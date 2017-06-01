1.06.2017
Kutluğ Ataman filmleri Youtube kanalı WitchTV'de!.
Kutluğ Ataman; “Çoğu kamunun vergilerinden oluşan desteklerle yapılan filmleri, şimdi kamuya ücretsiz olarak geri verme zamanı!” diyerek, filmlerini var olan en iyi kalitede yayınlayacağı Youtube kanalını kurdu.
Ataman’ın Türkçe'de “cadı” anlamına gelen WitchTV adını verdiği kanal 28 Mayıs’ta yayın hayatına başladı.
WitchTV’de ilk aşamada Kutluğ Ataman imzalı dört film ve Metin Çavuş’un, Ataman’ın hareketli resim sanatları alanında yarattığı öncü nitelikteki eserleri, sanat teorisi ve pratiği üzerine odaklanan “Kutluğ Ataman” adlı belgeseli seyirciyle buluştu.
Ataman’ın, Hülya Avşar, Vildan Atasever ve Feride Çetin’in başrollerini paylaştığı bol ödüllü “2 Genç Kız” ve ‘çakma belgesel’ türünün Türkiye’deki ilk örneği olan “Aya Seyahat” filmleri WitchTV üzerinden izlenebilir.
Aynı zamanda orijinalleri sadece MoMA, Tate gibi dünyanın önemli müzelerinin koleksiyonlarında yer alan “Stefan’ın Odası” ile 2000 yılında Berlin Bienali’nde ilk çıktığında olay yaratan “Ruhuma Asla” adlı Ataman imzalı çoklu kanal video enstalasyonlarının tek kanal versiyonları da bu kanaldan izlenebiliyor.
Tamamen ücretsiz ve sansürsüz olarak yayın yapan WitchTV, izleyicilerine en iyi kalitede film izleme keyfi sunuyor.
Kanal, seyirciye AIRPLAY ile televizyona ya da projeksiyon sistemine bağlanarak film izleme olanağı da sağlıyor.
Korsan yayıncılığa bir cevap olan WitchTV, ileride çözünürlük kalitelerini daha da yükselterek gelişen teknolojiye ayak uyduracağının sözünü de şimdiden izleyicilerine veriyor.
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