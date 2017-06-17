17.06.2017
'Summer 1993/93 Yazı' 23 Haziran'da vizyonda!.
Annesiyle babası hayatlarını kaybedince dayısıyla yengesi altı yaşındaki Frida’yı taşradaki evlerine, yanlarına alırlar.
Annesinin hasretini içinden atamayan Frida gecelerini dua ederek, gündüzlerini ise yeni ailesinde kendine bir yer edinmeye çalışarak geçirir.
Otobiyografik öğeler taşıyan '93 Yazı, küçük Frida’nın iç dünyasını bir yaz süresince, duygu sömürüsüne kaçmadan gözlemliyor.
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2017 BAFICI En İyi Yönetmen
Yönetmen: Carla Simón
Oyuncular: Laia Artigas, Paula Robles, Bruna Cusí, David Verdaguer, Fermi Reixach
Ülke: İspanya
Dağıtım: Başka Sinema Dağıtım
Yapım: Valérie Delpierre
İthalat: Filmartı
Summer 1993 / 93 Yazı 23 Haziran'da sinemalarda!.
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