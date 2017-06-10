Nejat Dimili’den ilk albüm: Ambivalans

Elektronik müzik ile slowcore’u buluşturan ve “Aynı anda iki zıt düşünceyi veya duyguyu yaşama, karşıt duyguları bir arada bulundurma hali” anlamını taşıyan Ambivalans, Türkiye dahil olmak üzere ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa gibi pek çok ülkenin dijital platformlarında satışa sunuldu.
10 şarkıdan oluşan albümün söz, müzik ve prodüktörlüğünü de üstlenen Nejat Dimili, sıradışı ve kendine has sound’u, sözlerindeki güçlü ve bir o kadar karanlık anlatımıyla alternatif müzik dünyasının en özgün isimlerinden biri olmaya aday.
Müziğini “Uykuyla uyanıklık arasında görülen bir rüya” olarak tanımlayan ve dağınık ruh hali barındıran şarkılarını “Delirmiş bir yalnızlığın ölümcül bir samimiyetle anlatılması” sözleriyle tarif eden Nejat Dimili, profesyonel müzik kariyerine 2001 yılında Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde başladı.
Buradaki öğrenimi süresince piyano ve keman eğitimi alan Dimili, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar Bölümü Keman Ana Sanat Dalı’nda sürdürdü.
2014 yılından bu yana Peyote, Karga, Alt Jazz, Divine, Dunia gibi pek çok mekanda aktif olarak konserler veren sanatçı, yapımı bir buçuk yıl süren ilk albümünü geçtiğimiz hafta, dünyaca ünlü plak şirketi Timezone Records etiketiyle yayınladı.
AMBİVALANS / NEJAT DİMİLİ
Timezone Records, 2017, CD (Disk sayısı: 1)
Albüm içeriği
01. Sus Onlara
02. Bazen
03. Akşamüstü
04. 1/2
05. Ben Zaten
06. Yok Mu Kimse
07. Yalanlarından
08. Duvar Diplerim
09. Ah Sen
10. Hepsini Çöpe Attım
İlk klip “Bazen”e
Kayıtları Babajim İstanbul Studios & Mastering’de gerçekleşen; aranjesi Alpay Vural, mix’i Zeynel Günbek ile Uğur Yelkenci, mastering’i ise Pieter Snapper imzası taşıyan Ambivalans'ın ilk video klibi, yönetmen Harun Baysan tarafından, Bazen adlı şarkıya çekildi.
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