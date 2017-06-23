Son Çıkış'ın çekimlerine başlandı!.

Canavarlar Sofrası ile büyük beğeni toplayan, ikinci filmi Kusursuzlar’la 2013 Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma bölümünde En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini kazanan Ramin Matin’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu Son Çıkış filminin çekimleri 18 Haziran’da başladı.
Yapımcılığını Emine Yıldırım ve Oğuz Kaynak’ın üstlendiği, başrollerini Deniz Celiloğlu ve Ezgi Çelik’in paylaştığı filmin konusu, şehir ve iş hayatının zorluklarını matrak bir şekilde öne çıkarır nitelikte.
Hayatından bezmiş, 9-6 ofis çalışanı Tahsin, artık sabrının son demlerindedir.
Canına tak eden bir gün, vahşi İstanbul’dan kaçıp onu cezbeden Akdeniz sahillerine yerleşmeye karar verir ve pılını pırtısını toplayıp yollara düşer.
Ne var ki, umutlu bir yolculuk gibi başlayan bu macera, absürtlüklerle dolu bir şehir kabusuna dönüşür.
Çünkü her ne kadar Tahsin İstanbul’dan kurtulmak istese de, İstanbul onu bırakmaya hazır değildir!
Son Çıkış’ın önümüzdeki aylarda vizyona girmesi düşünülüyor.
Yönetmen: Ramin Matin
Senarist: N. Can Kantarcı
Yapımcı: Emine Yıldırım, Oğuz Kaynak
Yapım Şirketi: Giyotin Film
Tür: Komedi
Destekler:
T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı - Yapım Desteği
CNC - Moulin d’Ande Senaryo Desteği
DAB Uluslararası Yapım Geliştirme Ödülü - Yerevan Film Festival
Antalya Film Forum - Pitching Ödülü
Mekan Sponsoru: FERKO
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