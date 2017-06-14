14.06.2017
'Sarı Sıcak' Moskova’da yarışacak!.
22-29 Haziran tarihleri arasında 39.su gerçekleşecek festivalin ana yarışmasında 12 film arasında yer alan film; Finlandiyalı yönetmen ve yapımcı Jörn Donner, İspanyalı yönetmen Albert Serra, İranlı yönetmen Reza Mirkarimi ve İtalyan oyuncu Ornella Muti’den oluşan ana jürinin karşısına çıkacak.
Nisan ayında ilk gösterimini yaptığı 36. İstanbul Film Festivali’nin Ulusal Yarışma’sında Altın Lale En İyi Film dahil olmak üzere En İyi Erkek Oyuncu (Aytaç Uşun), En İyi Görüntü Yönetmeni (Marton Miklauzic) ve En İyi Kurgu (Ömer Günüvar, Fikret Reyhan) dallarında ödülleri toplayan Sarı Sıcak; kendilerine ait tarlalarında geleneksel yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan göçmen bir ailenin farklı bir geleceğin hayalini kuran ve kaderini kendi ellerine almaya çalışan oğulları İbrahim’in sarsıcı hikâyesini konu alıyor.
Nizamettin Reyhan ve Nuriye Bilici’nin yapımcılığında gerçekleşen filmin başrollerini ise; ilk sinema filmi Silsile ile Adana’da Umut Veren Genç Erkek Oyuncu seçilen, Sarı Sıcak ile de İstanbul’dan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazanan Aytaç Uşun ve Kollama, Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar, Masum, İçimdeki Fırtına gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Tepenin Ardı, Ertuğrul 1890, Abluka filmlerinin usta oyuncusu Mehmet Özgür paylaşıyor.
Festival yolculuğuna devam eden Sarı Sıcak, sonbaharda Türkiye’de gösterime girecek.
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