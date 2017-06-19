19.06.2017
'Patriots Day / Kara Gün' 23 Haziran’da vizyonda!.
Korkunç terör eyleminden hemen sonra komiser Tommy Saunders (Mark Wahlberg), hayatta kalanlar ile birlikte bir sonraki olası patlamayı önlemek için zamanla yarışıyor.
Özel Ajan Richard Deslauriers (Kevin Bacon), Emniyet Müdürü Ed Davis (John Goodman), Çavuş Jeffrey Pugliese (J.K. Simmons) ve hemşire Carol Saunders (Michelle Monaghan) ile birlikte Tommy, emniyet teşkilatının tarihinde gördüğü en karmaşık insan avı için, arkalarına Boston halkının gücünü alarak, gerilim dolu ancak kararlı bir operasyon başlatır.
Patriots Day / Kara Gün, 23 Haziran’da sinemalarda gösterimde..
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder