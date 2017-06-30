Moskova’dan 'Sarı Sıcak'a En İyi Yönetmen Ödülü!.

Sarı Sıcak, uluslararası prömiyerini yaptığı Moskova Uluslararası Film Festivali’nden En İyi Yönetmen Ödülü’yle döndü.
Dün (29 Haziran) sona eren festivalin ana yarışmasında 13 film arasında yer alan filmin yönetmeni Fikret Reyhan; İranlı yönetmen Reza Mirkarimi’nin başkanlığını yaptığı ve İtalyan oyuncu Ornella Muti, Finlandiyalı yönetmen ve yapımcı Jörn Donner, İspanyol yönetmen Albert Serra ve Alman film danışmanı Brigitta Manthey’den oluşan ana jüri tarafından En İyi Yönetmen seçildi.
Nisan ayında ilk gösterimini yaptığı 36. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma’sında Altın Lale En İyi Film dahil olmak üzere En İyi Erkek Oyuncu (Aytaç Uşun), En İyi Görüntü Yönetmeni (Marton Miklauzic) ve En İyi Kurgu (Ömer Günüvar, Fikret Reyhan) dallarında ödülleri toplayan Sarı Sıcak; kendilerine ait tarlalarında geleneksel yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin, farklı bir gelecek hayalini kuran ve kaderini kendi ellerine almaya çalışan oğulları İbrahim’in sarsıcı hikâyesini konu alıyor.
|Fikret Reyhan
Festival yolculuğuna devam edecek olan Sarı Sıcak, sonbaharda Türkiye’de gösterime girecek.
Filmin mmknmrtb notu: 6 /10
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