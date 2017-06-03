Murder on the Orient Express / Doğu Ekspresinde Cinayet

Yönetmen: Kenneth Branagh
Senaryo: Michael Green
Oyuncular: Tom Bateman, Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley
Doğu Ekspresinde Cinayet
Avrupa'ya yapılan hesapsız bir tren yolculuğuyla başlayan hikaye hızla, şimdiye kadar söylenmiş en şık ve en heyecanlı gizemlerden birine dönüşür.
En çok satan yazar Agatha Christie'nin Murder on the Orient Express adlı romanından uyarlanan filmde, herkesin şüpheli olduğu bir tren üzerinde mahsur kalan on üç yabancının hikayesi anlatılıyor.
Bir adam, katil tekrar saldırmadan önce bulmacayı çözmek için zamana karşı yarışmak zorundadır.
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