olurlar.
Angela ve kocası Brian'ın (Nicolas Cage) hayatları, Katie'nin dadı olarak misafirhanelerine yerleşmesiyle karışık bir hal alır.
Katie'nin zaman içersinde ortaya çıkan, Morganlar'ın kızlarına olan takıntısı, çiftin dikkatini çekmeye başlar.
Angela ve Brian'ın yeni doğacak çocuklarının da taşıyıcı anneliğini üstlenen Katie'nin asıl planının aileyi dağıtmak olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktır.
Chloe King'in yazdığı, Jonathan Baker'ın yönettiği, Nicholas Cage, Gina Gershon ve Nicky Whelan'ın başrollerini paylaştığı gerilim filmi Inconceivable / Bakıcı, 30 Haziran'da sinemalarda..
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